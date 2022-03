Stortingspresidenten: – Dette er historisk

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har imponert verden med sin kampånd og sin evne til å kommunisere.

Han har holdt taler for nasjonalforsamlinger verden over, og i dag, onsdag, står det norske Stortinget og dets folkevalgte for tur.

– Det som skjer i stortingssalen i dag, er historisk, sier Gharahkhani.

SYMBOLSK: Å gi Volodymyr Zelenskyj muligheten til å tale til Stortinget, har en viktig symbolsk verdi, mener Gharahkhani. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Én av fire

Stortingets talerstol er forbeholdt norske folkevalgte. Før Zelenskyj har det bare blitt gjort tre unntak fra den regelen.

– Årsaken til at vi gjør dette unntaket, er at Stortinget er demokratiets hjerte i Norge. Vi vet at Zelenskyj og det ukrainske folket kjemper en kamp for demokrati, frihet og selvstendighet, som er akkurat det Stortinget står for, sier han.

Frem til 2014 var det bare sir Winston Churchill som har fått æren av å tale til Stortinget. Han besøkte Norge i 1948 hvor han ble takket for sin innsats under krigen og blant annet ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

– At Zelenskyj ønsker å tale til Stortinget, er en stor ære, sier stortingspresidenten.

De to neste utenlandske talerne kom i 2014, da Stortinget feiret 200-års jubileet til den norske grunnloven.

Da talte det danske Folketingets formann Mogens Lykketoft og den svenske Riksdagens talsmann under minnemøtet i stortingssalen.

INNTRYKK: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) forteller at talene til den ukrainske presidenten har gjort dypt inntrykk. Foto: Guro Asdøl Midtmageli / TV 2

Beskjeden til Norge

Russlands invasjon av Ukraina er inne i sin andre måned. Krigen fører med seg massive ødeleggelser, store sivile tap og millioner av mennesker på flukt.

– Det er en brutal og umenneskelig krig. Det er den største krigen i Europa siden andre verdenskrig og en enorm humanitær katastrofe med flyktningstrømmene som kommer, sier Gharahkhani.

Stortingspresidenten ser for seg at Zelenskyj vil være godt forberedt til møtet med Norge, og at han vil stille klare krav.

– Han kommer til å komme med tilbakemeldinger på det han er fornøyd med, og takke Norge for innsatsen. Han kommer også til å formidle forventningene han har til hvordan europeiske land skal stille opp fremover slik at de kan vinne sin kamp mot krig og for demokrati, sier Gharahkhani.

VIDEO: Presidenten, iført en grønn t-skjorte, holder kontakt med sin befolkning og verden via video. Foto: Den ukrainske presseavdelingen / Handout / AFP

– Også vår kamp

At den ukrainske presidenten trolig vil ha klare forventninger til Norge, synes Stortingspresidenten er bra.

– Kollegene mine kommer til å være til stede, og da må vi vurdere det som blir sagt og tenke på hvordan vi skal stille opp fremover. Et sentralt tema er også å gi støtte til Ukraina slik at de kan bygge opp landet igjen den dagen det forhåpentligvis blir fred.

Gharahkhani understreker viktigheten av at det norske folket fortsetter å stille opp og viser solidaritet med Ukraina.

Han mener dagens tale også sender et viktig norsk signal.

– Vi viser at deres kamp også er vår kamp, sier Gharahkhani.

Zelenskyj skal tale til norske folkevalgte onsdag klokken 14.