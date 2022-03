Heller ikke superbilprodusenten Bugatti har sluppet unna forsinkelsene som rammer de fleste bilprodusentene i verden akkurat nå. Planen var å kunne levere spesialmodellen Centodieci til kundene allerede mot slutten av 2021. Slik gikk det ikke.

Men nå er i alle fall et svært grundig testprogram ferdig. 50.000 kilometer er bilen kjørt – for å være klar til produksjon. Det er langt mer enn eierne noen gang kommer til å kjøre den. Spørsmålet er om noen av disse bilene en gang vil bikke 5.000 kilometer.

Vi snakker om noe av det dyreste og mest eksklusive du kan få på fire hjul. Sånt blir sjelden brukt veldig mye, dessverre.

Ikke billig

Selv i Bugatti-sammenheng er dette ekstraordinært – og da sier det seg selv at prisen blir deretter. Rundt 100 millioner kroner, er det blitt hevdet.

Da trenger du ikke å selge så mange eksemplarer for at det skal bli god butikk. Det blir mest sannsynlig god butikk for kjøperen, også. For disse bilene vil trolig stige ytterligere i verdi.

Og du gjettet det – bilen er selvsagt utsolgt.

Du gjettet sikkert at den er lynende rask, også. Du tar ikke feil, der heller.

Joda, dette er en bil som blir lagt merke til. Se også bildeserien øverst i artikkelen.

1.500 hestekrefter

Den har selskapets berømte W16-motor på åtte liter. Når den står i en Bugatti Chiron, er effekten på 1.500 hestekrefter. I Centodieci økes dette til 1.600.

0-100 km/t er i mål på 2,4 sekunder. 0-200 km/t tar bare 6,1 sekunder, mens toppfarten er elektronisk begrenset til 380 km/t.

Fotballstjernen Cristiano Ronaldo er kanskje ikke like rask på banen, som han en gang var. Men på veien kommer han til å bli akselerere raskere enn noen gang. For han er en av de som har fått kjøpe bilen.

Lages kun i 20 eksemplarer - en nordmann har bestilt

Hyllest

Centodieci betyr 110 på italiensk – og bilen er en hyllest til spesialutgaven Bugatti EB110. Sistnevnte er i seg selv en hyllest – til selveste Ettori Bugatti. Den ble bygget i 1991 – 110 år etter at grunnleggeren ble født. Derav navnet EB110.

Men selv om Centodieci har litt 90-tallsinspirert design, er det selvsagt en moderne og avansert bil.

Du kan være sikker på at den blir lagt merke til – ikke minst hvis Ronaldo sitter bak rattet.

Godt selskap

Det nye smykket av en bil får for øvrig godt selskap i Ronaldos garasje. Fra før har han en heftig samling bestående av blant annet Bugatti Chiron, Bugatti Veyron, McLaren Senna, et par Lamborghini Aventadorer, Rolls-Royce Phantom og en Ferrari F12 – for å nevne noen.

De fleste av disse bilene står altså pent parkert i garasjen.

Vi krysser fingrene for at Centodieci blir å se på offentlige veier etter hvert.

– Bilen er bevisst testet og bygget for å tåle de mest ekstreme situasjoner, minner Carl Heilenkötter om. Han er Bugattis prosjektleder for bilen.

Hører du, Ronaldo? Bruk bilen!

Video: Lurer du på hvordan en slik bil høres ut? Det kan du finne ut her:

