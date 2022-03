Alec Baldwin venter sitt åttende barn

Det deler Hilaria Baldwin selv på Instagram, med en video av deres voksende familie.

– Vi har «somos un buen equipo» inngravert på bryllupsbåndene våre. Vi sier det til hverandre hele tiden hjemme - at vi er et godt team, forteller paret i et intervju med magasinet People.

De sier også at noe av det vakreste barna deres har opplevd med en så stor familie, er hvordan «hjertet kan vokse med hvert nye søsken de får».

Under videoen Baldwin har delt på Instagram, skriver hun at de etter mange opp- og nedturer de siste årene, har en spennende opptur og en enorm overraskelse å dele.

– Nok en Baldwinito kommer denne høsten!

Paret møttes i 2011 og giftet seg allerede året etter. Fra før av har de døtrene María Lucía Victoria (13 mnd), Carmen Gabriela (8) og sønnene Rafael Thomas (6), Leonardo Ángel Charles (5), Romeo Alejandro David (3), og Eduardo Pao Lucas (18 mnd).

I tillegg har Alec Baldwin den 26 år gamle datteren, Ireland, sammen med ekskona Kim Basinger.

Alec Baldwin har stått i hardt vær det siste halvåret, etter at en filmfotograf ble skutt på settet av westernfilmen «Rust». Baldwin selv fraskriver seg alt av ansvar, og mener at kontrakten hans sier at han ikke kan holdes ansvarlig for dødsfallet.