Spekulasjoner rundt russisk beskjed – ekspert ser klare tegn til trøbbel

General og tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, sier ukrainsk etterretning kan ha rett i at Russland bløffer om nedskalering, men han mener ting tyder på at det er noe annet som ligger bak.

Tirsdag kunngjorde det russiske forsvarsdepartementet at styrkene deres skal «drastisk redusere» sine angrep mot hovedstaden Kyiv og Tsjernihiv i nord.

I etterkant har flere statsledere, blant annet USAs president Joe Biden, stilt seg avventende til om russerne faktisk holder ord.

Samtidig mener ukrainsk etterretning at Russlands påstander er en avledningsmanøver. Også Pentagon mener at Russland bare bruker dette som en mulighet til å omgruppere styrkene sine, og at Kyiv derfor fortsatt er truet.

General og Norges tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, er åpen for at det kan være riktig, selv om han mener å se tegn til noe annet.

– Det kan meget godt være riktig at dette er noe russerne sier fordi de trenger å omgruppere, etterforsyne og reorganisere, for det gjør de helt utvilsomt. På den annen side, da skulle vi jo også ha sett en del andre ting.

Les også: Russland lover nedskalering: – Kan være en tåkelegging

ANALYSERER: Sverre Diesen, general og tidligere norsk forsvarssjef. Foto: Frode Sunde / TV 2

Russerne kan si det for å dekke over

Diesen viser til at man fra russerne da burde ha sett tegn til omgrupperingen, for eksempel ved forskyvingskolonner og forsterkninger i retning av de russiske styrkene.

– Men heller ikke det skjer, og vi ser heller ikke at de har noe særlig fremgang med den offensiven som de tidligere har kunngjort at de ville prioritere, nemlig i Øst-Ukraina. Så det er nærliggende å begynne å spørre seg om dette er noe russerne sier rett og slett for å dekke over det faktum at de er i ferd med å stagnere helt på alle fronter i Ukraina.

– Hva er det som er i ferd med å skje da?

– Da er det vel grunnlag for å si at Russland har gått på et voldsomt politisk nederlag. For det politiske nederlaget er enda større enn det militære. Og det har å gjøre med at russerne er nødt til å vinne militært for å oppnå det de vil politisk.

Få siste nytt om krigen i Ukraina her!

Disen peker på at Ukraina ikke er avhengige av å vinne militært, men bare må hindre russerne i å gjøre det, for at de selv kan vinne politisk.

– Og det betyr at hvis det da er slik man kan begynne å få en mistanke om i hvert fall, selv om det er for tidlig å trekke konklusjoner, så vil det være en ydmykelse av den russiske hæren som vi må langt tilbake i tid for å finne maken til.

Den tidligere forsvarssjefen er ikke i tvil om at Russland hadde gått for å ta kontroll over Kyiv, dersom de hadde muligheten. Han peker på at det er Ukrainas hovedstad, med det politiske tyngdepunktet og der president Volodymyr Zelenskyj og hans regjering holder til.

– Så faren er ikke på noen måte over. Men selv om det er for tidlig å si at dette er et russisk forsøk på å dekke til det faktum at de ikke greier mer, så er det i alle fall fristende å begynne å se det som en mulighet.

Russlands president, Vladimir Putin, og hans forsvarsdepartement hevder de nedskalerer krigføringen i Kyiv og Tsjernihiv. Foto: SERGEI KARPUKHIN

Ser signaler på russisk trøbbel

Videre peker Diesen på flere tegn til at Russland faktisk er i skikkelig trøbbel, ved at de i forhandlingene med Ukraina i Istanbul har vist at de er i ferd med å signalisere at de er villige til å avstå fra både:

Kravet om såkalt denazifisering, altså i realiteten å fjerne Zelenskyj og hans regjering.

Kravet om demilitarisering, altså om å avvæpne Ukraina fullstendig.

Og de er villige til å være med å diskutere Ukrainas EU-medlemskap.

– Alt dette er posisjoner som de vanskelig kan gå tilbake på uten å ha en voldsomt forsterket militær fremgang igjen, og hvis det da er slik at de ikke kan gå tilbake på dette, så kan vi langt på vei si at russerne allerede har mislyktes kapitalt, politisk sett.

På spørsmål om hvordan han ser for seg at enden på krigen ser ut, svarer Diesen at det ser mørkere og mørkere ut for Russland.

– Det er som sagt for tidlig å si hvordan dette kommer til å ende med noen særlig sikkerhet, men det blir i alle fall vanskeligere og vanskeligere å se at russerne skal kunne komme ut av dette på noen måte som er i nærheten av det de hadde forestilt seg, det kommer de åpenbart ikke til å greie.

– Og det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere å se at de skal komme ut av dette uten noe som i realiteten er et nederlag og en ydmykelse av først og fremst Putin, men også den russiske hæren.

– Vil vite mer om det de neste dagene

Diesens analyse av hvordan de neste krigsdagene vil se ut, er at russerne fortsatt vil stå fast flere steder, og at de ikke klarer å fornye angrepsposisjonene noe sted. Heller ikke i Øst-Ukraina, som de har sagt at de legger inn mest innsats.

– Og så er jo spørsmålet hva slags retorikk de vil falle ned på for å forklare det. Og så vil det også være viktig se hvordan de vil føre krigen på den fronten hvor de fortsatt har et overtak, nemlig når det gjelder evnen til bombardere med fly, missiler og artilleri i de store byene hvor de fortsatt er på skuddhold, for å si det sånn.

Samtidig spør Diesen seg, i likhet med sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Tor Bukkvoll, om hvordan Putin eventuelt pakker inn et nederlag i Ukraina for egen befolkning.

– Fordi han har kontroll med propaganda-apparatet og narrativet som vi sier, om han kan fremstille det russerne måtte få til militært og i forhandlinger, som en slags seier, det vil vi få vite mer om de neste dagene.

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: Ole Berg-Rusten

Bukkvoll sa til TV 2 tirsdag at han tror Putin rett og slett er avhengig av en seier, og at det at Russland har strammet inn ytringsrommet blant mediene i landet, kan ha noe å si her.

– Nå har han den fordelen, da, i og med at det ikke er noen pressefrihet mer, at han kan selge den seieren som kommer og pakke den inn som at den fremstår som en seier. Han kan pakke inn mye som en seier, men likevel er det grenser for hvor langt det går, sa Bukkvoll.