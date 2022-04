Ada Hegerberg scoret hat trick i comebacket: – En utrolig følelse

Nesten fem år etter sin forrige opptreden med flagget på brystet er Ada Stolsmo Hegerberg tilbake med et smell.

Se Hegerbergs første landslagsmål på fem år i videovinduet øverst. Bilder med tillatelse fra NRK.

Norge-Kosovo 5-1

Hegerberg scoret tre ganger, og kunne juble foran hjemmefansen på norsk jord for første gang på nesten fem år.

– En utrolig følelse. At så mange folk møter opp er stort. En god start, veldig «happy» med det. Men vi skal fortsatt noen hakk opp, sier måldronningen til NRK.

– En veldig spesiell dag. Det var merkelig for min del. Men utrolig godt å få spille på hjemmebane igjen. En fin dag, sier Hegerberg til TV 2 på en pressekonferanse etter kampslutt.

1823. Ett tusen. Åttehundre. Og tjuetre.

Så mange dager hadde det gått siden sist Ada Stolsmo Hegerberg kunne juble for scoring på det norske landslaget, men i sitt comeback mot Kosovo på Release Arena torsdag var det aldri noen tvil.

Lyon-spissens tre mål kom i løpet av 39 minutter.

– Vi ser kvalitetene hennes i boksen. Det er viktig for angrepsspillere å få åpnet scoringskontoen, og hat trick i comebacket må ha føltes godt, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Hegreberg startet kampen på topp sammen med Barcelona-spiller Caroline Graham Hansen. Et samarbeid som var suksessfullt.

– Det var bra. Hun fant seg godt til rette. Dette er første av mange samspill vi får sammen, sier Caroline Graham Hansen om samarbeidet med sin «nye» angrepskollega.

– Det var noen fine sekvenser, uten tvil. Det ser du på målene. Det er få spillere i fotballen som er bedre en mot en, enn Caroline, svarer Hegerberg om samspillet med driblefanten.

– To fantastisk bra fotballspillere, sier landslagssjef Martin Sjøgren. Han fortalte at duoen hadde kun to fotballøkter sammen før torsdagens kamp.

– Tre mål fra Ada, det var akkurat det folk håpet på, sier Elise Thorsnes i NRK-studio etter kampslutt.

Åpnet målkontoen

21 minutter ut i oppgjøret kom scoringen hele Fotball-Europa ventet på, da Hegerberg stod på riktig sted til riktig tid og satte hodet på et vakkert overlegg fra Caroline Graham Hansen.

MÅLJUBEL: Slik så det ut tre ganger i snøen på Release Arena. Foto: Stian Lysberg Solum

Med det satte 26-åringen inn sitt 39. landslagsmål i karrieren og oppgjørets første mål på Release Arena.

Innen den tid hadde både Hegerberg selv og Graham Hansen hatt gode muligheter til å sende Norge foran i snøværet i Sandefjord, men det skulle ikke gå mer enn ytterligere halvannet minutt før den andre satt i nettet.

Denne gang kom forspillet fra venstresiden, da Julie Blakstad serverte Hegerberg for tomt mål. Målgrossisten fornektet seg ikke, og doblet både egen og Norges målprotokoll.

Etter drøye halvtimen la Frida Maanum på til 3-0, før Kosovo reduserte til 1-3 snaut ti minutter ut i 2. omgang ved kaptein Ereleta Memeti etter at Ingrid Syrstad Engen var uheldig og nærmest snublet på ballen i egne rekker som bakerste spiller.

Hat trick

Hegerbergs hat trick-scoring lå dog i luften, og en snau time ut i oppgjøret fant Vilde Bøe Risa stjernespissen med en flott bakromspasning.

Alene med keeper var Lyon-stjernen iskald. Landslagsmål nummer 41, og hennes første hat trick for Norge siden møtet med Israel i september 2016, etter en sikker avslutning mellom beina på keeper.

Det ble også Hegerbergs siste scoring for kvelden, og hun forlot banen kvarteret før slutt til applaus fra de drøyt 4000 fremmøtte på Release Arena.

Sju minutter før slutt satt Norges femte, da Caroline Graham Hansen gikk i bakken etter å ha blitt felt av Kosovos keeper innenfor 16-meteren. Norges kaptein for anledningen tok selv straffesparket, men keeper Florentina Kolgeci fikk sin revansje og reddet. På returen var imidlertid innbytter Celin Bizet Ildhusøy raskest frempå, og satte inn 5-1 fra kloss hold.

GLIS: Celin Bizet Ildhusøy satte inn kveldens siste mål for Norge. Foto: Stian Lysberg Solum

Seieren betyr at Norge er oppe i 19 poeng etter de sju første kampene i VM-kvalifiseringsgruppen. Det eneste poengtapet kom i bortekampen mot Polen, som er motstander på Ullevaal tirsdag.

PS! Sist Hegerberg scoret for Norge forut for torsdagens kamp var i en 2-1-seier over Sveits 10. april 2017. Det var Martin Sjögrens første hjemmekamp som norsk landslagssjef. Hennes forrige kamp var mot Danmark i EM, 24. juli 2017.