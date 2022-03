Donald Trump ber Vladimir Putin om hjelp

Trump ble stilt for riksrett da han ba Ukrainas president om hjelp. Nå er det Vladimir Putin som mottar henvendelsen fra den tidligere presidenten.

Over ett år etter at han gikk av som president er Trump fremdeles i valgkampmodus.

I et intervju med kanalen Real America's Voice hevder Trump at kona til Moskvas borgermester ga 3,5 millioner dollar til president Joe Bidens sønn Hunter.

Trump mener dette tyder på at det finnes kompromitterende informasjon om Biden. Nå mener han Russlands president Vladimir Putin, som nå etterforskes for krigsforbrytelser etter Russlands angrepskrig i Ukraina, bør legge frem opplysningene for offentligheten.

– Det er mye penger. Hun ga ham 3,5 millioner dollar, og jeg tror Putin har svar på hvorfor. Jeg synes han burde slippe denne informasjonen, sier Trump i intervjuet.

FORRIGE GANG: Trump ba Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj om hjelp, og antydet at han var villig til å tilbakeholde bistand. Foto: Evan Vucci

Det er uklart hvor Trump har informasjonen om at Hunter Biden skal ha mottatt millionbeløpet fra. Han har lenge hevdet, uten på kunne bevise det, at presidentens sønn mottok pengene som en bestikkelse for å skape gode relasjoner til den nå avdøde borgermesteren i Moskva, Yuri Luzhkov.

Trump ble stilt for riksrett av Representantenes hus da han i 2019 forsøkte å presse Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj til å grave frem kompromitterende informasjon om Hunter Biden.

Trump ble frikjent av senatet i riksrettssaken.

I valgkampen i 2016 var han også åpen om at han ønsket hjelp fra Russland da han ba supermakten publisere Hillary Clintons e-poster. Clinton var Trumps motkandidat i presidentvalget.