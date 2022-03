Joshua King åpner opp: – Jeg skal ikke lyve

Den mangeårige norske landslagsstjernen innrømmer at det første året under Ståle Solbakkens ledelse ikke har vært lett for ham personlig.

Etter å ha holdt lav profil gjennom hele landslagssamlingen de siste ti dagene, avsluttet King med stil mot Armenia på Ullevaal stadion.

Han hadde ikke scoret for landslaget på 862 dager, men da det løsnet, løsnet det skikkelig: Tre mål og én målgivende pasning var fasiten i Kings første kamp fra start under Solbakken.

Etter kampen stilte han til intervju med TV 2 på indre bane.

– I dag fikk jeg sjansen og jeg synes jeg tok den, sa Oslo-mannen.

Deretter gikk han videre til pressekonferansen, der han satt på podiet og snakket til de oppmøtte journalistene.

På spørsmål fra TV 2 åpnet en svært snakkesalig King opp om det siste året, der han har måttet takle overgangen fra å være en av landslagets ubestridte stjernespillere til ikke å starte en eneste kamp før tirsdagens privatlandskamp.

– Jeg skal ikke lyve, det har vært frustrerende. Jeg har ikke helt skjønt hvorfor jeg ikke har startet før nå, det skal jeg være ærlig og si, sier King til TV 2.

– Jeg har blitt overrasket

Han understreker at han har forståelse for at Solbakken ikke har en lett jobb når han skal ta ut et lag med «veldig mange gode spillere».

– Det er mange unge som har kommet opp. Men jeg har blitt overrasket over at det tok så langt tid før jeg faktisk fikk starte en kamp. Jeg har vært tålmodig og det eneste man kan gjøre er å svare på banen, sier King.

– Hvilket tidspunkt var du mest frustrert over ikke å få sjansen fra start?

– Jeg var ganske frustrert den første kampen, sier King og sikter til 3-0-seieren over Gibraltar i mars i fjor.

Under den første samlingen under Solbakken fikk King tre innhopp på totalt én time.

– Jeg var ganske frustrert den første samlingen siden jeg ikke startet noen av kampene, sier King og fortsetter:

– Og så var det litt tøft da Erling faktisk var skadet og jeg fortsatt ikke fikk sjansen.

Haaland mistet samlingene både i oktober og november i fjor, men King startet likevel ingen av kampene.

– Men jeg bet tennene sammen og fokuserte på at jeg måtte bevise både Ståle og det norske folket at jeg fortsatt kan spille fotball på et høyt nivå. Jeg er i god form nå, sier King.

Han innrømmer:

– Det har ikke vært lett personlig, men jeg er profesjonell. Jeg skal ikke lage noen store scener, det eneste jeg kan er å svare på banen.

– Føler meg ikke dårligere enn noen på laget

– Hvordan har modenheten din hjulpet deg med å takle situasjonen? Hvordan ville Joshua King taklet det for fem år siden?

– Hehe, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort annerledes. Hva kan man gjøre? Ståle er trener og velger laget. Alle må få lov til å være sure om de ikke får sjansen og ikke får spille eller starte. Det mener jeg alle på dette laget har grunn til, siden alle er gode spillere og mener de bør starte. Det er ikke en lett jobb for Ståle å velge elleve, sier King.

Han tenker seg om litt.

– Hva jeg hadde gjort for fem år siden? Kanskje jeg hadde … Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort, sier King og ler.

– Men som du sa, jeg er 30 år nå og mer moden. Jeg ser de yngre komme opp, men jeg føler meg ikke mindre «fit» enn de andre, og jeg føler meg ikke dårligere enn noen på laget. Erling er vel kanskje et hakk opp når det kommer til x-faktor og hva han presterer i Champions League og Bundesliga, fullfører Watford-spissen.

Støtter Haaland: – Hadde det vært min sønn …

Han har fulgt med på oppstyret rundt Erling Braut Haaland de siste dagene. På spørsmål om reaksjonene på at han reiste i privatfly til samlingen og fikk innvilget ønsket om å bli skjermet fra pressen under samlingen, svarer King:

– Jeg skjønner ikke hva som er feil med å ta et privatfly når han er den personen han er. Han hadde blitt stoppet hvor enn han går på hvilken som helst flyplass. Det er nok ganske irriterende å reise etter en kamp i Bundesliga og så skal du bli stoppet 40-50 ganger for å signere og ta bilder.

– At han blir skjermet, har jeg full forståelse for. Jeg skjønner at mediene ikke liker det. Dere ønsker jo å ha overskrifter og svar på hvor han skal i sommer, hvis han drar så jeg forstår at dere blir frustrerte, men dere må putte dere i Erlings sko. Han har et stort valg foran seg og hele verden snakker om ham.

– Alle klubbene som har råd til ham, ville tatt ham på laget. Han er bare 21 år gammel og kommer til å score mål de neste 10-15 årene for hvilken som helst klubb han velger. Jeg skjønner godt at han, faren, teamet hans og landslaget har blitt enig om å skjerme ham. Hadde det vært min sønn, hadde jeg gjort det samme, avslutter King.