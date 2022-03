Berisha snakker ut om bråket: – Veldig glad for å være i Viking

TV 2 Play: Alle kampene i Eliteserien og OBOS-ligaen får du her!

Etter flere uker med spekulasjoner og taushet snakker Veton Berisha (27) ut.

Flere Viking-supportere har vist sin misnøye mot spissen på sosiale medier de siste ukene. Flere har også tatt til orde for at Berisha bør fratas kapteinsbindet.

Tre punkter går igjen i kritikken av spissen.

At Berisha selv ikke har vært ute og sverget troskap til Stavanger-klubben.

At Berisha har uttrykt ønske om et nytt eventyr i utlandet.

At Berisha ikke feiret foran egne fans i cupseieren over KFUM.

Nå kommer han med gode nyheter til egne supportere kun få dager før overgangsvinduet stenger.

– Situasjonen min i Viking er veldig bra. Jeg trives godt og har det veldig fint, sier spissen til TV 2 etter Norges kalasseier over Armenia.

IMPONERTE: Veton Berisha og Viking tok en sterk bronsemedalje forrige sesong. Det betyr spill i Europa denne sesongen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Har du slått deg til ro med at du blir i Viking denne sesongen?

– Ja, det har jeg. Jeg har aldri sagt jeg er misfornøyd i Viking og at jeg ikke vil være der.

TV 2 vet at Molde har vært interessert i Berisha, men at klubbene er for langt unna hverandre. Det har også vært svensk interesse.

Berisha har blitt forespeilet et tilbud som vil gjøre at han tjener langt, langt bedre enn han gjør i Viking.

Han tviler på at den mørkeblå drakten byttes ut i løpet av denne uken.

– Nei, det ser jeg egentlig ikke for meg. Så får vi ta det i morgen. Akkurat nå vil jeg egentlig fokusere på en veldig god landskamp, sier Berisha.

– Det synes jeg egentlig bare er helt dumt

Han ønsker ikke å mene noe om det som har blitt skrevet om ham på sosiale medier, men innrømmer at han synes mye av kritikken er urettferdig.

– Nei, akkurat det har jeg egentlig ikke noen stor formening om. Hver gang jeg går på banen gir jeg alt for klubben. Det viser prestasjonene mine gang på gang, kamp inn og ut. Ikke bare i form av målpoeng, men også innsatsen jeg gir for klubben, det føler jeg ikke mange gjør. Folk får si og mene akkurat det de vil. Prestasjonene mine og måten jeg reagerer på banen for Viking taler egentlig for seg selv.

LANDSLAGET: Veton Berisha fikk spilletid både mot Slovakia og Armenia. I sistnevnte kamp vartet han opp med én målgivende pasning. Foto: Stian Lysberg Solum

Men noe han ikke har problemer å snakke om, det er feiringen mot KFUM i cupen. Vikings supportergruppering «Felt O» likte svært dårlig at spissen ikke feiret mot dem.

Selv fikk han det ikke med seg i kampens hete, men har blitt gjenfortalt hva som skjedde.

– Kompiser har sagt til meg at folk reagerte. Jeg skjønner egentlig ikke hva de reagerer på. En feiring? Det er mange ganger jeg ikke har feiret foran supporterne. Det er ikke noe man tenker på. Man er bare glad for å score og gå videre i cupen. Situasjoner som oppstår som man egentlig ikke tenker på, også blir det bare et oppstyr etterpå. Det synes jeg egentlig bare er helt dumt, men de får holde på som de har lyst til, sier Berisha.

– Det er ikke din måte å si at du vil vekk fra Viking?

– Nei, absolutt ikke. Det er ikke noe jeg har tenkt på en gang.

