Nytt oppsett skaper reaksjoner: – Forunderlig

Dette er det nye oppsettet for semifinaleserien mellom Stjernen og Storhamar:

Hamar - Fredrikstad - Fredrikstad - Hamar - Fredrikstad - Hamar - Fredrikstad.

Stjernen skulle i utgangspunktet ha hjemmebanefordel i første kamp, siden de endte øverst av de to lagene i seriespillet, men de får nå heller to kamper på rad hjemme, i kamp to og tre.

– Dette er alternativet vi mener er det beste. Det viktigste for oss er at utslagskampene ble spilt i riktig rekkefølge. Vi vet ikke når Stjernehallen vil være klar for spill igjen, men sannsynligheten er større at den er klar på lørdag enn allerede nå på torsdag, sier generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide.

ENDRING: Etter avlysningen av tirsdagens kamp, har Norges Ishockeyforbund sammen med Stjernen og Storhamar kommet frem til en ny løsning for hvor og når semifinalene mellom Stjernen og Storhamar skal spilles. Foto: Terje Pedersen

– Forunderlig

Storhamar-treneren skulle gjerne sett at det ble løst på en annen måte.

– Det som er litt forunderlig er at de skulle ta en så rask avgjørelse. Det er forårsaket av en hendelse vi definitivt ikke har vært en del av, og det ender med at vi må spille to bortekamper på rad og må ha en ekstra reise. Jeg synes ikke vi har fått bra nok svar på hvorfor de tar det valget de tar, og ikke går for det vi foreslo, som var å skyve på serien, sier Anders Gjøse til TV 2.

Treneren mener samtidig at det nye oppsettet ikke endrer så mye på lagenes forutsetninger for å ta seg til finale.

– Vi har samme tro på at vi kan få fire seiere på syv kamper, sier han.

Kan måtte finne ny hall

Om Stjernehallen ikke blir klar til lørdagens kamp, må de finne en ny hall.

– Hvis ikke Stjernehallen blir klar til dette oppsettet, må Stjernen finne et annet sted å gjennomføre lørdagens kamp. Dette oppsettet tar også hensyn til at de får tid til det, sier Eide.

– Uansett scenario så ville noen blitt misfornøyde her, men dette mener vi er det beste alternativet, sier Eide.

DET JOBBES: Slik ser det ut i Stjernehallen nå. Det jobbes med å tette lekasjen. Foto: Robert Ruud

Ble avlyst

Tirsdag skulle endelig semifinaleserien mellom Stjernen og Storhamar begynne. Slik ble det ikke.

Under en time før kampstart ble det bekreftet at kveldens kamp er utsatt. Den første semifinalekampen må spilles en annen dag.

Det er nemlig boret hull gjennom betongen under isen og inn i vannrøret under.

– Det er veldig trist. Vi ser at isen bak oss er i ferd med å gå i stykker, sier daglig leder i Stjernen, Anders Åsle, til TV 2.

Isen fryser ikke. Det fosser opp væske på isen, og det er ikke mulig å gjennomføre kampen i Fredrikstad tirsdag kveld. De vet ennå ikke om de må legge ny is.

Her kan du se video av ødeleggelsene: