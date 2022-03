Svarte om Haalands framtid: – Jeg vet nok litt mer enn dere

– Aldri sett på norsk jord, sier Solbakken til TV 2 om Haalands prestasjon i kveld.

– Man gnir seg i øynene.

Armenia gjorde alt i sin makt for å ødelegge kvelden for Erling Braut Haaland. Men i jærbuen gjorde som han pleier. Han ga dem en leksjon i «dryletid».

Etter kampen tok Haaland til Twitter:

«Et råd eg fekk frå en bonde for et par år si: Snakk med fødne så går helste alt aent godt. Ok sa eg å gjekk.» Skrev målmaskinen.

Etter kampen ble Solbakken konfrontert om hva han viste om Haalands neste steg i karrieren.

– Jeg gir ingen råd på de greiene der. Jeg vet nok litt mer enn dere, men jeg har overhodet ikke vært med i noen rådgivning. Vi har selvfølgelig snakket underveis, men det er ikke jeg som tar den beslutningen, sier Solbakken.

Med blodige ankler og skitten shorts viste Haaland null respekt mot svimle armenske forsvarsspillere. Etter to mål tirsdag står supertalentet med 15 mål på 17 landskamper.

– Vi hadde en monsterspiss i første omgang. Han tok kraftige steg tilbake (mot toppformen). Det er ingen som følger med på eksplosjonene han har to-tre ganger i første omgang. Det var enormt å se på, sier Solbakken.

– På tre-fire av de maksaksjonene er det nesten som man sitter og gnir seg i øynene, sier Solbakken.

Se sammendraget fra kampen i videovinduet øverst!

Først sørget han for rødt kort til én av Armenias spillere. Etter dette scoret han to mål, skaffet straffespark og leverte én målgivende pasning. Alt i løpet av én omgang. I pausen ble stjernen tatt av banen.

Prestasjonen fikk TV 2s ekspert, Jesper Mathisen, til å hente frem superlativene.

– Jeg er så ufattelig imponer over Haaland. Det er ikke mulig å stoppe fyren. Hva han har spist oppi den siloen på Jæren, vet jeg ikke, men det må være betong, stål og alt mulig. De sparker ham ned, men han reiser seg og scorer. Han er så god i kombinasjonsspillet. Han har alltid vært en rå målscorer, men nå begynner de andre tingene å sitter mer og mer også. Han er intelligent, har touchet – han har hele pakken, sier Mathisen, før han legger til:

– Han kan bare ta så mye privatfly han bare vil, sier Mathisen, som sikter til debatten om skjermingen av Haaland, som kom til Norge med privatfly og ikke har gjort intervjuer under landslagssamlingen.