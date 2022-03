VM-plassen glapp for Sverige – Polen klare for Qatar

Polen - Sverige 2-0

VM i Qatar senere i år går uten Sverige etter 0-2-tap for Polen i Katowice.

– Alle er skuffet over det. Det er normalt når man taper. Alle vil spille og oppleve et VM. De (lagkameratene) skal få lov til å være skuffet, sier Sverige-stjernen Zlatan Ibrahimovic til C More, gjengitt av Expressen.

– Det ble ikke resultatet vi ønsket, for vi kom hit for å vinne. Det var små marginer som avgjorde, da vi slapp inn to mål vi ikke burde sluppet inn. Vi prøve å svare etter det andre målet, men det føltes litt som vi falt sammen, sier Sverige-stopper Victor Lindelöf.

Lindelöf blir irritert på reporteren

Etter en målløs førsteomgang fikk Polen straffespark få minutter inn i andre omgang. Jesper Karlström gikk i ryggen på Grzegorz Krychowiak, som falt.

– Der var Krychowiak smart. Jeg mener det er feildømt fordi Krychowiak ser at han ikke kommer til å være først på ballen. Derfor setter han bare inn beinet foran motstanderen, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Når dommere mener det er straffespark, kommer vi aldri juks helt til livs. Det er en måte å jukse seg til en fordel, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Robert Lewandowski sendte Robin Olsen ned og la ballen iskaldt i mål til 1-0.

– Det var veldig vanskelig mentalt, for jeg vet hvilken betydning den scoringen hadde. Jeg prøvde å tenke at det bare var et vanlig straffespark, men jeg vet hvor mange som følger med og forventer scoring, sier Lewandowski.

I det 73. minutt spilte Marcus Danielson en forferdelig pasning hjem mot eget mål. Ballen ble snappet av Piotr Zielinski, som kunne doble Polens ledelse.

Sveriges landslagssjef kastet inn Zlatan Ibrahimovic med ti minutter igjen å spille, men svenskene klarte ikke å skape spenning med Milans spissveteran på banen. Polen cruiset inn til 2-0-seier og VM-billett.

– Det er en følelse av glede og lettelse nå. Vi har slitt litt på landslaget de to siste årene, så det var en lettelse å få noen gode opplevelser. Du kan se at publikum koste seg i kveld, sier Polen-målvakt Wojciech Szczesny.