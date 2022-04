Den er på ingen måte bilen som gjør mest utav seg. Men samtidig har Nissan Leaf sannsynligvis vært den viktigste bilen i den store overgangen til elbiler i Norge.

Leaf var den første fullverdige bilen som også gikk på strøm. Første generasjon var også starten på elbil for svært mange nordmenn. Så fulgte Nissan opp med generasjon to som også har solgt svært bra.

Akkurat nå er det over 73.000 Nissan Leaf i Norge. Men ingen av dem er som bilen du ser bilder av her. SuperLeaf kaller Nissan den selv, og den finnes bare i ett eneste eksemplar.

Vi i Broom møter den i Madrid, Spania – der Nissan har invitert journalister fra hele Europa for å gi en oppdatering på sin vei mot elektrifisering.

Bakfra merkes den ekstra høyden godt og avslører at SuperLeaf er noe for seg selv.

Tatt seg god tid

Selv om Nissan var tidlig ute med elbil, har de ikke akkurat tatt noen lederposisjon i dette markedet. Det er flere årsaker til at de har brukt mye tid på å komme med flere modeller. Men i sommer er det endelig klart for SUV-en Ariya. Og mye fra den er også til stede i SuperLeaf.

Her har nemlig Nissan tatt drivlinjen fra Ariya og montert den inn i en Leaf. Batteripakken er riktignok beholdt og er på 62 kWt. Men resten er nytt, inkludert firehjulstrekksystemet e-4orce som mange kommer til å stifte bekjentskap med i Ariya.

Tørre det andre ikke gjør

Vi får noen minutter på bane med SuperLeaf i Spania og kan understreke at dette er morsomme saker. Kraftoverskuddet er solid, samtidig som 4x4-systemet klistrer hjulene til underlaget. 0-100 km/t går unna på rundt 5 sekunder.

Dermed melder også spørsmålet seg: Er dette noe Nissan funderer på å sette i produksjon?

Svaret på det er dessverre nei.

– Denne bilen er laget i tråd med Nissans ordtak om å «dare to do what others don’t». Vi skal altså våge å tørre det andre ikke gjør, og det betyr blant annet at vi tar sats og lager spennende konsepter. På denne måten får Nissan tydelig vist fram hvordan teknologien bak det avanserte firehjulstrekksystemet fungerer, samtidig som det viser hva som faktisk er mulig å lage, forteller Knut Arne Marcussen som er kommunikasjonssjef for Nissan i Norge.

Det ruller over 73.000 Nissan Leaf på norske veier, men ingen av dem har 4x4.

Aggressivt priset

– Men i vinterlandet Norge hadde det vel ikke vært dumt med en Leaf-utgave med 4x4?

– Det kunne helt klart vært attraktivt med firehjulstrekk på Leaf, men det er dessverre ikke aktuelt. Det ville dessuten ført til at bilen ikke kunne selges til den samme gunstige prisen den har i dag, sier Marcussen.

Nettopp pris har har vært viktig for Leaf-salget de siste par årene. Her er bilen svært konkurransedyktig. Rimeligste Leaf starter nå på 210.000 kroner. Da med 39 kWt batteri og offisiell rekkevidde på 270 kilometer. Går du opp til det største batteriet på 59 kWt gir det en rekkevidde på 385 kilometer, startprisen her er på 274.170 kroner.

Nissan var tidlig ute med Leaf. I sommer kommer endelig SUV-en Ariya etter.

Kommer i sommer

– Leaf henger svært godt med salgsmessig, til tross for sterk konkurranse fra nye bilmodeller. Et godt og gjennomprøvet produkt med lite feil, i kombinasjon med mye bil for pengene, slår godt an. Dessuten har vi vært leveringsdyktige, til tross for diverse krevende omstendigheter rundt om i verden. Vi har tro på fortsatt god oppmerksomhet for Leaf fremover, sier Knut Arne Marcussen.

Utleveringene av nye Ariya starter etter planen i juni. Her starter Nissan med minste batteripakke og forhjulsdrift. Batteriet på 63 kWt gir en offisiell rekkevidde på 403 kilometer, startpris på denne er 399.650 kroner.

Største batteripakke på Ariya er på 87 kWt. Rekkevidde her blir estimert til rundt 500 kilometer, når du velger bilen med 4x4. Det er også denne utgaven som er ventet å bli bestselgeren i Norge. Startprisen for denne er på 529.000 kroner.

