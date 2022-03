Jim Carrey slakter Oscar-publikummet: – Kvalmt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Komiker mener skuespillerne var ryggradsløse da de kort tid etter Oscar-slaget ga stående applaus til Will Smith.

Flere komikere har vist sin støtte til kollega Chris Rock som fikk et slag i ansiktet av Will Smith, etter at han fortalte en vits om konen Jada.

Skuespiller og komiker, Jim Carrey (60), uttaler seg nå om hendelsen.

Han retter særlig kritikk mot publikum, som ga Smith stående applaus da han vant Oscar for beste skuespiller, kort tid etter slaget mot Rock.

– Jeg ble kvalm av den stående applausen. Hollywood er en ryggradsløs gruppe, og det (øyeblikket) føltes virkelig som en klar indikasjon på at vi ikke er den kule klubben lenger, sier Carrey til CBS.

Burde ha blitt kastet ut og saksøkt

– Han burde ha blitt eskortert ut av seremonien etter at han slo Rock, mener Carrey.

Han tror at grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt var fordi komikeren ikke orket bryet det ville medføre.

SJOKK OG HYLLEST: Kort tid etter at Smith slo til på scenen, ble han hyllet for å ha vunnet sin første Oscarpris. Foto: BRIAN SNYDER /Reuters

LAP informerte etter hendelsen at Rock ikke ville anmelde Smith. Det har også vært meldt om at de to skal ha snakket sammen kort tid etter.

Carrey går ut mot skuespilleren, og forteller at han ville ha sørget for at Smith ville ha fått hardere konsekvenser, hvis han var i Rocks sted:

– Jeg ville ha annonsert at jeg saksøkte Will for 200 millioner dollar fordi den videoen kommer til å være der for alltid og overalt.

– Egoistisk øyeblikk

Videre sier han at Smiths reaksjon på vitsen rettet mot kona er uakseptabel.

– Hvis du vil rope fra publikum for å vise misnøye eller si noe på Twitter, det er greit. Men du har ikke retten til å gå opp på scenen og slå til noen i ansiktet fordi de sa noen ord.

Se det famøse Oscar-slaget her:

Han mener slaget kom som følge av at Will har noe i seg som gjør han frustrert, og understreker at han ikke har noe imot Smith, og ønsker ham det beste.

– Han har gjort bra ting, men det var ikke et bra øyeblikk. Det kastet en skygge over alles skinnende øyeblikk (....) Det var et egoistisk, konkluderer Carrey med.

Offentlig unnskyldning dagen derpå

Oscarakademiet varslet mandag at saken vil bli gransket. Samme dag gikk Smith ut med en unnskyldning til Chris Rock.

– Vitser på min bekostning er en del av jobben, men vitser om Jadas medisinske tilstand ble for mye for meg å bære og jeg reagerte emosjonelt. Jeg vil be deg offentlig om unnskyldning, Chris. Jeg gikk over streken og tok feil. Jeg er flau og handlingene mine er ikke en indikasjon på den mannen jeg vil være, skrev Smith på Instagram.