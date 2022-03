Kilder til TV 2: Politiet tar høyde for at det kan komme 130 000 flyktninger

Det er høyst usikkert hvor mange flyktninger det kommer til Norge, men regjeringen har bedt kommunene ta imot 35 000 og anslått at det kan komme opp mot 100 000 flyktninger til landet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa på en pressekonferanse i forrige uke at Norge ikke stenger døren for flyktningene, og avviste heller ikke at Norge kan komme til å ta imot 200 000 flyktninger.

TV 2 kjenner til at det internt i PU er gjort analyser som viser at det kan komme rundt 130 000 flyktninger.

Mye kan endre seg framover, men det jobbes nå intenst med å styrke registreringen av flyktningene fra Ukraina ytterligere gjennom en kraftig oppbemanning i PU og opprettelse av et nytt senter registreringssenter.

Mye taler for at dette senteret blir plassert på Gardermoen, og navnet kan derfor bli Gardermoen Registreringssenter, (GRS) ifølge kilder. Et annet alternativ er Norsk Registreringssenter (NRS) .

Jevn flyt uten kaos

Dette senteret skal etter det TV 2 forstår bare ha èn oppgave, og det er å registrere flyktninger fra Ukraina som asylsøkere. De skal ikke innlosjeres, slik Nasjonalt ankomstsenter i Råde gjør, og heller ikke registrere asylsøkere fra andre land.

De ukrainske flyktningene skal kjøres fra overnattingssteder rundt Gardermoen til og fra det som kanskje skal hete Norsk Registreringssenter.

Målet er ifølge kilder å oppfylle regjeringens bestilling om en jevn og rask flyt i behandlingen av flyktningene fra de kommer til Norge til de er på plass i en kommune.

Regjeringen vil unngå at det oppstår kø og kaos igjen, slik det gjorde da den første bølgen av flyktninger kom til Råde.

Det er understreket sterkt internt fra ledelsen i politiet at asylsøkerne skal ivaretas på en god måte, og at de skal oppleve ankomstfasen som minst mulig belastende.

Flyttes fra grense- og utlendingskontroll

TV 2 får bekreftet at PU er styrket med til sammen rundt 450 stillinger for å håndtere flyktningstrømmen. Av de siste 200 stillingene har 100 politifaglig utdanning, mens like mange har sivil bakgrunn.

Det blir ifølge flere kilder lagt sterkt press fra politisk hold på Politiets utlendingsenhet og Politidirektoratet (POD) for å få opp antallet registreringer av flyktninger per døgn.

Beskjeden til de ansatte er at arbeidet med registreringen har høy prioritet og skal skje så raskt som mulig.

Politifolk blir overført fra et bredt spekter av oppgaver til registrering på Råde og Gardermoen, hovedsakelig fra Øst politidistrikt, Innlandet, Sør-Øst, Oslo og Politiets IKT-tjenester.

Kilder opplyser at det blant annet er overført 70 politifolk fra Øst, som ble satt inn som ekstra ressurser for å jobbe med grensekontroll under Covid-pandemien.

Oslo politidistrikt overfører etter det TV 2 kjenner til et betydelig antall folk midlertidig fra utlendingskontroll til registrering av flyktninger. Dette er ansatte med god kjennskap til systemene rundt utlendingsfeltet, og er derfor særlig verdifulle i registreringsarbeidet.

Kilder sier at det er mange personer som blir overført til PU.

Som eksempel blir det vist til at politifolk og sivile fra for eksempel miljøkriminalitet i Økokrim og fengselsvakter som er helt blanke på utlendingsfeltet er overført til registrering i mangel på folk som har erfaring og kunnskap om dette.

Ikke nok folk til grensekontroll

Ansatte med ulik bakgrunn på flere nivåer i politiet er overfor TV 2 tydelige på at de er innstilt på å være med på den interne dugnaden for flyktningene, men legger heller ikke skjul på at overføringen av folk til PU nødvendigvis må gå ut over andre oppgaver.

Fortsetter flyktningstrømmen over lengre tid, og det kommer 130 000 ukrainere til Norge blir det krise og kø på andre områder.

Skulle justisministeren gi ordre om forsterket grensekontroll nå vil det holde hardt å få nok folk til begge deler - både grensekontroll og rask registrering.

Full personkontroll med sjekk av pass på grensene slik det har vært i perioder under koronapandemien vil være svært krevende å håndtere nå, ifølge flere kilder.

Justisminister Emilie Mehl (Sp) har gjentatte ganger den siste tiden avvist krav fra Frp om å styrke grensekontrollen, og vist til at politiressursene må brukes på best mulig måte, og at for tiden er fullt trykk på registrering av flyktninger for å få dem ut i kommunene.

Advarte mot kutt

PU halverte antallet stillinger gjennom sluttpakker og overføringer til andre avdelinger fra 2017 til 2020 da det kom få asylsøkere til Norge. Kuttene rammet særlig sivilt ansatte på utlendingsfeltet.

Samtidig ble det foretatt millardinvesteringer i Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere i Råde, i tilfelle det kom en ny flyktningstrøm.

Tillitsvalgte advarte sterkt om at denne opprustningen av beredskapen var lite verdt så lenge det ikke var folk igjen til å foreta asylbehandlingen på Råde.

– Vi er en beredskapsorganisasjon. Det er fristende å trekke paralleller til brannvesenet. Det er jo ikke sånn at om det ikke har brent på en stund så nedbemanner vi brannvesenet. Alle vet jo at det kommer nye branner. Og det kan vi jo si om kriser også. Nå har vi stått i pandemi to år, så får vi en flyktningkrise, og vi vet det kommer nye kriser etter dette, sier fagforeningsleder Åsbjørg Gussgard i Politiets Fellesforbunds avdeling i PU til pf.no.

TV 2 kjenner til at ansatte som tok sluttpakker under nedbemanningen nå tas inn igjen til registrering av flyktninger.

Styrkingen av PU nå fører til at antallet ansatte kommer opp i rundt 1000 personer, omtrent det samme antallet som i 2015 da 31 000 asylsøkere kom til Norge.

Mange av de nye som er overført til registreringsarbeidet har vært i midlertidige stillinger over lang tid, og går inn i vikariater på 3 til 6 måneder.

Ledelsen i PU skal i den nærmeste tiden ha møter med de tillitsvalgte og verneombud om den raske oppbemanning og overføringen av ansatte.

Hurtigkurs på Teams

Nettopp underbemanning og manglende erfaring og opplæring i systemene som brukes når asylsøkere skal intervjues, dokumenter skal sjekkes for ID-avklaring og opplysningene skal registreres, blir forklart som årsaken til kaoset på Råde de første ukene etter at flyktningestrømmen startet.

For langt fra alle som nå blir støvsugd inn i den interne dugnaden har erfaring med utlendingsfeltet, slik ansatte på grense- og utlendingskontroll har og sivilt ansatte på Politiets utlendingsinternat på Trandum og Utreisesenteret på Gardermoen.

For å bøte på manglende kompetanse og erfaring har PU igang med hurtigkurs på Teams for politifolk og sivilt ansatte denne uken.

De første kursene ble arrangert mandag, og flere følger framover.

I løpet av én dag får deltagerne på Teams en innføring i systemer som ingen andre avdelinger utenfor PU tidligere har hatt tilgang til.

TV 2 blir fortalt at det vanligvis blir satt av en uke til opplæring av nykommere som starter med registrering i PU, men nå går det raskt unna.

Erfarne kilder på feltet uttrykker overfor TV 2 at de bekymret for at farten går ut over kvaliteten, og at jobben må gjøres på nytt igjen senere.

Registreringen er forenklet, men i en situasjon der søkerne ikke behandles individuelt, men får kollektiv beskyttelse er dette forsvarlig, mener andre.