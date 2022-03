Nedslående funn om spiseforstyrrelser: Åtteåringer tar kontakt

Ifølge en ny rapport lider 88.000 nordmenn av en form for spiseforstyrrelse. Dette inkluderer også unge helt ned i åtteårsalderen. Se debatten i videoen over.

I en ny rapport fra Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) lider 88 000 nordmenn av en eller annen form for spiseforstyrrelse.

Under koronapandemien har tallet på henvendelser til ROS økt dramatisk, skriver de i rapporten.

Nær halvparten av alle sykdomstilfeller rammer unge under 30 år, og om lag tre av fire er kvinner.

Mistet to til anoreksi under pandemien

Tirsdag gjestet journalist Ingeborg Senneset, venstrepolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik og Ellen Moen Rønning-Arnesen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, TV 2 nyhetskanalen.

– Jeg har selv slitt med anoreksi siden jeg var barn, og under pandemien mistet jeg to til denne dødelige sykdommen. Dette er svært alvorlige tall og vi må ta tak i dette om vi skal kunne kalle oss et sivilisert samfunn, sa Senneset.

Hun legger til at mange unge prøver å strekke ut en hånd, men det finnes ikke kapasitet nok til å håndtere problemet.

Se hele debatten i videoen over.



Kommunene er presset

I en pressemelding torsdag slo Statens undersøkelseskommisjon for helse- og ungdomstjenesten (Ukom) alarm om presset på den psykiske helsehjelpen til barn og unge.

– Kommunene er ikke er rigget for å håndtere de komplekse utfordringene som det nå er mer av, skriver de i pressemeldingen, og sikter blant annet til spiseforstyrrelser og selvmordsproblematikk blant barn og unge.

Ellen Moen Rønning-Arnesen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, sier i TV 2-sendingen at det må bli økt kapasitet når det gjelder lavterskeltilbud.

– Tallenes tale er helt klare. Jeg vil berømme mer åpenhet, men åpenheten må ha en verdi. Vi må ha mer forebygging og lavterskeltiltak.