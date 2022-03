King lettet etter hat trick – slo tilbake etter 862 (!) målløse dager

Norge-Armenia 9-0 (5-0)

Se Kings tredje mål i videovinduet. Sammendraget kommer straks!

Norge vartet opp til fest da de maltrakterte Armenia tirsdag. Gjestene gjorde sitt for å stanse festen, med både hodeløse taklinger og grisete spill.

Men grisete spill var ikke nok til å hindre målkåte nordmenn. I løpet av ni magiske minutter scoret Norge fire mål i første omgang. Haaland økte til 5-0 like før pause.

Joshua King måtte tilbringe hele Slovakia-kampen på benken, men fikk sjansen fra start mot Armenia. King hadde ikke scoret for landslaget på 862 dager, men tirsdag kunne han ta kampballen med seg hjem.

– Han trengte dette! Kanskje mer enn noen andre på landslaget, sa Øyvind Alsaker etter at King hadde scoret sitt tredje mål.

Til slutt endte det 9-0 på Ullevaal. Norges største seier siden september 1992. Da vant landslaget 10-0 over San Marino.

Saken oppdateres med reaksjoner fra Ullevaal.

King kysset Haaland på kinnet etter fin gest

– Veldig deilig

Etter at Erling Braut Haaland etablerte seg på landslaget har det blitt trangere om plassen til Norges tidligere spiss-førstevalg.

De siste årene har vært turbulente for King, som endelig har funnet roen i Watford. Men på landslaget har det vært måltørke siden 18. november 2019.

– Jeg har hele tiden vært tålmodig og ønsker alltid å starte kamper. Da Ståle tok over landslaget, var jeg ikke i form og uten klubb. Så startet jeg i Watford og fikk ikke sjansen. Det eneste man kan gjøre er å gripe sjansen når man får den. Det gjorde jeg mer enn nok i dag, men alle var gode i dag.

– Jeg scorer mitt første hat trick på Ullevaal og jeg har hatt en måltørke en stund. Jeg har ikke scoret på lenge, så det var veldig deilig for meg personlig, sier Watford-spissen.

– Føles det som et personlig comeback for deg?

– Jeg har alltid visst at jeg har vært god nok for å spille på dette laget, men vi har mange gode spillere og jeg har ikke blitt valgt. Jeg har respektert valget, jobbet hardt på trening og forsøkt å bevise at han ikke kan se over meg. Men i dag fikk jeg sjansen og jeg synes jeg tok den, sier King.

King bekrefter også overfor TV 2 at Erling Braut Haaland ga ham straffesparket på stillingen 1-0.

– Jeg spurte ham om å få ta den, siden han allerede hadde scoret. Da han meg den, smiler King.

POPULÆR: Joshua King var ettertraktet etter kampen. Foto: Stian Lysberg Solum

Haaland fikk røff behandling: – Grisete

Allerede etter fire minutter viste Armenia at de ikke hadde reist til Norge for å varte opp med festfotball. I løpet av 15 minutter ble Erling Braut Haaland meid ned tre ganger.

I en av situasjonene ropte Ullevaal-publikumet på straffespark, men dommeren var uenig. TV-bildene viste at Haaland ble tråkket på og at sokken hans var blodig etter hendelsen.

Tråkket Haaland til blods

Ti minutter senere var Haaland på farten igjen. Etter å ha ristet av seg både én og to spillere, ble han meid ned av Arman Hovhannisyan. Dommeren belønnet Armenia-spilleren med direkte rødt kort.

– Det der er grisete i en privatlandskamp. Det der er bare tull og tøys, var dommen til Jesper Mathisen.

Armenia slakter Braut. — morten langli (@skolemorten) March 29, 2022

Fire mål i løpet av ni magiske minutter

Armenia gjorde det de kunne for å få Haaland ut av kampen, men etter 23 minutter holdt det ikke en gang med

Mohamed Elyounoussi vartet opp med en majestetisk lobb over forsvaret til Armenia. Haaland luktet selvsagt hva som var i ferd med å skje, og på akrobatisk vis klarte han å legge ballen i mål.

Fire minutter senere ble Kristian Thorstvedt meid ned i Armenias boks. Dommer pekte resolutt på straffemerket. Haaland kunne score sitt 16 landslagsmål, men valgte å gi ballen til Joshua King. Dermed kunne King ende to og et halvt års måltørke på landslaget.

Etter målet valgte King å kysse Haaland for gesten hans.

Allerede to minutter senere kunne Ullevaal-publikumet juble igjen. Igjen vartet Norge opp med festfotball og Haaland serverte Thorstvedt.

– Vi skal være litt forsiktige, men vi kan snart snakke om at vi nærmer oss tosifret, sa Mathisen.

Etter 33 spilte minutter sørget Joshua King for 4-0. Norges fjerde mål på ni minutter.

Like før pause økte Haaland til 5-0. Nedtaket var praktfullt og avslutningen iskald, men igjen var Armenia-spillerne ufine. En stygg stempling i avslutningsøyeblikket fikk Haaland til å vri seg i smerte. Heldigvis kom jærbuen seg på beina igjen.

Bytt nå ut kongen før han blir skadet på ordentlig — Thorstein H. Helstad (@thorsteinh) March 29, 2022

– Om ikke dette er tier på børsen!

I pausen ble Erling Braut Haaland tatt av banen. Det fikk Jesper Mathisen til å ta frem superlativene.

– Den omgangen Haaland leverte.. Ja, jeg vet det er mot Armenia, som ikke er all verdens til motstander. Men han scorer to ganger, har én målgivende pasning, lager et straffespark og sørger for et rødt kort, sa Jesper Mathisen og la til:

– Om ikke det er tier på børsen, så kan du aldri gi tier på børsen etter én omgang iallfall. Han gjør så mye rett. Jeg tror ikke han gjorde en eneste feil. For et eventyr av en spiller.

15 minutter ut i andre omgang kunne King juble for hat trick.

Det norske tempoet sank betraktelig i den andre omgangen, noe som igjen sørget for at det ble færre sjanser foran Armenias mål.

Mats Møller Dæhli økte til 7-0. Alexander Sørloth satte punktum med to sene scoringer. Dermed endte kampen 9-0 til Norge.