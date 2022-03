Russland-ekspert om mulig forgiftning: – Vi har sett hvordan russisk propaganda fungerer

Russland og Ukraina avviser påstander om at Roman Abramovitsj og deltakere i den ukrainske delegasjonen ble forgiftet. Det trenger ikke bety at det ikke skjedde, ifølge Russland-ekspert Inna Sangadzhieva.

Mandag skrev flere medier, blant annet Wall Street Journal, at oligark og Chelsea-eier Roman Abramovitsj og flere medlemmer av den ukrainske forhandlingsdelegasjonen ble utsatt for et forgiftningsforsøk under fredsforhandlinger i Hviterussland i begynnelsen av mars.

Tirsdag avviste både Russland og Ukraina påstandene.

– Det har ingenting med virkeligheten å gjøre. Det er informasjonssabotasje, en del av informasjonskrigen, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Den russiske oligarken Roman Abramovitsj deltar på fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina. Foto: Andrew Winning / Reuters

Også den ukrainske forhandleren Mykhailo Podoljak avviste påstandene og sa at ingen i delegasjonen hadde vært offer for noe kjemisk angrep. Det samme sa den ukrainske forhandleren Rustem Umerov, som ifølge Wall Street Journal var ett av de angivelige ofrene for forgiftningen.

Men selv om både Russland og Ukraina avviser påstandene, trenger ikke det bety at det ikke skjedde, sier Russland-ekspert Inna Sangadzhieva.

Verktøy for å skremme

Sangadzhieva er oppvokst i Kalmykya sørvest i Russland og jobber nå som seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, som jobber for menneskerettigheter.

Man vet ikke om påstandene om forgiftning under fredsforhandlinger i Hviterussland stemmer, men Sangadzhieva påpeker at Russland har en historie med forgiftninger.

– Under Sovjetunionens tid var det tilfeller hvor KGB forfulgte og forgiftet sine rivaler, men også i senere tid har vi et titalls tilfeller hvor opposisjonelle, FSB-ansatte og journalister har blitt forgiftet, sier Sangadzhieva.

Hun trekker frem politiker Vladimir Kara-Murza, journalisten Anna Politkovskaja og senest politiker Aleksej Navalnyj som eksempler.

– Forgiftningene er først og fremst for å skremme. Det handler om å stanse ytringsfrihet og hindre at informasjon kommer fram, sier Sangadzhieva.

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj lå i koma etter forgiftning i 2020. Han ble forrige uke dømt til ni års fengsel for underslag og forakt for retten. Fra før soner Navalnyj en dom på to og et halvt år for brudd på meldeplikten etter en tidligere betinget dom. Bruddene på meldeplikten skyldtes at han var forgiftet og lå i koma. Foto: Alexander Zemlianitsjenko / AP

– Et signal

Ifølge seniorrådgiveren har ingen av tilfellene av forgiftning blitt etterforsket i Russland.

– Og det vil de heller aldri bli, så lenge Putin sitter ved makten. Jeg håper sakene kommer til å bli etterforsket en gang.

Når Sangadzhieva blir spurt om å vurdere troverdigheten i påstandene om forgiftning av Roman Abramovitsj og andre deltakere på fredsforhandlingene, svarer hun at ingenting vil overraske henne.

– Dette er et signal, sier Sangadzhieva.

At Ukraina avviser påstandene om russisk forgiftning, mener hun har en naturlig forklaring.

– For Ukraina er det viktig å ikke ta oppmerksomhet fra det som virkelig er viktig, nemlig krigen og avslutningen av den.

– Så det kan ha skjedd, men man forsøker å skjule det?

– Vi har sett tidligere hvordan russisk propaganda fungerer. De er interessert i å så tvil, skape uklare bilder og samtidig ta fokus vekk fra det som er det viktigste, sier Sangadzhieva.