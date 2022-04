TV-legenden benekter svik: – Et eventyr

Grimstads første møte med norsk elitefotball markerer et historisk maktskifte på Sørlandet. «Heia Tufte»-favoritt og supersupporter Lars Olav Karlsens lidenskap for Start dabbet av omtrent samtidig som Jerv-toget skjøt fart.

– Jeg gleder meg så mye! Jeg kjøpte inn en kjempestor kake formet som Jerv-drakten til bursdagen min, og betalte til og med ekstra for å få med alle sponsorene på kaken, forteller en entusiastisk Karlsen til TV 2.

46-åringen, også kjent som Tufte-Karlsen, ble kjent gjennom TV-suksessen Heia Tufte på midten av 2000-tallet.

I TV-serien skulle Erik Thorstvedt, på tre måneder, trene opp 16 «nerder» (som knapt hadde rørt en ball før) til kamper mot Vålerenga og Rosenborg.

– Det var en helt utrolig tid. Et minne for livet, og vi fikk oppleve så utrolig mye gøy. Det at jeg var med gjør jo at det er der mange «tar» meg i fra, men det begynner å bli veldig lenge siden nå, forklarer Karlsen.

FEIRET: Karlsen markerte bursdagen sin med Jerv-kake. Foto: Privat

Maktskiftet på Sørlandet

Som Grimstad-patriot og Jerv-supporter på sin hals kan han knapt vente til søndag. Strømsgodset står på motsatt side på Levermyr når klubben spiller sin første kamp på norsk fotballs øverste nivå noensinne.

– Det blir helt magisk.. Dette er et eventyr uten like!

SUKSESSHISTORIE: Tufte-laget ble svært populære blant det norske folk. F.v. Lars Olav Karlsen, trener Erik Thorstvedt, Thor Joachim Haga og Martin Bull Gudmundsen . Foto: Håkon Mosvold Larsen

Jervs opprykk til Eliteserien markerer et historisk maktskifte på Sørlandet. For første gang har Start en lokal rival over seg i divisjonssystemet.

I mange år var Lars Olav svoren Start-supporter - han reiste land og strand rundt for klubben fra Kristiansand.

– Men jeg har mistet litt interessen for Start nå. Det har bare vært så ufattelig mye rot, sier han og peker spesielt på Start en Drøm-satsningen der fem gamblinginvestorer gikk inn med tunge midler i sørlandsklubben.

– Mange betegner det å bytte favorittlag som det ultimate svik..?

– Men jeg har ikke byttet! Mange heier også på sine lokale småklubber, men de opplever da aldri at de rykker opp, svarer Karlsen og ler.

– Vi skal slå alle

– Jeg har alltid fulgt med på begge, men når Jerv var i 3. og 4. divisjon var det ingen journalister som noterte seg at jeg var der, fortsetter han.

TIPPES NED: TV 2s eksperter tror Karlsens favorittlag får det tøft i årets sesong. Foto: Heiko Junge / NTB

Han er klar på hvilket lag som står høyest i kurs.

– Man heier på laget fra hjembyen. Det er hyggelig med laget man alltid har heiet på, men hjembyen står høyere i kurs enn nabobyen, slår Karlsen fast.

Karlsens favorittlag er dømt nord og ned av de fleste eksperter. I TV 2s eliteserietips plasseres Jerv på 15.-plass - kun over Sandefjord.

– Vi skal slå alle, vi, sier Karlsen selvsikkert, før han henter seg inn igjen:

– Det er ikke så mange vi spilte mot Glimt i Obosligaen. På en god dag kan vi ta alle, men det å holde plassen for bli førsteprioritet.