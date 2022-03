Isen går i stykker – kamp avlyst: – Et slag i trynet

Lagene var klare og det var under en time til kamp. Så kom meldingen om at det ikke blir noen kamp tirsdag kveld.

Tirsdag skulle endelig semifinaleserien mellom Stjernen og Storhamar begynne. Slik ble det ikke.

Under en time før kampstart ble det bekreftet at kveldens kamp er utsatt. Den første semifinalekampen må spilles en annen dag.

Det er nemlig boret hull gjennom betongen under isen og inn i vannrøret under.

– Det er veldig trist. Vi ser at isen bak oss er i ferd med å gå i stykker, sier daglig leder i Stjernen, Anders Åsle, til TV 2.

Isen fryser ikke. Det fosser opp væske på isen, og det er ikke mulig å gjennomføre kampen i Fredrikstad tirsdag kveld. De vet ennå ikke om de må legge ny is.

– Et slag i trynet

– Hvor surt er det at sånt skjer på det som skulle være en festdag?

– Det er forferdelig trist. Vi har gledet oss veldig. Dette var et ordentlig slag i trynet. Jeg tenker på publikum og spillere som endelig har kommet hit, svarer Åsle.

Allerede om fire dager skal det i utgangspunktet spilles ny kamp i Stjernehallen. Det er ikke sikkert at lar seg gjøre.

– Tror du det blir noe av den kampen?

– Jeg driver ikke med isbanebygging til vanlig, så det vet jeg ikke, men jeg håper det lar seg gjøre. Hvor lang tid dette tar aner jeg ikke, svarer den daglige lederen, som også legger til at dette selvfølgelig også er veldig kjedelig for Storhamar-spillerne og deres supportere som har reist til Fredrikstad.

SKUFFET: Andreas Heier så frem til å spille semifinale tirsdag kveld. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Selvfølgelig kjipt

Stjernen-kapteinen Andreas Heier og lagkameratene var kun fem minutter unna å gå ut ut på isen for å varme opp da beskjeden kom.

– Det er selvfølgelig kjipt, da man har forberedt seg hele dagen på å spille og telt ned dager til kamp, men det er noe vi ikke får påvirket, sier kapteinen til TV 2.

– Har du opplevd noe lignende tidligere?

– Jeg var på en landslagssamling i Polen for noen år siden. Da gikk isen i stykker før vi skulle spille. Den kampen ble ikke gjennomført, svarer Heier.

Han er usikker på hvordan kampene skal spilles fremover, men ser for seg at det kan bli et scenario å la Storhamar begynne med to hjemmekamper, før Stjernen spiller noen hjemmekamper på rad.

– Dette bør sette bra fyr på at vi trenger nye haller med en større standard. Vi er i behov av nye haller i Norge. Slikt som dette skal ikke skje, selv om det muligens er en menneskelig feil. Uansett er det surt å reise hjem uten å ha fått spilt kamp. Vi var veldig klare, sier Storhamar-trener Anders Gjøse til Fredriksstad Blad.

USIKKER: Ishockeyekspert Bjørn Erevik har sett utallige hockeykamper, men han har sjelden opplevd at en kamp må avlyses på grunn av et hull i isen. Foto: Erik Edland / TV 2

– Verst tenkelige tidspunkt

TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik er spent på om det lar seg gjøre å få isen i stand til lørdagens planlagte kamp.

– Dette er selvfølgelig veldig trist. Nå er det et så tett program fremover, så jeg er spent på hva løsningen blir. Det er verst tenkelige tidspunkt for at noe sånt skal skje, sier han.

Stjernen skal i møte med forbundet om hvordan kampene fremover skal spilles. Serietoeren må også finne en ny is å trene på de neste dagene.

Saken oppdateres.