Han bruker mange av Putins strategier – søndag kan han bli gjenvalgt

Han har svært tette bånd til Putin og er den europeiske lederen som har hatt flest statsbesøk til Kreml. Søndag kan Viktor Orbán bli valgt som statsminister for fjerde gang.

– Orbán har hatt nære relasjoner til Russland og til Putin, sier Øst-Europa-ekspert, Eva Sarfi til TV 2.

Søndag er det valg i Ungarn og for første gang på 12 år møter den sittende regjeringen en opposisjon, som kan føre til et regjeringsskifte.

– Putin gjenoppbygger det sovjetiske imperiet og Orbán ser bare på det med en knusende strategisk ro, sa opposisjonsleder Péter Márki-Zay på et valgkampmøte i Budapest tirsdag.

STØTTE: Russlands president Vladimir Putin i et møte med Ungarns statsminister Viktor Orbán i Budapest i oktober 2019. Bildet er tatt av russiske myndigheter. Foto: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via Reuters

Ungarn sender ikke våpen til Ukraina, slik som flere andre land i Europa har gjort. De nekter også å la våpen, som skal til Ukraina, passere gjennom landet, selv om Ungarn er det krigsherjede landets nabo.

– I valgkampen fremstiller Orbán seg som den store fredsduen, sier Sarfi.

Hun er førstelektor i Øst-Europa-studier ved Universitet i Oslo, og forteller at den sittende statsministeren har klart å snu krigen til sin fordel.

VALGKAMP: Statsminister Viktor Orbán på et valgkampmøte i Szekesfehervar i Ungarn fredag. Foto: Petr David Josek/ AP

– Han har klart å utnytte krigen i valgkampen: hvis dere vil ha fred, så må dere stemme på meg.

Øst-Europa-eksperten understreker at siden krigen brøt ut har Orbán vært på EU sin side og sluttet seg til de økonomiske sanksjonene, som er innført mot Russland.

– Opposisjonen støtter sanksjonene i større grad og de blir nå fremstilt som krigshissere. Krigen har en slags indirekte virkning: Folk tenker som så at når det er krig, så trenger vi en sterk leder, og vi vet hva vi har, men vi vet ikke hva vi får.

– Det er absolutt fellestrekk mellom Putin og Orbán

– Viktor Orbán bruker veldig mange av Putins strategier, det handler om måten han tilnærmer seg makt på og måten han manipulerer lovverket på, sier Mina Skouen til TV 2.

Hun koordinerer arbeidet til Den norske Helsingforskomitéen innenfor menneskerettigheter for LHBT-personer og har i flere år jobbet med Ungarn.

KONTAKT: Viktor Orbán og Vladimir Putin etter samtaler i Moskva i september 2019. Foto: Alexander Zemlianichenko/ AP

– Det er absolutt fellestrekk mellom Putin og Orbán, sier hun, og viser til den omstridte LHBT-loven, som forbyr fremstilling av «såkalt LHBT-propaganda» rettet mot barn.

– Loven er en blåkopi av den russiske loven fra 2013, sier Skouen og legger til:

– Det finnes ikke noe verre valg for skeive i Ungarn enn Viktor Orbán.

Da loven ble innført i fjor møtte den sterk internasjonal kritikk, blant annet av EU.

– Orbán setter minoriteter opp mot hverandre. Han har en form for politisk handlingsmåte som er veldig skadelig for befolkningen i landet, sier hun.

Søndag skal det også holdes folkeavstemning om den omstridte LHBT-loven.

PRIDE: Deltakere deltok i pride-markeringen i Budapest i juli i fjor. Foto: FERENC ISZA/ AFP

– En del meningsmålinger sier at den ikke kommer til å ha så høy valgdeltakelse, sier Sarfi.

Øst-Europa-eksperten mener det er en bevisst strategi av Orbán å fremme en en slik lov.

– Regimet trenger alltid en ytre fiende. Forrige valg var det innvandrere, særlig muslimer, som var en slags ytre fiende. Akkurat nå har de ikke en eksplisitt fiende.

Sarfi tror ikke majoriteten av innbyggerne i Ungarn er noe særlig opptatt av loven, og hun forteller at mange ungarere synes det er tåpelig.

– Den eventuelle homofobien og transfobien, som finnes i et land, blir ikke nødvendigvis så synlig før den faktisk blir brukt som politisk sprengstoff, mener Skouen.

– Veldig polarisert

Peter Márki-Zay leder koalisjonen, som består av 6 partier, som har gått sammen mot partiet Fidesz.

Under valgkampen har opposisjonen forsøkt å bruke Orbáns vennskap til Kreml mot ham - i det som trolig blir det jevneste valget på 12 år. Foreløpig viser meningsmålinger en ledelse til Orbáns nasjonalistiske parti, Fidesz.

– For første gang har de klart å samle en koalisjon, men Márki-Zay er ikke så kjent og mange av de som stemmer på ham gjør ikke det med kjempestor entusiasme, sier Sarfi og fortsetter:

OPPOSISJONSLEDER: Peter Márki-Zay leder koalisjonen, som forsøker å vinne årets valg i Ungarn. Foto: MARTON MONUS/ Reuters

– Ungarn er veldig polarisert. Enten så liker man Fidesz eller så hater man Fidesz. De som stemmer på opposisjonen gjør det først og fremst fordi de vil ha noe annet.

Hun forklarer at da Fidesz først kom til makten innførte de en del velferdsstøtter, spesielt for barnefamilier. De siste 12 årene har det også gått bra med økonomien i landet.

– Mange føler at de har fått et bedre liv, og det er grunnen til at mange har stemt på de også.

Korrupsjon

Uansett utfall av valget vil Orbáns parti beholde en del viktige stillinger.

– Orbán har et nettverk innen næringslivet, og partiet har plassert sine personer i alle de viktige samfunnstillingene. Orbáns bestevenn fra barndommen, en rørlegger, er Ungarns rikeste mann, fordi mye offentlige midler tyter til ham, sier Sarfi.

Mediene er heller ikke helt uavhengige i landet.

– Statskanalen er veldig Fidesz-styrt. De viser bare godenyheter om hva regjeringen har fått til og nyheter om hvor fantastisk landet er.

VALGKAMP: Viktor Orbán under et valgkampmøte i Budapest i mars i år. Foto: Anna Szilagyi/ AP

Hun forteller imidlertid at det også finnes mer kritisk presse i landet, men de må innbyggerne i Ungarn oppsøke mer aktivt.

Skouen fra Helsingforskomitéen mener Ungarn er på vei inn i en helt feil retning.

– Menneskerettighetene i Ungarn går helt klart i feil retning. Det gjelder fremfor alt domstolenes uavhengighet og demonteringen av demokratiet, sier Skouen og fortsetter:

– Man samler mer og mer makt på Orbáns hender og bygger ned uavhengigheten til de demokratiske institusjonene. Dette er ikke noe han har funnet på selv, vi kan se paralleller til dette i andre land, som i Tyrkia, Polen og Russland.