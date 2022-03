Visste at motstanderen slet med en skade: – Prøvde å presse ham

Casper Ruud klarte å bryte Cameron Norrie én gang i både det første og det andre settet. Det holdt inn til at Ruud kunne juble for en 2-0-seier mot Cameron Norrie og dermed avansement til kvartfinale i ATP 1000-turneringen Miami Open.

– Jeg fikk heldigvis en god start. Jeg brøt han relativt tidlig som hjelper på selvtilliten. Jeg ser han har en del tape rundt leggen sin som også ser ut til å være noe alvorlig. Det kjenner jeg jo selv til fra tidligere i år. Det ligger i min underbevissthet at man kan presse han litt da. Det er en del av gamet. Han beveger seg normalt godt, men det så litt mer trøblete ut i dag, sier Ruud til Eurosport etter kampen.

Norrie spilte med en slags hvit tape eller bandasje på den ene foten. Det var tydelig at Ruud ville utnytte det, noe han også bekreftet overfor Eurosport.

– Jeg ville prøve å stresse han å få han til å gjøre raske bevegelser ettersom han hadde litt problemer med foten. Han er en god spiller når han får god rytme, så man må prøve å bryte han opp litt.

Ruud klarte å bryte Norrie i britens andre servegame i første sett. Dermed fikk nordmannen en strålende åpning mot mannen som er rangert som nummer tolv i verden.

23-åringen fra Snarøya klarte å gjøre nøyaktig det samme i det andre settet også og kunne dermed bare kontrollere inn resultatet ved å vinne sine servegame.

Verdensåtter Ruud viste storform i sine to første kamper i turneringen. Først banket han sveitsiske Henri Laaksonen 2-0 med 6-1 og 6-2 i sett. Den neste runden møtte han Alexander Bublik. Den lekne spilleren vant senest mot Ruud under Davis Cup tidligere i måneden, men i Miami fikk Ruud en solid revansj. Der vant Ruud nemlig kampen 2-0 med settsifrene 6-3 og 6-2.

I kvartfinalen venter vinneren av kampen mellom australske Thanasi Kokkinakis og tyske Alexander Zverev. Tyskeren ledet sin kamp mot Kokkinakis da Ruud pratet med Eurosport og fikk da spørsmålet om hvordan han så frem mot en eventuell kamp mot ham.

– Jeg tror det blir spennende. Jeg har tapt mot han to ganger før så får jeg håpe at alle gode ting er tre. I fjor hadde han et veldig godt år, men jeg tror ikke han har prestert like godt som ønsket i år, sier nordmannen.