Russland lover nedskalering: – Kan være en tåkelegging

Beslutningen om nedtrappingen ble fattet av det russiske forsvarsdepartementet tirsdag.

– Russland vil drastisk nedskalere militær aktivitet utenfor Kyiv og Tsjernihiv, sier Russlands viseforsvarsminister Alexandr Fomin, ifølge BBC, som siterer nyhetsbyrået TASS.

Uttalelsen fra russisk side kommer kort tid etter at møtet mellom russiske og ukrainske forhandlingsdelegasjoner i Istanbul tirsdag var over.

– En form for tåkelegging

Oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen, Palle Ydstebø, mener uttalelsen ikke samsvarer med Putins opprinnelig ambisjon da invasjonen av Ukraina startet.

EN INNRØMMELSE: Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Han mener nedskaleringen er en innrømmelse av et nederlag. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– I forhold til de opprinnelige ambisjonene som ble flagget av Putin er dette en innrømmelse av at ting ikke har gått som planlagt. Å redusere en aktivitet i en krigssituasjon når man har vært på offensiven er en slags tilbaketrekking, sier Ydstebø til TV 2.

Likevel mener han uttalelsen må tas med en klype salt.

– Russland har sagt én ting og gjort en annen før. Denne nedskaleringen kan også bare være en form for tåkelegging for å skjule at de forbereder noe helt annet. Derfor er det viktig å følge med på om ord følges av handling, sier Ydstebø.

Også Pentagon er skeptiske til den påståtte nedskaleringen rundt de to ukrainske byene.

– Det har vært noe forflytning av russiske styrker, men vi mener dette er en reposisjonering, ikke en reell tilbaketrekning. Alle bør være forberedt på å se etter en stor offensiv mot andre områder av Ukraina. Det betyr ikke at trusselen mot Kyiv er over, sier talsperson for Pentagon John Kirby under en pressekonferanse.

Kirby legger til at Kyiv har vært et hovedmål siden starten av invasjonen.

Vil øke tillit

Russlands viseforsvarsminister Alexander Fomin sier at beslutningen om å trappe ned angrepene mot de to ukrainske byene ble tatt for «å øke den gjensidige tilliten slik at det kan forhandles fram og undertegnes en fredsavtale med Ukraina».

Det sa Fomin ifølge Financial Times' korrespondent i Moskva, Max Seddon.

I FORHANDLINGSMØTE: Den russiske viseforsvarsministeren Alexander Fomin forlater et møte med ukrainske forhandlere i Istanbul 29. mars. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Uttalelsen kom kort tid etter at møtet mellom russiske og ukrainske forhandlingsdelegasjoner i Istanbul tirsdag var over. Partene diskuterte blant annet våpenhvile og sikkerhetsgarantier.

– Ikke naive mennesker

Den russiske forhandlingslederen Vladimir Medinskij har uttalt at forhandlingene i Istanbul tirsdag var konstruktive, og at han mente det hadde vært framgang.

Ukrainas forhandlingsforslag fra Istanbul Ukraina vil ha juridisk bindende sikkerhetsgarantier fra vestlige land, som vil være på linje med eller bedre enn Natos kollektive sikkerhetsgaranti





Slik vil de sikre seg at de vil få hjelp i tilfelle et framtidig angrep. Som garantister ønsker Ukraina å ha USA, Kina, Frankrike og Storbritannia fra FNs sikkerhetsråd, samt Tyskland, Polen, Tyrkia og Israel.





Med slike sikkerhetsgarantier kan Ukraina i prinsippet bli en nøytral stat, uten planer om å slutte seg til Nato, noe ukrainerne selv nevnte under samtalene.





Ukraina vil heller ikke åpne for å ha utenlandske militærbaser på sitt territorium.





Derimot vil de fortsatt åpne for militærøvelser med sikkerhetsgarantistene på ukrainsk jord.





Ukraina insisterer på at landets sikkerhetspolitiske nøytralitet ikke må blokkere landets ambisjoner om å bli EU-medlem.





Videre vil de ha hjelp fra sikkerhetsgarantistene i EU-søknadsprosessen.





Ukraina foreslår at man ikke behandler spørsmålet om Krim og utbryterregionene i Donbas, som midlertidig skal utelukkes fra sikkerhetsgarantiene.





Når det gjelder Krim, som Russland invaderte og så annekterte i 2014, foreslår Kyiv å holde samtaler over 15 år for å bli enige om regionens status.Kilde: NTB

Også Ukrainas president Zelenskyj har ytret at han ser «positive tegn» etter fredsforhandlingene, men understreker at Ukraina ikke har noen grunn til å stole på Russland.

– Signalene vi hører fra forhandlingsplattformene kan kalles positive. Samtidig ser vi ingen grunn til å stole på visse representanter for en stat som fortsetter å kjempe for vår ødeleggelse. Ukrainere er ikke naive mennesker, sier Zelenskyj på Telegram.

MØTE? Et møte mellom Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan nærme seg. Foto: . Foto: Tiziana Fabi / Ludovic Marin / AFP

Ifølge de ukrainske representantene ryddet samtalene i Istanbul veien for et mulig toppmøte mellom Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj, men det er ikke kjent om de to presidentene ønsker et slikt møte eller når det å så fall vil finne sted.

– Mye må være på plass

Ukrainas president har lenge uttrykt et ønske om å møte sin russiske motpart Vladimir Putin ansikt til ansikt for å forhandle fram en slutt på krigen mellom landene.

Dette tror han skal til for at Putin og Zelenskyj skal møtes

Palle Ydstebø mener et møte mellom de to presidentene svært optimistisk.

– Mye må være på plass før et eventuelt møte. Det kommer til å kreve en del diplomatisk fotarbeid og de må kunne snakke om noe konkret som kan tas videre.

– Samtidig er det et stort fremskritt at det i det hele tatt åpnes for et møte fra russisk side, sier Ydstebø.