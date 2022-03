Skuespiller arrestert - skal ha blitt opprørt av karaoke

Amerikanske Ezra Miller (29) ble like etter midnatt mandag arrestert i Hawaii og siktet for ordensforstyrrelse og trakassering. Det melder politiet.

Miller kom reisende til øya fra Vermont, står det i politirapporten.

Hendelsen som førte til siktelsene, fant sted søndag på en bar i Hilo.

Opprørt av karaoke

Ifølge politiet ble Miller opprørt da gjester på baren begynte å synge karaoke.

Politiet skriver videre at skuespilleren reagerte ved å rope skjellsord, tok mikrofonen fra en kvinne, og senere ha slått etter en 32 år gammel mann som spilte dart.

Miller ble siktet for disse hendelsene, og kausjonen var totalt på 500 dollar, som er rundt 4400 kroner. Miller betalte kausjonen og ble løslatt.

Har ikke kommentert hendelsen

Verken skuespilleren eller representanter for dem har foreløpig ikke kommentert hendelsen til noen amerikanske medier.

MET-GALLAEN: Miller avbildet på det fasjonable arrangementet i 2019. Temaet det året var «camp», som defineres som ekstrem, ironisk og overdreven estetikk. Foto: ANGELA WEISS /AFP

Miller som spiller «The Flash» i DC-universet, er kjent for en rekke filmer som «The Perks of Being a Wallflower», «We Need to Talk About Kevin» og «Fantastic Beasts»-filmene. Den nyeste filmen, «The Secrets of Dumbledore», har premiere 15. april.