Den nye vinen i golfsporten: – Unik årgang

Unge, fremadstormende golfspillere har tatt over tronen som verdens beste golfspillere. Hvorfor? Golfekspert mener svaret er enkelt.

– De yngre er bedre. Det er det enkle svaret.

Golfekspert i Eurosport, Marius Thorp, er sikker i sin sak.

Amerikanske Scottie Scheffler (25) vant, og overtok samtidig tittelen som verdens beste golfspiller, etter forrige helgs Matchplay-turnering.

Gjennomsnittsalderen på de fire beste golfspillerne i verden er nå på litt over 25 år.

Tidligere verdensenere og eldre spillere som Rory McIlroy (32) og Dustin Johnson (37) er å finne lenger ned på lista.

– De yngre er enda bedre rustet enn tidligere. Flere spillere kommer ut fra college, som gjør de bedre forberedt på hva som venter. De er fulle av erfaring før de blir golfspillere på heltid. Overgangen blir ikke så stor. I tillegg så er jo Morikawa, Scheffler og Hovland del av en unik årgang, utbroderer Thorp.

Med Schefflers seier forrige helg rykket Viktor Hovland (24) ned til fjerdeplass på verdensrankingen.

USA-stjerne

– På hvilken måte er Viktor Hovland med på å prege golfsirkuset om dagen?

– Viktor er en av de største trekkplastrene. En attraktiv spiller som kommer fra et land som ikke har til vane å ha golfspillere i toppen. I tillegg er han lett å like. En voksende stjerne som blir større og større.

Thorp var på plass under The Players Championship for rettighetshaver Eurosport, og fikk selv oppleve Hovland-entusiasmen på nært hold.

– Han har en høy stjerne - uten tvil. Folk kommer for å se han som en stjerne. Fra å være «hotshot», har han gått til å være godt kjent, fortsetter Thorp.

MANGE SKUELYSTNE: Folket flokker seg rundt Viktor Hovland, som er blitt en av de store golfstjernene i USA. Foto: Cliff Hawkins

Mener Hovland burde droppet turnering

Om Hovland kommer til å prege den neste store hendelsen i golfverden - ærverdige Masters på Augusta fra 7. til 9. april gjenstår å se.

Før turneringen får i hvert fall 24-åringen fra Ekeberg kjærkommen hvile. Exiten mot stjerneskuddet Will Zalatoris i Matchplay-turneringen markerte slutten på et hardkjør uten like. Fire turneringer på fire uker.

Flere store stjerner meldte sene forfall til Valspar Championship, i etterkant av den utmattende Players-turneringen.

– Det går fort. Sett i ettertid burde jeg kanskje ikke spilt denne uken her. Jeg sitter igjen med den følelsen nå, men sånn er det, sa Hovland selv etter Valspar-turneringen.

Thorp tror Hovland gjorde en tabbe med å stille til start i turneringer fire uker fram i tid.

– Det er lett å være etterpåklok. Men han burde nok ha stått over Valspar i Tampa. Han uttalte jo selv at han var sliten, sier Thorp.