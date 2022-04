Dette er kampene som kan ødelegge for Liverpool og Man. City i tittelkampen

Se Liverpool-Watford (fra kl. 13.00) og Burnley-Manchester City (fra kl. 15.30) på TV 2 Sport Premium og Play lørdag!

Om under to måneder vet vi hvem som stikker av med Premier League-tittelen.

Med ni kamper igjen av sesongen, er det Liverpool og Manchester City som kjemper side om side i toppen. De himmelblå har ett poengs forsprang på de røde fra Merseyside, og 10. april barker storlagene sammen til duell.

EKSPERT: TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt har vurdert sesonginnspurten til Liverpool og Manchester City. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er jo veldig nærliggende at den ender uavgjort, og da er det de andre kampene som avgjør, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Derfor har Thorstvedt vurdert hvilke kamper i ligainnspurten som kan stikke kjepper i hjulene for Liverpool og Manchester City. TV 2s fotballekspert har rangert hver kamp fra ett til tre bananskallpoeng, avhengig av vanskelighetsgrad.

Velkommen til bananskall-o-meteret!

TITTELKAMPEN: Jürgen Klopp og Pep Guardiola kjemper nok en gang om å vinne Premier League. Foto: Scanpix / Design: Fredrik Blekstad

Man. Citys potensielle bananskall: – Noen vil kanskje si at rangeringen er rar

Pep Guardiolas lag har fem hjemmekamper igjen de siste ni kampene og skal ikke møte noen lag som i skrivende stund er innenfor topp seks, foruten Liverpool.

Burnley-Manchester City: Ett bananskallpoeng

– Pep elsker å slå Sean Dyche for han sutrer så mye. City pleier jo også å slå Burnler, som har tapte de tre siste kampene før landslagspausen.

Manchester City-Liverpool: To bananskallpoeng

– For begge lag er dette en klink treer. Det er en høyrisikomatch for begge lag, egentlig. Det er en nøkkelkamp opp i det hele. Samtidig, som nevnt, er det andre bananskall her som kan gjøre seg gjeldende.

Wolverhampton-Manchester City: To bananskallpoeng

– Wolves er et tøft lag å bryte ned. Det er i alle fall en toer på Wolves borte.

Manchester City-Brighton: Ett bananskallpoeng

– Brighton kan av og til overraske, men de har vært fryktelige i det siste og tapt seks kamper på rad.

Manchester City-Watford: Ett bananskallpoeng

– Klink ener. Hjemmekamp mot et lag som kjemper for å unngå nedrykk. Denne skal City vinne.

Leeds-Manchester City: Ett bananskallpoeng

– Leeds kan være uberegnelige, men likevel, det er klasseforskjell på de lagene. Derfor gir jeg en ener.

Manchester City-Newcastle: To bananskallpoeng

– Newcastle hjemme vil jeg legge på en toer. Newcastle er et nytt lag etter januarvinduet. Noen vil kanskje si at rangeringen er litt rar, men dette er en kamp City kan finne på å slite.

West Ham-Manchester City: To bananskallpoeng

– Tøff kamp, på bortebane. West Ham bytter lite på laget, de er i Europa League, så jeg tror det kan bli en del tunge bein på West Ham.

Manchester City-Aston Villa: Ett bananskallpoeng

– Her er City storfavoritt. Jeg har gitt en ener på Liverpool, som møter de borte, og at er dette en ener på bananskallrangeringen.

Totalt: 14 bananskallpoeng

HER KAN CITY SNUBLE: Erik Thorstvedt anser kampene mot Liverpool, Wolverhampton, Newcastle, West Ham og Aston Villa som Manchester Citys tøffeste i innspurten. Foto: Scanpix / Design: Fredrik Blekstad

Liverpools potensielle bananskall: – Ikke gitt at de vinner den

Jürgen Klopp har også fem hjemmekamper igjen. De skal blant annet ønske velkommen til Manchester United, Tottenham og byrival Liverpool i sesonginnspurten.

Liverpool-Watford: Ett bananskallpoeng

– Klokkeklar, det er nødt til å bli seier. Det kalles jo bananskall av en grunn, et bananskall kan dukke opp av intet, men i utgangspunktet er det lite sannsynlig at Liverpool ikke vinner her.

Manchester City-Liverpool: Tre bananskallpoeng

– Det er fordel City på hjemmebane, men Liverpool kan straffe dem knallhardt også. City kan kontres på. Hva gjør City for å kontre kontringsmulighetene? Det blir et sjakkspill. City ga Liverpool en skikkelig leksjon i førsteomgangen på Anfield tidligere i sesongen, men da greide Klopp å gjøre grep i pausen. De kunne vunnet kampen, for de fikk et fortjent poeng. Det blir veldig, veldig spennende.

Aston Villa-Liverpool: Ett bananskallpoeng

– Det tenker man knaske at er litt lavt, men Villa var så sabla svake mot Arsenal nå sist. Da tenker jeg at de skal få slite med Liverpool også.

Liverpool-Manchester United: To bananskallpoeng

– Liverpool rundspilte United på Old Trafford, men det kan være et stabilt bra United-lag kan skape trøbbel. Det er jo populært å slenge drit om United, men de har stjernespillere nok og kvalitet nok til å gjøre det vanskelig for Liverpool.

Liverpool-Everton: Ett bananskallpoeng

– Noen tenker kanskje en ener er lite når det er mot Everton, lokalderby, men som regel gjør det ikke jevnt. Liverpool vinner som oftest. All erfaring tilsier at det skjer igjen og bortestatistikken til Everton er grusom, de er sist på bortetabellen.

Newcastle-Liverpool: To bananskallpoeng

– Jeg føler det er en toer. Newcastle er et mye bedre lag nå, det er natt og dag på mange måter om man sammenligner med starten på sesongen. Eddie Howe har et såpass bra lag at de kan gjøre det vanskelig og ta ett poeng.

Liverpool-Tottenham: To bananskallpoeng

– Spurs er uberegnelige. Det ble uavgjort da lagene møttes i London, så det er ikke umulig at det kan gjenta seg på Anfield.

Southampton-Liverpool: To bananskallpoeng

– Southampton bør jo være grei skuring, tenker nok mange. De har faktisk bare tapt kun tre av 15 hjemmekamper. De er uhyre sterk hjemme. Det er ikke gitt at de tar den altså. Southampton spilte uavgjort mot City.

Liverpool-Wolverhampton: To bananskallpoeng

– Siste kamp. Da kan det være nerver. En av de mest berømte kampene i Premier League-historien var en sånn type kamp, der Manchester City slo QPR og vant tittelen. City var storfavoritt, men de var helt ræva. Liverpool er jo «mentality monserts», men de kan få kjenne på presset mot Wolves, som er vanskelige å spille mot.

Totalt: 16 bananskallpoeng

TØFF INNSPURT: Erik Thorstvedt har gitt to av tre bananskallpoeng på Liverpools fire siste kamper denne Premier League-sesongen. Foto: Scanpix / Design: Fredrik Blekstad

Thorstvedts konklusjon

Etter Thorstvedts vurderinger ender totalen på 16 bananskallpoeng til Liverpool og 14 til Manchester City. Dermed har Jürgen Klopps menn et antatt vanskeligere innspurt, ifølge TV 2s fotballekspert.

– Det betyr jo egentlig ikke en dritt, men det er jo litt gøy! Dette er jo ingenting vitenskapelig, men det viser vel at kampprogrammet til Liverpool er tøffere. De har jo også bortekamp mot Manchester City. Det blir et rotterace, konkluderer Thorstvedt.

