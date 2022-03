Han har en spesiell grunn for å storspille i kveld

Den store drømmen for Elverums keeper, Emil Kheri Imsgard, er å spille håndball i Frankrike. For 24-åringen er frankofil!

– Det høres kanskje litt rart ut, men jeg har alltid vært fascinert av Frankrike, og det hjalp på interessen med en god lærerinne i fransk på skolen.

Mor fra Norge, far fra Kenya

Men, litt pussig er jo at Emil har dette kjærlighetsforholdet til Frankrike. Emil er fra Hamar, har norsk mor, far fra Kenya og han spiller altså håndball for Elverum.

– Der har du meg, sier Emil.

Vi møter han i Storgata i Elverum, den lokale Champs-Élysées.

– Jeg vet ikke om min tante har rett, men hun påstår at jeg begynte å like det franske på grunn av franske jenter, selv husker jeg ikke om det er korrekt.

Foran møtet med selveste Paris St Germain i åttedelsfinalen i Mesterligaen onsdag kveld i Elverum, innrømmer Imsgard at den store drømmen er å komme seg til Frankrike. Mot den europeiske storklubben får han en unik mulighet til å markedsføre seg.

Fransk håndball er drømmen

– Det hadde vært super-gøy å kunne få spille håndball i Frankrike, leve der og oppleve kulturen på nært hold. Det hadde vært magisk. Jeg innrømmer at Frankrike er målet for meg.

Emil Kheri Imsgard har blitt stadig bedre i Elverums-målet som har resultert i landslagspill. Han spilte for Norge nå i mars.

– Kjempekult å spille for Norge. Alltid en ære å spille på landslaget. Og landslagsspill er et godt tegn på min utvikling som keeper. Jeg har utviklet meg både fysisk og mentalt. Og taktisk. Og jeg har fått god hjelp av trener Mats Olsson. Også har jeg fått mer tillit og det har jeg nok vokst på.

Kamp mot Paris en del av hverdagen

Imsgard ser fram til onsdagens kamp i Terningen Arena på Elverum. For mange er det smått absurd at Elverum spiller åttendedelsfinale i Mesterligaen mot en storhet som Paris St Germain.

– Det er jo litt rart å si det jeg gjør nå, men dette har jo blitt hverdagen vår. Som Elverums-spiller, og slik har det nå vært i seks-sju år, har man blitt vant til å skulle ta nye steg, utvikle seg og løfte seg til nye nivåer. Og neste nivå for oss må jo nå være at vi slår slike lag som Paris.

– Ja, hvordan ser du på muligheten for det i fullsatt hjemmearena?

– Alt kan skje i Terningen. På en god dag har vi en fair sjans til å vinne mot Paris uten Mikkel (Hansen.