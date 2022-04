Toyota Yaris er en bil mange har et forhold til – og mye har skjedd siden småbilen ble introdusert på markedet første gang i 1999.

Blant annet har det dukket opp en reinspikka rally-utgave: GR Yaris heter den.

Modellen er utviklet helt fra bunnen av, med inspirasjon fra Toyotas WRC-biler. Det sier litt om Toyotas ambisjoner. Faktisk er det kun lyktene og antennen på taket, som er likt en vanlig Yaris. Alt annet er nytt.

Under panseret har Toyota heller ikke spart på kruttet. Her sitter det en hissig turbomotor på hele 261 hestekrefter. 1,6-literen er faktisk verdens kraftigste serieproduserte 3-sylindrede motor, hvis vi ser vekk fra Koenigsegg Gemera.

Masse krefter, lav vekt, 4x4 og manuell girkasse sørger for store mengder kjøreglede.

Oppgradering gir 500 hk

261 hk og 360 Nm i en liten og lett Yaris er effekt nok for de fleste. Men noen vil naturligvis alltid strekke strikken litt lenger.

Bilen har fått keramiske bremser. Hvor mange gateregisterte småbiler har det?

Eller MYE lenger, hvis vi ser på tuning-kittet til det engelske selskapet Severn Valley Motorsport.

De tilbyr ulike tuning-oppsett, hvor den heftigste pakken øker motoreffekten til vanvittige 450 hk. Fyller du racingfuel, leverer motoren ytterligere 50 hk, altså 500 hk. I en Yaris!

– Dette må jo være definisjonen på galskap. En tresylindret motor på 1,6 liter og 500 hestekrefter! For noen år siden hadde ikke dette vært mulig, og det viser jo at utviklingen også går fremover på den fossile motoren. Så får vi bare håpe at holdbarheten er i kjent Toyota-stil, kommenterer Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Opptil 500 hk i Toyota Yaris høres nesten for godt ut til å være sant.

Over 100.000 kroner

Severn Valley Motorsport har ikke priset alle tuning-pakkene, men opplyser at 400 hestekrefter i GR Yaris har en prislapp på 10.956 pund, tilsvarende drøyt 120.000 kroner.

Det er en rekke elementer som oppgraderes og byttes ut. En ny og langt større turbo er naturligvis en viktig del. I tillegg kommer ny elektronikk, bedre kjøling, ny bensintilførsel og nytt eksosanlegg.

En del av oppgraderingener også helt nye bremser, tilsvarende de som sitter på Nissan GT-R. Det sier litt om hvilke krefter som er i sving på GR Yaris, når Severn Valley Motorsport har gjort sin jobb.

