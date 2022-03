Eliteserietipset 2022

TV 2 Play: Alle kampene i Eliteserien og OBOS-ligaen får du her!

TV 2s fotballeksperter Jesper Mathisen og Yaw Ihle Amankwah har lagt hodet på blokken.

Slik tror duoen Eliteserien ender i 2022. Les samtlige tips ved å bla deg nedover!

Se også hva klubbenes kapteiner sier om spådommene.

16. plass: Sandefjord Trenere: Hans Erik Ødegaard og Andreas Tegström. Tabellplassering forrige sesong: 10. plass. Spiller inn: Jesper Taaje (KFUM), Mohamed Ofkir (Sarpsborg 08), Quint Jansen (Aalesund), Hugo Keto (HJK), Keanin Ayer Boya (Varberg), Aleksander Damjanovic Nilsson (lån fra Malmö) og Youssef Chaib (Strømmen). Spillere ut: Zé Eduardo, Moussa Njie (KFUM), Brice Wembangomo (Bodø/Glimt), Erik Brenden (Jerv), Chuma Anene (Omonia Aradippou), Kristoffer Normann Hansen (Widzew Lodz), Vidar Ari Jonsson (Honved), Martin Kreuzriegler (Widzew Lodz) og Marc Vales (KDA FC).

En allerede tynn tropp er blitt ytterligere ribbet. Til og med internt erkjenner man at det er «ekstremt tynt». Endte på en komfortabel tiendeplass forrige sesong og gjorde spesielt på våren alle ekserpttips til skamme.

Spørsmålet er imidlertid hvor lenge Sandefjord kan motstride de fotballøkonomiske naturlovene og overprestere ut ifra forutsetningene.

Sandefjord er først og fremst svekket ettersom tre spillere har etterlatt seg et gapende hull i startelleveren. Brice Wembangomo, Kristoffer Normann Hansen og Vidar Ari Jónsson har alle forlatt hvalfangerbyen.

Wembangomo var ifølge Hans Erik Ødegaard ligaens beste back i fjor. De har ikke klart å erstatte ham rett og slett fordi klubben ikke har midler til det. Kantspillerne Normann Hansen og Jónsson sto bak 18 av Sandefjords 38 scoringer forrige sesong.

De har ingen spillere i årets tropp som historisk sett har tall som er i nærheten av dette. Og at spillere som Deyver Vega og Mohamed Ofkir erstatter disse tallene er i vår bok i overkant optimistisk.

VIKTIG: Harmeet Singh blir viktig om Sandefjord i det hele tatt skal ha en sjanse til å holde seg i Eliteserien. Foto: Trond Reidar Teigen

Nøkkelspiller: Harmeet Singh.

Dersom man ser bort ifra skadehistorikken har Singh en erfaring og CV som er sjelden vare i Sandefjord. Han er majestetisk elegant på sitt beste og dikterer tempoet i spillet deres. Han har evnen til å både se de gode valgene og til å gjennomføre pasningen.

Han blir ikke yngre og er en spiller som kan «gå sur» i kamper hvor det butter imot. Sandefjord er helt avhengig av å holde Singh skadefri og blid. Og at hans skiftende humør, som har vært et irritasjonsmoment i spillergruppen, ikke går ut over laget.

Se opp for denne spilleren: Jesper Taaje.

Ny fra KFUM og var på årets lag i Obosligaen forrige sesong. Han er en ruvende midtstopper som har litt av alt, men mye av det som teller mest, nemlig mål. Taaje noterte seg for smått sjokkerende åtte mål forrige sesong. Derfor vil hans offensive bidrag trolig bli minst like viktig som de defensive.

Taaje er ikke et ubeskrevet blad for dem som har fulgt med på Obosligaen, men debuterer i Eliteserien i en alder av 24 år. Det blir spennende å se hvor raskt han tar nivået. Dersom han fortsetter utviklingen fra i fjor, så vil det ikke ta mange sesonger før større klubber kommer på banen.

DUELLSTERK: Jesper Taaje har tatt steget opp til Eliteserien. Foto: Annika Byrde

Begrunnelse for plassering:

Vi tror det å bygge ned en allerede tynn tropp er oppskriften på å møte veggen. Det er vanskelig å se hvor målpoengene skal komme fra. Nedrykk vil ikke være en katastrofe for Sandefjord, om man ser på hvor lite ressurser som legges i årets tropp. Berger de plassen fortjener spillere og trenere en god fest etter sesongen!

Kapteinens svar til plasseringen:

– Det har jeg ikke tenkt på før nå. De får bare tippe det de vil. Vi skal gjøre vårt beste for å bli bedre enn i fjor, sier Harmeet Singh.

15. plass: Jerv Trener: Arne Sandstø. Tabellplassering forrige sesong: Rykket opp etter kvalik. Spiller inn: Erlend Hustad (Brann), Mathias Haarup (Hobro), Rodney Antwi (Inhulets), Aral Simsir (lån fra Midtjylland), Mikkel Ugland (Start), Leandro Fernandes (PEC Zwolle), Erik Tobias Sandberg (Lillestrøm), Amadou Tidiane Dialla (Teplice) og Erik Brenden (Sandefjord). Spillere ut: Alexander Dang (Øygarden), Ibrahim Shuaibu (Novarank), Jørgen Solli (Stjørdals-Blink), Diego Campos (Degerfors), Thomas Zernichow (lagt opp), Thomas Kok (Preussen Münster) og Ikhsan Fandi (Pathum United).

Vi trodde vi hadde sett tidenes opprykksdrama da Start og Martin Ramsland tryllet på Åråsen desember 2019. Men så ble det altså enda villere da Jerv slo Brann. At Jerv spiller i Eliteserien i 2022 er altså et aldri så lite mirakel. Måten de rykket opp på kommer ingen i norsk fotball til å glemme på veldig mange år.

Spiller de i Eliteserien i 2023, så er det ikke noe mirakel, men vi tror de skal slite veldig med å klare det. Arne Sandstø har lang erfaring som trener på dette nivået, og den jobben han har gjort i Grimstad er det bare å applaudere. Men det er spillertroppen som gjør at Jerv kommer til å få det veldig tøft denne sesongen.

På keeperplass er Amund Wichne hentet inn for å være konkurrenten til Øystein Øvretveit, men ingen av dem har vist noe som tilsier at de skal redde fryktelig mange poeng for Jerv.

HELT: Øystein Øvretveit sto sin livs kamp da Jerv slo Brann i kvalikfinalen. Foto: Heiko Junge

Jerv kommer i utgangspunktet til å spille 3-4-3. Det blir viktig for dem å unngå skader på de beste stopperne, for dekningen bak førstevalgene er alt annet enn god. På sentral midtbane blir naturligvis kapteinen, Mathias Wichmann, viktig. Det samme gjør nykommeren Leandro, som har et enormt toppnivå. Signeringen av Mathias Haarup er gull verdt for denne troppen, med tanke på hans erfaring fra dansk fotball.

På topp er Erlend Hustad nødt til å levere. Dersom han ikke scorer mål, så ser vi ikke helt hvem andre som skal gjøre det. Nykommeren Rodney Antwi har ekstrem fart, men trenger nok litt tid før han virkelig får vist kvalitetene sine. Willis Furtado er det siste førstevalget i angrepsrekken, og han blir minst like viktig som i fjor.

Diego Campos er solgt, men i Grimstad er de veldig klare på at de føler årets tropp er ganske mye sterkere enn den som rykket opp. Franske Amadou Diallo har også blitt hentet fra det store utland, men han har vært mye skadet i vinter.

Nøkkelspiller: Erlend Hustad.

Hustad er hentet inn for å skyte Jerv til ny kontrakt. Den tidligere Brann-spilleren er en veldig god avslutter. Sammenlignet med de spillerne Jerv brukte som spiss forrige sesong, så er Hustad på et høyere nivå. I Grimstad er de meget fornøyd med at de klarte å hente spissen.

MÅLGARANTIST? Erlend Hustad fikk aldri sjansen i Brann. Forrige sesong scoret han 14 mål på 33 kamper på utlån hos Sandnes Ulf. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Se opp for denne spilleren: Aral Simsir.

19 år gammel danske som er et alternativ i alle de tre posisjonene foran på banen. Han kan også brukes som indreløper i de kampene Jerv legger om formasjonen. Det er høyt nivå på teknikken og dribleferdighetene, men det gjenstår å se hva han klarer å få ut i kamp.

Begrunnelse for plassering:

Det har vært en spesiell vinter for Jerv. De har hatt ganske få spillere på trening og det har tatt tid å sette sammen en best mulig stall. De har forsterket seg fra i fjor, men de har samtidig måtte ta en del sjanser på overgangsmarkedet. Troppen har lite erfaring fra Eliteserien. Tidligere har de truffet bra på overganger, men nå skal de prøve seg i Eliteserien og vi tror det blir for tøft.

Hjemme på Levermyr vil de helt sikkert imponere i en god del av kampene, men totalt sett er vi overrasket om ikke Jerv er tilbake i Obosligaen og spiller lokaloppgjør mot Start igjen i 2023.

Kapteinens svar til plasseringen:

– Ikke sjokkert, men jeg bryr meg egentlig ikke, sier Mathias Wichmann, før Arne Sandstø bryter inn:

– Jesper er vel bare bitter over at det er vi som er i Eliteserien, og ikke Start.

14. plass: FK Haugesund Trener: Jostein Grindhaug. Tabellplassering forrige sesong: 11. plass. Spillere inn: Christos Zafeiris (Grorud), Hilary Gong (Vitesse), Søren Reese (Midtjylland), Ibrahima Cissokho (lån fra US Goree), Joacim Holtan (Bryne) og Nikolas Walstad (Mjøndalen). Spillere ut: Sulayman Bojang (Skeid), Alexander Stølås (Sandnes Ulf), Kristoffer Velde (Lech Poznan), Niklas Sandberg (Viking), Joakim Våge Nilsen (Vard Haugesund), Benjamin Tiedemann Hansen (Molde) og Helge Sandvik (Torvastad).

FK Haugesund endte på 11. plass i fjor etter at de ikke vant én eneste av de siste åtte seriekampene. På papiret ser de svakere ut denne sesongen. Flere av de viktigste spillerne er forsvunnet. Da sier det seg selv at dette kommer til å bli en tøff sesong for Jostein Grindhaug og FKH.

Benjamin Tiedemann Hansen, Kristoffer Velde og Niklas Sandberg er spillere som virkelig kommer til å bli savnet denne sesongen. Borte er også Mikkel Desler, Ibrahima Wadji og Fredrik Pallesen Knudsen, som alle forsvant forrige sommer.

Erstatteren til Tiedemann Hansen er danske Søren Reese, som har sett solid ut i oppkjøringen. Sammen med Thore Pedersen, Anders Bertelsen og nykommer Nikolas Walstad utgjør han en solid backrekke.

VIKTIG: Egil Selvik blir trolig en viktig mann for FKH. Foto: Jan Kåre Ness

På midten blir det veldig spennende å følge unggutten Christos Zafeiris. 19-åringen er hentet fra Grorud og får en viktig rolle for FKH allerede denne sesongen.

Hilary Gong er hentet fra Vitesse, men har ingen god skadehistorikk. Det gjenstår derfor å se hvor stabil og god han blir i Eliteserien, men farten hans er ekstrem. Det er bare å glede seg til løpsduellene han blir satt opp i.

Joacim Holtan har imponert på lavere nivå enn Eliteserien de siste årene. Nå skal han endelig få prøve seg på det øverste nivået. Han vet hvor målet står og er smart i boksen, men han har også tøff konkurranse fra mer rutinerte spillere som Martin Samuelsen og Alexander Søderlund. Er noen av dem gode nok til å score tosifret?

FLYTTET NORDOVER: Joacim Holtan har byttet ut Bryne med FKH før årets sesong. Foto: Jan Kåre Ness

Badou blir viktig på venstrekanten og han er nødt til å bidra med noe av det samme Kristoffer Velde bidro med forrige sesong.

Nøkkelspiller: Søren Reese.

Dansken har imponert etter at han ankom Haugesund. Nøkkelen for at dette blir en god sesong for FKH tror vi blir det defensive. Da må den nye forsvarssjefen levere.

Se opp for denne spilleren: Christos Zafeiris.

Oslo-gutten kan få sitt store gjennombrudd i Eliteserien denne sesongen. Han har fått en ganske fri rolle som indreløper og får da brukt all energien i spillet sitt. Han kommer til å takle og løpe så lenge han er på banen. Men han har også ferdigheter offensivt som ikke alltid blir lagt merke til. Vi tror han fort kan ende opp med en del målgivende pasninger denne sesongen.

17-åringens talent ble plukket opp av Premier League-klubb

Begrunnelse for plassering:

Vi tror Jostein Grindhaug og FKH skal slite denne sesongen. Mye kvalitet er forsvunnet fra spillerstallen og det er usikkert hvor godt de nye spillerne vil prestere. Det må tas med i beregningen at FKH jobber knallhardt for å få inn et par nye spillere før vinduet stenger. Det kan naturligvis gjøre at de totalt sett blir bedre. Defensivt kommer de til å være solide, men offensivt ser det tynt ut.

Kapteinens svar til plasseringen:

– Det er sikkert en grunn for at de tipper oss der, men absolutt ingenting i det. Det har historien vist, sier Sondre Liseth, før Jostein Grindhaug bryter inn:

– 14. plass? Ikke rett ned? Men de har jo peiling. Selvsagt har de det.

13. plass: Aalesund Trener: Lars Arne Nilsen. Tabellplassering forrige sesong: 2. plass i Obosligaen. Spillere inn: Besim Serbecic (Rosenborg), Sten Grytebust (FC København), Jeppe Moe (Stabæk), Petar Golubovic, Tor Erik Larsen (Reading United) og Dario Canadija (Sarpsborg 08). Spillere ut: Andreas Lie (lagt opp), David Olafsson (Kalmar), Jonas Grønner (Langevåg), Quint Jansen (Sandefjord), Torbjørn Agdestein (Stord), Muamer Brajanac (tilbake til Horsens etter lån) og Fredrik Carlsen (lagt opp).

Aafk har bygget et rutinert og etter vår mening slagkraftig lag før returen til Eliteserien. Lars Arne Nilsen er en ringrev som best liker å jobbe med erfarne spillere fremfor å utvikle unggutter. Laget som går ut til første seriekamp har til sammen hundrevis av kamper på det øverste nivået i bagasjen.

Det er lite usikkerhet rundt formasjonen ettersom Nilsen sverger til 4-3-3. Sten Grytebust er tilbake og har sett ut som en kjempeforsterkning i en posisjon klubben har slitt lenge. Foran ham tipper vi at backfireren kommer til å være Petar Golubovic, David Fällmann, Besim Serbecic og Isak Määtä.

De har gode alternativer defensivt i Jeppe Moe og Simen Rafn, men er etter sigende ute etter en stopper til. De nåværende alternativene skal være for unge og uferdige. På midtbanen er det en bergensk gjenforening med Kristoffer Barmen og Fredrik Haugen. Begge to har over hundre kamper sammen fra tiden i Brann, hvor flesteparten av kampene ble spilt under nettopp Lars Arne Nilsen.

GOD STEMNING: Lars Arne Nilsen og David Fällman var i strålende humør da Eliteserien avholdt kick off denne uken. Foto: Stian Lysberg Solum

Vi tipper Dario Canadjija blir tredjemann på midtbanen sammen med de to bergenserne. Aalesund har også gode alternativer i Nenass og Erlend Segberg.

Offensivt er Simen Bolkan Nordli og Sigurd Haugen poengkongene, som er nødt til å levere for at Aafk skal beholde plassen.

Nøkkelspiller: Sigurd Haugen.

Haugen er spilleren i Norge som kan skryte av årets beste sesongoppkjøring. 15 mål på ni treningskamper er sterkt og gjør at han kommer inn til sesongstart med enorm selvtillit. Han er en spiller som innehar både styrke og fart. I boksen er han spesielt vanskelig å håndtere.

Haugen er virkelig god når han er god, men kan litt for ofte forsvinne helt ut av kamper når han ikke har dagen. Aalesund har syltynn dekning på spissplass, så det hviler et stort press på Haugens skuldre om å levere tosifret antall målpoeng. Det tror vi han har i seg.

JUBEL: Sigurd Haugen kommer trolig til å få mange muligheter til å feire denne sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Se opp for denne spilleren: Isak Määtä.

20-åringen er omskolert fra kant til back. I oppkjøringen har Määtä til tider briljert, med et Fredrik André Bjørkan-lignende driv opp langs venstresiden. Han er uvanlig høy til å være back (1,88 meter). Kombinasjonen med en velutviklet muskulatur og stor fart gjør at han har alt som skal til for å utvikle seg til en back av høy klasse. Mangler fortsatt litt sluttprodukt.

Begrunnelse for plassering:

Vi tror Lars Arne Nilsen og hans rutinerte Aafk kommer til å ende trygt over nedrykksstriden. Det er større kvalitet i troppen deres enn lagene vi har spådd under dem. Fredrik Haugen inn på tampen er en signatursignering som gir hele klubben et løft rett før seriestart. De viktigste spillerne offensivt, Haugen og Bolkan Nordli, er humørspillere. Det er viktig at de klarer å levere i slitekampene hvor ikke alt flyter.

Aalesund har i motsetning til tidligere Nilsen-lag ikke sett supertette ut defensivt. Verken presspillet eller den defensive strukturen har virket å være så organisert som vi vet at han ønsker å ha det. Vi mistenker at de gradvis kommer til å fremstå mer kynisk, mer kompakt, men da også litt mer forutsigbar og grå offensivt.

Kapteinens svar til plasseringen:

– Det må jeg si! Jeg er overrasket, men jeg tar den. Jeg tror vi er gode nok til å fikse det, sier David Fällman.

12. plass: HamKam Trener: Jakob Michelsen. Plassering forrige sesong: 1. plass i Obosligaen. Spillere inn: Vegard Konsgro (Bodø/Glimt), Yuriy Yakovenko (Esbjerg), Fernán Faerrón (lån fra Futbol Consultants), Pål Kirkevold (Stabæk), Kobe Hernández-Foster (Wolfsburg), Fredrik Sjølstad (Molde), Clément Bayiha (Montreal) og Julian Dunn (Toronto). Spillere ut: Albert Berisha (Eidsvoll Turn), Steinar Stømnes (lagt opp), Rasmus Lindkvist (GIF Sundsvall), Lukasz Jarosinski (lagt opp), Davod Arzani (Asker), Theolonius Bair (tilbake til Vancouver Whitecaps etter lån), Niklas Rekdal (Brattvåg) og Sam Rogers (Rosenborg).

Både fjoråret og sesongoppkjøringen har gitt rikelig med gode opplevelser for kameratene. Dette er et lag som er veldig tydelig på hva de kan og hva de ikke kan. Suksessoppskriften har vært å ligge lavt og kompakt, mens de satser på dødelig effektivitet i kontringene. Senest i generalprøven mot Strømsgodset lot de Godset ha ballen i store deler av kampen, men var tro mot sin plan. Det førte til at de kunne kontre inn to mål og vant med det kampen.

HamKam er et lag helt uten stjernenykker, som jobber knallhardt for hverandre og lar underholdningen stå for motstanderens regning. De har fått inn en pragmatisk dansk trener i Jakob Michelsen, som har trent lag i lignende posisjon som HamKam er nå. Han vet hva som kreves for at de skal overleve.

NY SJEF: Danske Jakob Michelsen er HamKams nye trener. Foto: Geir Olsen

De har en stabil keeper i Nicholas Hagen Godoy. Når han er skadet eller på landslagsoppdrag for Guatemala, så er unggutten Lars Jendal en pålitelig erstatter.

De kommer nok til å spille 3-4-3, med Julian Dunn-Johnson, Hasan Kurucay og Vetle Skjærvik i forsvarstreeren. Som backup har de den spennende stopperen Halvor Opsahl. På midtbanen er det spesielt Morten Bjørlo, en unsung hero, som HamKam er avhengig av for å overleve.

Kristian Lønstad Onsrud er det soleklare alternativet sentralt. Aleksander Melgalvis sitt tempo er en klar svakhet i midtbaneleddet, som motstanderne nok vil forsøke å utnytte.

Kristian Eriksen, Pål Alexander Kirkevold og Jonas Enkerud har sett solide ut. En sammensatt, men sterk eliteseriefersk startellever og tropp. Det er faktisk kun Melgalvis og Kirkevold som har erfaring fra landets beste liga. Den manglende erfaringen fra toppnivået er et stort minus. HamKam må krysse fingrene og håpe at alle debutantene tar nivået relativt kjapt.

Nøkkelspiller: Kristian Eriksen.

Mye er skrevet om Eriksen og enda mer er tilbudt for ham. Det at HamKam takker nei til det ene millionbudet etter det andre, viser bare hvor viktig alle på Hamar vet at han er for prosjekt overlevelse. 13 mål i Obosligaen forrige sesong og har fortsatt å banke inn mål i sesongoppkjøringen. Åtte millioner kroner-spørsmålet er om han fortsatt er HamKam-spiller når klokken passerer midnatt på overgangsvinduets siste dag. Eller om han da sitter på flyet til Trondheim.

STJERNE: Kristian Eriksen er svært ettertraktet, men ser ut til å bli værede på Hamar. Foto: Javad Parsa

Se opp for denne spilleren: Hasan Kurucay.

En soleklar leder i HamKams forsvarstrio, som spiller med stor ro og autoritet. Hans evne til å gjøre kloke valg med ball under press og organisere troppene når det stormer er uvurderlig. Spesielt når man vet at HamKam kommer til å være under press både med og uten ball i store deler av kampene.

Begrunnelse for plassering:

HamKam er langt bedre til å ta poeng enn de er til å underholde. For eliteseriesultne hamarsinger er overlevelse viktigere enn festfotball. Det er en stor fordel at de fleste spillerne har spilt sammen over lengre tid, og er lojale nok til å kunne ligge disipliner og lavt, før de griper kontringer med begge hendene. Et gigantisk spørsmålstegn er ikke bare hvor mange av eliteseriedebutantene som klarer seg på dette nivået, men også hvem som klarer å prege kampene og bli markante spillere i Eliteserien. Alt i alt tror vi at HamKams sammensveisede spillergruppe klarer å kjempe seg til nok poeng til å overleve.

Kapteinens svar til plasseringen:

– Den tar vi. Målet er å berge plassen, så det er bare positivt, sier Aleksander Melgalvis.

11. plass: Tromsø Trener: Gaute Helstrup. Plassering forrige sesong: 12. plass. Spillere inn: Jakob Haugaard (AIK), Oskar Opsahl (Vålerenga), Warren Kamanzi (Rosenborg) og Zyen Jones (Ferencvaros). Spillere ut: Jacob Karlstrøm (Molde), Tomas Totland (Häcken), Runar Espejord (Bodø/Glimt), Mikael Ingebrigtsen (utgått kontrakt), Daniel Berntsen (Junkeren), Zdenek Ondrasek (Wisla Krakow) og Magnus Andersen (Alta).

Det var ingen lag som scoret færre mål enn Tromsø i Eliteserien 2021, men Helstrups mannskap var langt mer gjerrige bakover enn lagene som endte på de nederste plassene. Til slutt sikret «Gutan» plassen med grei margin.

Jacob Karlstrøm har reist til Molde og er erstattet av Jakob Haugaard. Den 29 år gamle dansken har sett bra ut i vinter, men er skadet når sesongen starter. Dermed får Simon Thomas ansvaret bakerst på banen i serieåpningen. Vi tror ikke Tromsø er veldig svekket på keeperplass, for Haugaard kommer til å være solid når han returnerer til banen.

I forsvaret er det ekstremt viktig at Cristophe Psyché holder seg skadefri, for det er ingen andre i Tromsø sin stall som har hans ferdigheter. Franskmannen var mye av grunnen til at Tromsø var gjerrige bakover i fjorårets høstsesong. På sentral midtbane ser Tromsø veldig solide ut, om de klarer å holde sine beste spillere skadefrie.

Ruben Yttergård Jensen, Sakarias Opsahl, Eric Kitolano og Kent Are Antonsen er solide spillere på dette nivået. Tobias Hafstad og Felix Winther er andre alternativer som også kan brukes i Helstrups formasjon på midtbanen, så dekningen er god. Det er verre med bredden i resten av laget til Tromsø, og i angrepet er det krise om August Mikkelsen eller Ebiye Moses blir skadet.

Nøkkelspiller: August Mikkelsen

Mikkelsen er Tromsøs beste og viktigste spiller. Han var meget god i 2021, men kommer til å bli enda bedre i 2022. 21-åringen har ekstreme ferdigheter med ball og i Helstrups system er han nøkkelen når Tromsø angriper. Mikkelsen kommer til å bli solgt til utlandet om han fortsetter utviklingen – og det er veldig mye som typer på at det vil skje.

TAR HAN NYE STEG? August Mikkelsen var et stort lyspunkt for Tromsø forrige sesong. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Se opp for denne spilleren: Tobias Hafstad

Han er sønnen til Tromsø-legende Tobias Hafstad og minner veldig om sin far. Han er en sentral midtbanespiller med godt driv og nese for mål. Det er tøff konkurranse på Tromsøs midtbane, men 19-åringen er god nok til at han kan få spilletid allerede denne sesongen.

Begrunnelse for plassering:

Helstrup har fått jobbe med dette laget over tid og vi tror de er solide nok til å unngå nedrykksstriden. Utfordringen er at dekningen på en god del plasser er dårlig. Dersom de unngår for mange skader, så skal Tromsø være noen hakk bedre enn lagene helt i bunnen av tabellen.

Kapteinens svar til plasseringen:

– Én plassering bedre enn i fjor? Stor framgang. Det må vi jo ta, det er som forventet, sier Ruben Yttergård Jensen.

10. plass: Strømsgodset Trener: Håkon Wibe-Lund og Bjørn Petter Ingebretsen. Plassering forrige sesong: 9. plass. Spillere inn: Ernest Boahene Spillere ut: Jordan Kadiri (tilbake til Lommel etter lån), Valdimar Ingimundarson (Songdal), Jonathan Parr (lagt opp), Andreas Nyhagen (Ull/Kisa) og Simen Hammershaug (Egersund).

Strømsgodset har hatt få utskiftninger fra i fjor. Det blir neppe store endringer i troppen gjennom sesongen heller, ettersom de har en ekstremt presset økonomi. De må nok belage seg på at det er de spillerne som er i troppen nå, som skal levere varene.

Sesongen i fjor fikk en verst mulig start da internt kaos førte til avgangen til Henrik Pedersen og massivt trykk rundt klubben. Den sindige og sympatiske trenerduoen Håkon Wibe-Lund og Bjørn Petter Ingebretsen tok over ansvaret. Sammen klarte de å skape ro og gradvis bedre resultater.

Godset har muligens ligaens beste keeperteam. Både Viljar Myhra og Morten Sætra kunne konkurrert om plassen på de fleste andre lag. Myhra har imidlertid slitt med helsen så langt i 2022, så det blir fort Sætra som vokter buret i første seriekamp.

Forsvarsfireren er besatt av rutinerte spillere som Lars-Christoher Vilsvik, Gustav Valsvik, Niklas Gunnarsson og Thomas Grøgaard. Ari Leifsson er et veldig godt alternativ, som fort kan danke ut Gunnarsson. Den klare svakheten i forsvaret er tempoet og forflytningsevnen deres. Godset er avhengig av å sette opp laget på en måte som gjør at stopperne ikke blir trukket for ofte ut av ledd eller i korridor.

BAUTA: Gustav Valsvik blir en viktig mann for Strømsgodset også i 2022. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Herman Stengels 2021-sesong gikk litt under radaren, men han var i store perioder helt enorm. I den dype midtbaneposisjonen dominerte han flere kamper.

Den offensive trioen Halldor Stenevik, Johan Hove og Tobias Gulliksen er arvesølvet til Godset. Med en presset økonomi er det imponerende at de har klart å beholde samtlige tre.

På topp er det store spørsmålet hvem som skal være førstevalget av Lars-Jørgen Salvesen og Fred Friday. Det kan være de forsøker med Salvesen på en av kantene for å få plass til begge. Friday er en håndfull både for motstanderne, men også for Godsets trenerteam, spesielt om han havner på benken.

Det er også usikkert hvor lang tid det vil ta for Salvesen å komme seg tilbake til toppform etter korsbåndskaden. Det er få spisser i Eliteserien som er bedre enn Salvesen på sitt beste. Det har han bevist gang på gang.

Nøkkelspiller: Gustav Valsvik.

Strømsgodset hadde spilt i Obosligaen denne sesongen, om det ikke hadde vært for at Valsvik ble signert før fjorårets sesong. I 2020 så forsvaret deres til tider totalt hjelpeløst ut, men med bauten fra Vik ble de umiddelbart mer solide.

Valsvik kunne spilt med et kapteinsbind på hver arm og har akkurat den autoriteten mange av de andre Godset-spillerne mangler. De diagonale langpasningene hans er også blitt en viktig del av lagets oppbyggende spill. Han er viktig på defensive dødballer og en stor trussel på de offensive. Han er rett og slett definisjonen på en nøkkelspiller.

Se opp for denne spilleren: Ole Enersen.

2002-modellen er en offensiv midtbanespiller med et vanvittig bra steg. Han er kreativ nok til å se løsninger med ballen og klok nok til å finne gode posisjoner i mellomrommet. Selv om han har sine styrker offensivt er han lojal og hardtarbeidende defensivt. Vi gleder oss til å se mer av Enersen denne sesongen. På sikt kan han bli en publikumsfavoritt om han får tillit og holder kroppen skadefri.

FRAMTIDEN: Ole Enersen er en av flere svært talentfulle spillere på Godsets lag. Foto: Terje Bendiksby

Begrunnelse for plassering:

Godset har en fin miks av rutinerte spillere og noen av landets mest spennende unggutter. Dette gjør at det blir veldig interessant å følge dem i 2022. Det er avgjørende for dem at Valsvik finner formen raskt etter å ha vært hardt rammet av koronaviruset i oppkjøringen. Det er også svært avgjørende at Salvesen kommer seg tilbake til samme nivå han var på før korsbåndskaden.

De har egentlig et mannskap som fort burde kunne ta en plass på øvre halvdel, men da er de nødt til å gjøre noe med borteformen, for den er horribel! Forrige sesong havnet de nederst på bortetabellen med stusselige åtte bortepoeng. Vi er usikre på om de klarer å gå fra å være seriens verste bortelag til å bli et solid lag på bortebane. Derfor tør vi ikke å plasser dem høyere enn tiendeplass.

Kapteinens svar til plasseringen:

– Nøytralt og fint. Jeg er ikke så opptatt av tabelltips, sier Valsvik.

9. plass: Odd Trener: Pål Arne «Paco» Johansen Plassering forrige sesong: 13. plass. Spillere inn: Josef Baccay (Lillestrøm), Mikael Norø Ingebrigtsen (Tromsø), Ivan Mesik (lån fra Nordsjælland) og Abel Stensrud (Skeid). Spillere ut: Markus Kaasa (Molde), Emil Jonassen, Kristoffer Larsen, Elias Skogvoll (Tromsdalen), Eirik Asante (Brage) og Sander Svendsen (tilbake til Odense etter lån).

Odd hadde en miserabel sesong i fjor hvor de på høsttabellen lå på direkte nedrykk. De reddet plassen med et nødskrik, men det handlet mer om at de tre lagene under dem var enda dårligere. De valgte å kvitte seg med Jan Frode Nordnes og ny trener for året er Pål Arne «Paco» Johansen.

Paco har lovet fotball som er like eksotisk som kallenavnet hans. I oppkjøringen har han gjort flere spennende taktiske grep.

Defensivt har det sett ut til at Odd spiller i en 5-4-1-formasjon, mens det offensivt ligner på 2-3-2-3 (!). Det ser ut til at den ene midtbanespilleren går ned som stopper defensivt og er en del av en midtbanetreer offensivt. Kantspillerne går inn i mellomrommet som to «tiere», mens backene angriper hele veien opp som vinger.

Odd er overhodet ikke låst til denne oppskriften og har forsøkt seg på flere ulike varianter. Målet deres er å dominere sentralt i banen. Selv om det kan virke forvirrende, er rapportene våre fra Odd-leiren at spillerne virkelig har tro på Pacos spillestil. Det skal være mye tydeligere roller og oppgaver enn de hadde i fjor.

På keeperplass har en unge svensken Leopold Wahlstedt utkonkurrert Sondre Rossbach. Sammen utgjør duoen et kanonsterkt keeperteam. Den foretrukne stoppertrioen blir fort Solomon Owusu, Steffen Hagen og Odin Bjørtuft. Samtidig kan Ivan Mesic komme inn og gjør en god jobb.

FØRSTEVALGET: Leopold Wahlstedt har tatt plassen mellom stengene for Odd. Foto: Fredrik Hagen

Pacos spillestil krever mye av vingbackene. Nyankomne Josef Baccay har blitt trukket frem som én av de som virkelig har tatt steg i vinter. Det største salgsobjektet i Odd er kanskje Filip Jørgensen på midtbanen, som på grunn av en helt ekstrem orienteringsevne hele tiden klarer å tenke neste trekk.

Milan Jevtovic bidrar til erfaring fremover sammen med unge Conrad Wallem. På topp er fyrtårnet Tobias Lauritsen det soleklare førstevalget. Seks mål i oppkjøringen får oss til å tenke at Lauritsen ender på tosifret antall mål. Han er definitivt den som skal skyte Odd opp på øvre halvdel av tabellen.

Nøkkelspiller: Steffen Hagen.

Den dårlige sesongen i fjor understreker bare hvor viktig Hagen er for dette laget. Han fikk bare med seg syv kamper på tampen av forrige sesong etter en komplisert operasjon i stortåen. Nå er evighetsmaskinen tilbake og har sett bedre og bedre ut i oppkjøringen. Han går foran og stiller krav til alt som gjøres – både på og utenfor banen.

Han er en rollemodell for alle unge spillere som vil noe i Odd. Det eneste spørsmålet er om man kan forvente 25 kamper eller mer av en 36-åring, som var skadet hele forrige sesong.

Se opp for denne spilleren: Syver Aas.

Unggutten fikk noen sporadiske innhopp og en start på tampen av forrige sesong. 2004-modellen er en spiller vi kommer til å se mer av i år. Han er en indreløper som også kan spille ving. Han dekker store rom, samtidig som han er fotrapp. Han har et godt tyngdepunkt og er god nok én mot én til å dra av en mann og skape ubalanse.

Han er litt for lett for motstanderne å ta ut av kamper per dags dato og trenger å bli tøffere å i duellspillet for å sikre seg en fast plass. Vi tror dette kommer med alder og erfaring. Da kommer han til å bli en spiller Odd kan få stor glede av i årene fremover.

GJENNOMBRUDD? Syver Aas er nok et ukjent navn for mange i Norge. Denne sesongen kan han få sitt virkelige gjennombrudd. Foto: Christoffer Andersen

Begrunnelse for plassering:

Vi tror Odd løfter seg betydelig med Paco og at de går en artig sesong i møte. Et godt system slår ofte gode enkeltspillere, og det er et godt og samspilt kollektiv som skal ta poengene for Odd. De har massevis av U-landslagsspillere i troppen som er ute og får internasjonale referanser.

Som med alle lag som spiller ambisiøs fotball tror vi Odd kommer til å gå på noen skikkelige blemmer underveis. Men man er nødt til å tørre for å få til noe og det tror vi Odd kommer til å gjøre. I trenerkretser har Paco lenge vært omtalt som et fotballgeni. Han har gode resultater for U-landslag, så nå gjenstår det å se om han kan innfri forventningene på øverste seniornivå.

Kapteinens svar til plasseringen:

– Forståelig, men jeg skulle gjerne hatt oss høyere. Det er en fin utfordrerposisjon, sier Steffen Hagen.

8. plass: Kristiansund Trener: Christian Michelsen. Plassering forrige sesong: 6. plass. Spillere inn: Martin Sjølstad (Strømmen), Isaac Annan (Aspire Academy), David Agbo (Aspire Academy), Sebastian Jarl (Sarpsborg 08) og Mikkel Rakneberg (Ull/Kisa). Spillere ut: Ivar Furu, Sander Lille-Løvø (Arendal), Noah Solskjær, Erlend Sivertsen (Östersund), Pål Erik Ulvestad (lagt opp), Lagos Kunga.

Christian Michelsen har signert ny langtidskontrakt med KBK. Nå blir det spennende å se om han klarer å videreutvikle det solide kollektivet han har skapt. Etter opprykket har KBK klart å etablere seg på øvre halvdel i Eliteserien. Det er ikke mange klubber som har vært like stabile som Kristiansund de siste sesongene.

Det er mange grunner til at de har klart å etablere seg som et stabilt godt lag i Eliteserien. De har et trenerteam og et miljø som er ekstremt gode til å få det beste ut av spillermaterialet de har tilgjengelig. Det ryktes også at det medisinske apparatet er av veldig høy kvalitet. Dette fører jo til at Michelsen stort sett kan velge fra en stor og jevn tropp.

Spillerlogistikken må også nevnes. Det er ikke store summer som er blitt brukt på å hente spillere, som tar nivået. Akkurat der er det mange norske klubber som har mye å lære.

STEMNING: Det koker som regel alltid på Kristiansunds intime arena. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Dersom man ser på elleveren til KBK, vil den trolig bestå av spillere som også var i klubben i 2021. Hos enkelte lag i Eliteserien er det lett å spå hvordan et «toppet lag» vil se ut, men hos KBK er det 14-15 spillere som alle kommer til å få mye spilletid. Michelsen er glad i å rotere på laget når han har muligheten til det.

Det er mye rutine i Sean McDermott, forsvaret og på midtbanen. Offensivt er det spillere som på sitt beste er meget underholdende å se på. Men hvor stabile kommer Torgil Gjertsen, Moses Mawa og Agon Mucolli til å være?

Nøkkelspiller: Moses Mawa

Michelsen hadde nok svart kollektivet om han hadde fått spørsmål om hvem som var nøkkelspilleren deres. Det er vi enig i. Dersom vi likevel må plukke ut én spiller, så må det bli Moses Mawa. Dersom KBK skal opp å kjempe om medaljene er de nødt til å ha en spiss som scorer tosifret.

Se opp for denne spilleren: Agon Mucolli

Han var et lyspunkt for KBK forrige sesong og det er store forventninger til ham denne sesongen. Det meste tyder på at han blir enda bedre i år. Mucolli kan både underholde og bidra med målpoengene KBK trenger.

NYE STEG: Kan Agon Mucolli ta nye steg denne sesongen? Det blir i så fall viktig for KBK. Foto: Marius Simensen

Begrunnelse for plassering:

KBK var med å kjempe helt i toppen av tabellen i fjor. Michelsen var såpass offensiv at han i september uttalte at klubben gikk for gull. Det blir neppe gullkamp i 2022, men vi tror på nok en sesong på øvre halvdel for KBK.

Kapteinens svar til plasseringen:

– Safe tips. Akkurat slik det pleier å være, sier Dan Peter Ulvestad.

7. plass: Lillestrøm Trener: Geir Bakke. Plassering forrige sesong: 4. plass. Spillere inn: Colin Rösler (NAC Breda), Gjermund Åsen (Rosenborg), Uranik Seferi (tilbake etter lån hos Skeid), Akor Jerome Adams (Sogndal), Yildren Ibrahimaj (Ural), Frederik Holst (Elfsborg), Holmbert Fridjonsson (Holstein Kiel) og Eric Taylor (New Life Academy). Spillere ut: Simen Kind Mikalsen (Råde), Josef Baccay (Odd), Daniel Gustafsson (Örebro), Thomas Lehne Olsen (Shabab Dubai), Magnus Knudsen (Rostov), Jonatan Braut Brunes (lån til Start), Erik Tobias Sandberg (Jerv) og Apipon Tongnoy (Strømmen).

Lillestrøm var et av lagene som virkelig overrasket og imponerte oss i 2021. Etter en vanskelig oppkjøring og en tøff start på sesongen la Geir Bakke og Petter Myhre om til 3-4-3. Det endte med 26 scoringer for Thomas Lehne Olsen, flere lokale profiler som stod frem og fjerdeplass på tabellen.

Thomas Lehne Olsen er umulig å erstatte for LSK. Det han leverte i fjor var på grensen til uvirkelig. Selv om Holmbert Fridjonsson tidligere har vist at han kan være veldig god i Eliteserien, så er LSK klart svekket på spissplass.

Samtidig skal det nevnes at Fridjonsson faktisk scoret elleve mål på 15 kamper for Aalesund i 2020. Bak Lehne Olsen var det dårlig med scoringsbidrag fra de andre spillerne – det er noe som sannsynligvis vil bli bedre i år. Akor Adams er et annen spennende alternativ på topp. 22-åringen har i Sogndal vist at han er en meget spennende spiller.

I GANG: Akor Adams har allerede notert seg for mål i cupen. Kan han løfte LSK i Eliteserien? Foto: Ned Alley

Bakerst på banen er det Mads Christiansen som er det klare førstevalget. Han har utviklet seg til å bli en veldig god keeper i Eliteserien. I forsvaret og på midtbanen er det stort sett de samme spillerne som i fjor, men Frederik Holst kommer til å få mye spilletid på midtbanen. Den 27 år gamle dansken har erfaring fra klubber som Brøndby og Elfsborg. Med en skadeplaget Kaan Kairinen, vil Holst få en viktig rolle allerede i starten av sesongen.

Magnus Knudsen er også tilbake på lån fra Rostov. De har med andre ord bra dekning og god kvalitet på midtbanen.

Yildren Ibrahimaj er tilbake i norsk fotball og sørger for at LSK har god dekning også på kantene. De har også Pål André Helland og Tobias Svendsen. Også må vi selvsagt ikke glemme Gjermund Åsen. Han kommer til å bli enda viktigere denne sesongen etter at Lehne Olsen har forlatt Åråsen.

Nøkkelspiller: Gjermund Åsen.

Trønderen er Lillestrøms viktigste og beste fotballspiller. Han ser ut til å stortrives i LSK. I fjor ble det tolv målgivende pasninger og vi blir overrasket om det ikke ender på tosifret også denne sesongen.

TRØNDERE PÅ ROMERIKE: Pål André Helland og Gjermund Åsen har funnet seg til rette i den gule LSK-drakten. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Se opp for denne spilleren: Akor Adams.

Han kommer nok til å sitte en del på benken i starten av sesongen, men han er god nok til å spille seg inn på dette laget. Fysikken er enorm og han tilfører elleveren noe ingen andre i denne spillertroppen har. Adams kommer garantert til å komme til mange målsjanser, så gjenstår det å se hvor effektiv han er.

Begrunnelse for plassering:

Den jobben Geir Bakke, Petter Myhre, Simon Mesfin og resten av LSK har gjort med dette laget er fantastisk. I år tror vi det blir nok en god sesong for kanarifuglene, men at de faller noen plasser fra den overraskende fjerdeplassen i 2021.

Kapteinens svar til plasseringen:

– Vi ønsker å bli bedre enn i fjor og tar én kamp av gangen. Det tror vi er mulig, så kan vi ikke gjøre noe med hva de andre lagene gjør, sier Gjermund Åsen.

6. plass: Sarpsborg 08 Trener: Stefan Billborn. Plassering forrige sesong: 8. plass. Spillere inn: Tobias Heintz (lån fra Häcken), Anton Skipper (Brøndby), Serge-Junior Martinsson Ngouali (Gorica), Steffen Lie Skålevik (tilbake etter lån hos Sogndal) og Emil Palsson (tilbake etter lån hos Sogndal). Spillere ut: Mos Abdellaoue (lagt opp), Sebastian Jarl (Kristiansund), Ben Karamoko (Charleroi), Gaute Vetti (Bodø/Glimt), Mohamed Ofkir (Sandefjord), Ibrahima Koné (Lorient), Nicolai Næss (Stabæk), Dario Canadija (Aalesund) og Mikael Dyrestram (Seraing).

Optimismen er høy i Sarpsborg før sesongen. De avsluttet forrige sesong fantastisk og tok rundt halvparten av samtlige poeng de siste ti kampene. Siden den gang har svenske Stefan Billborn kommet inn som ny trener.

Sarpsborg 08 hadde høyest snittalder i Eliteserien forrige sesong. Fordelen med et såpass rutinert lag bør være stabile prestasjoner og et solid bunnivå. Bjørn Inge Utvik er den store sjefen i forsvaret, mens det er konkurranse mellom Magnar Ødegaard og Anton Skipper om den andre stopperplassen. Eirik Wichne og Joachim Thomassen kommer til å bekle backene, hvor de har tynn dekning om det skulle oppstå skader.

Junior og Anton Salétros er kvalitetsspillere på midtbanen, som skal sørge for at Sarpsborg tar steget opp mot toppsjiktet av tabellen. Salétros har allerede vist sin verdi for laget, mens det er mer usikkerhet rundt Junior, som ikke har sett helt topptrent ut i oppkjøringen.

Billborn kjenner godt til ham fra før og den relasjonen vil bli avgjørende. Thomas Berntsen har tenkt akkurat det samme som oss, at det kan bli lite duellkraft og løpemeter på midten. Derfor hentet han nettopp Martin Høyland fra Stabæk, en spiller som ikke gjør annet enn å løpe.

LEDER: Bjørn Inge Utvik blir viktig for Sarpsborg 08. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Fremover på banen er Guillermo Molins og Jonathan Lindseth nøkkelspillere. De blir spesielt viktige ettersom det ser ut til at Sarpsborg ikke rekker å finne en fysisk sterk spiss, som skal erstatte Ibrahima Koné.

Nøkkelspiller: Bjørn Inge Utvik.

Haugesunderen er i ferd med å bli en Sarpsborg-legende med sin oppofrende spillestil i begge bokser. Og ikke minst gjennom at han er en leder på banen og i garderoben. Sarpsborg har såpass mange spillere med flere offensive fiber, enn defensive. Derfor hviler det et stort ansvar på Utvik og hans evne til å organisere forsvarsspillet.

Se opp for denne spilleren: Simen Vidtun Nilsen.

Sarpsborg 08 har stor tro på keeperen som har rukket å bli 22 år gammel. Det må nesten bare være et spørsmål om tid før han blir satset på som førstekeeper. Han er aktiv i feltet, har god rekkevidde og er ikke minst god med ballen i beina. En kvalitet Billborn trolig setter høyt med tanke på den fotballen han ønsker å spille.

Keeperen har spilt mye i oppkjøringen og sett veldig spennende ut. Han kan dessverre bli litt preget av å gjøre feil og vil trenge tillit over tid for å kunne bli en stabil keeper i Eliteserien.

Begrunnelse for plassering:

Holder de gamle spillerne seg skadefri? Molins er viktig, men hvor mange kamper på flattråkkede kunstgressbaner tåler kroppen hans i 2022? Hvor mange mål kan Kristian Fardal Opseth levere om han fores jevnt og trutt? Det er en del spørsmålstegn som gjør det vanskelig å plassere Sarpsborg, men vi velger å sette dem på sjetteplass i visshet om at de fort kan ende enda høyere.

RUTINERT MÅLSNIK: Guillermo Molins og Kristian Fardal Opseth må stå for mange av Sarpsborg 08s mål. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

De har gjennomgått en stilendring fra kynisk til mer spillende under Billborn. Det kommer nok til å komme noen skjær i sjøen på våren, før de virkelig får sving på spillet. Vi tror de får orden på det og at hjemmepublikummet kan glede seg til noen severdige kamper etter hvert. Billborn har selv uttalt at han heller vinner kamper 4-3 enn 1-0!

Kapteinens svar til plasseringen:

– Det sier vi takk for. Dersom man ser på de tidligere sesongene så fortjener vi ikke det. Men oppkjøringen har vist at det kan gå, sier Joachim Thomassen.

5. plass: Vålerenga Trener: Dag-Eilev Fagermo. Plassering forrige sesong: 7. plass. Spillere inn: Aron Dønnum (lån fra Standard Liège), Brynjar Ingi Bjarnasjon (Lecce), Petter Strand (Brann), Taofeek Ismaheel (lån fra Lorient) og Vegar Eggen Hedenstad (Fatih Karagümrük). Spillere ut: Mathias Dyngeland (lån utgått), Fredrik Holmé (Kongsvinger), Oskar Opsahl (Tromsø), Albin Mörfelt (Mjällby), Nicolaj Thomsen (SønderjyskE) og Ousmane Camara (Dila).

Med Dønnum og Sahraoui på hver sin kant må Fagermo sparke seg selv om de kommer lavere enn femteplass.

Det var store forventinger til Vålerenga forrige sesong. Elleveren så veldig spennende ut, men det endte med nok en skuffende sesong midt på tabellen. I det vi startet å jobbe med tabelltipset vårt var Joacim Jonsson i Eurosport og Aron Dønnum i utlandet, men så skjedde det saker og ting. Det tar nok litt tid før Jonsson får satt sitt preg på spillerstallen, men Dønnum er en fantastisk signering for Vålerenga. Så gjenstår det å se om han blir i Oslo lenger enn til sommeren.

I fjor var de to forskjellige lag før og etter han ble solgt. Med Dønnum inn igjen gleder naturligvis Vålerenga-supporterne seg litt ekstra til sesongstart.

KOK: Det koker alltid på tribunen hvor Vålerengas mest hardbarkede supportere står. Foto: Torstein Bøe

Brynjar Ingi Bjarnason er en solid forsterkning på stopperplass, så gjenstår det å se hva som skjer med Ivan Näsberg. Forlenger han kontrakten, eller forsvinner han til sommeren? Hva gjør Fagermo om Näsberg ikke forlenger? Blir han da satt på benken, mens det satses på Bjarnason og Jonatan Tollås Nation? Det er spørsmål vi snart vil få svar på.

Vegar Eggen Hedenstad gjør også at dekningen på høyreback er langt bedre enn i fjor. Nå slipper Henrik Bjørdal å spille back og kan heller bidra som indreløper. Vi tror nysignerte Petter Strand passer utmerket inn som indreløper i Fagermos 4-3-3-formasjon.

Angrepet ser veldig spennende ut nå som Dønnum også er et alternativ. Men den vi har størst forventinger til er Osame Sahraoui. På sitt beste gjør han ting med ballen ingen andre i Eliteserien klarer. Det kommer ikke til å ta lang tid før han spiller i en større liga. 20-åringen blir sannsynligvis Vidar Örn Kjartanssons viktigste servitør. Islendingen er nødt til å leverer langt bedre i år om Vålerenga skal kjempe om medaljer.

– Kanskje jeg spiller med klokken

Både han og Amor Layouni var store skuffelser forrige sesong. De har også hentet Taofeek Ismaheel, som gjør at Fagermo har veldig mange gode spillere i angrepet sitt.

Nøkkelspiller: Osame Sahraoui.

Han er så god at han snart spiller i en større liga, men enn så lenge kan vi nyte kvalitetene hans i Eliteserien. Angrepet til Vålerenga ser veldig sterkt ut på papiret. Dersom Sahraoui finner toppnivået sitt vil mange av lagkameratene nyte godt av hans teknikk, overblikk og pasningsfot.

GULLKALVEN: Osame Sahraoui herjet til tider forrige sesong. Denne sesongen må han ta ytterligere steg. Foto: Annika Byrde

Se opp for denne spilleren: Odin Thiago Holm.

Holm er sannsynligvis en fremtidig landslagsspiller for Norge. Dessverre mister han de første månedene av sesongen på grunn av en kneoperasjon. Når han etter hvert blir frisk er det ingen tvil om at han skal spille for Fagermos Vålerenga. Da kommer 19-åringen til å styre midtbanen på Intility.

Begrunnelse for plassering:

Vålerenga har et lag som er godt nok til å kjempe om medalje, med det tror vi blir for tøft for Fagermo & co. I fjor skuffet de, og denne sesongen tror vi nok en gang at de ender bak de beste lagene. Det vil uansett bli en fest å følge Vålerenga denne sesongen. Sahraoui, Dønnum, Fagermo og Jonsson er garantister for at dette vil bli alt annet enn kjedelig.

Kapteinens svar til plasseringen:

– Nei, svarer Jonatan Tollås Nation.

– Har du en kommentar ut over det?

– Nei, enkelt og greit.

4. plass: Viking Trenere: Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen. Plassering forrige sesong: 3. plass. Spillere inn: Niklas Sandberg (FK Haugesund), Daniel Karlsbakk (Bryne), Sondre Auklend (tilbake fra lån hos Åsane) og Patrik Gunnarsson (Brentford). Spillere ut: Joe Bell (Brøndby), Tommy Høiland (Sandnes Ulf), Johnny Furdal (lagt opp) og Iven Austbø (lagt opp).

Viking har gjort det meste rett de siste årene. En fantastisk avslutning på fjorårets sesong sørget for bronsemedalje til Veton Berisha og lagkameratene. Både på og utenfor banen har Viking profiler og ledere som virkelig leverer. Det blir gøy å være tilskuer på SR-Bank Arena også denne sesongen.

Viking har en veldig god ellever og en utrolig solid tropp. Patrik Gunnarsson er en langt bedre keeper enn en del av de andre keeperne Viking har brukt de siste sesongene. Han kommer til å være like solid denne sesongen som han var i fjor.

David Brekalo og Gianni Stensness er vonde å møte og utgjør et av de bedre stopperparene i Eliteserien. Sebastian Sebulonsen og Shayne Pattynama er to offensive backer som passer godt inn i måten Viking ønsker å spille på.

JUBELSESONG: 2021-sesongen ble en gedigen stor fest for Viking. Til slutt kunne de juble for bronsemedalje. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Joe Bell er solgt og det utgjør naturligvis den store svekkelsen på årets Viking-lag. Han var en av de beste spillerne i Eliteserien i 2021. Veton Berisha kommer spesielt til å savne Bells bidrag – de to hadde en helt spesiell kjemi. Markus Solbakken er hentet inn. I vinter har han vist at han kan dekke mye rom, men han vil trenge tid før han nærmer seg Bells nivå.

Harald Nilsen Tangen og Kristoffer Løkberg vil være de andre førstevalgene på Vikings midtbane.

Berisha er lysten på et nytt utenlandsopphold, men enn så lenge ser det ut til at målmaskinen blir. Noe som naturligvis er veldig viktig for klubben. Med seg i angrepet får han Zlatko Tripic og nykommeren Niklas Sandberg. Sistnevnte har virkelig imponert i vinter. Løpskapasiteten hans vil komme til sin rett i Vikings system og vi tror dette er en ny smart og god signering av klubben.

Nøkkelspiller: Veton Berisha.

Mye handler om Berisha i disse dager. Dersom Viking skal kjempe helt i toppen er det helt avgjørende at han blir. Én ting er at han scorer mange mål, men han bidrar med så utrolig mye mer enn det. Det vil være umulig for Viking å erstatte Berisha på kort sikt. Vi forstår godt hvorfor Erik Nevland & co. Er veldig lite sugne på å selge ham.

LEDERSTJERNEN: Det er alfa og omega for Viking at de klarer å beholde Veton Berisha. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Se opp for denne spilleren: Harald Nilsen Tangen.

Han var god i fjor og denne sesongen tror vi han vil være en av dem som virkelig preger Eliteserien. Teknikken, rykket med ballen i beina og fotballforståelsen er på et veldig høyt nivå. Nå som Joe Bell er solgt hviler det mer ansvar på 21-åringens skuldre i Vikings offensive spill.

Begrunnelse for plassering:

Viking seiler i medvind og det tror vi de vil fortsette med denne sesongen. Både på og utenfor banen har Viking kvalitet i alle ledd og det er mange klubber i Norge som har mye å lære av hvordan de driver klubben. Det kan godt være at tipset vårt om fjerdeplass er noen hakk for lavt, men usikkerheten rundt Berisha og at Bell er solgt gjør at vi ikke tror de tar medalje denne sesongen.

Kapteinens svar til plasseringen:

– Det er deres mening. Vi håper vi kan komme enda litt høyere og ta medalje, sier Zlatko Tripic, som var Berishas vikar under Eliteseriens kick off.

3. plass: Rosenborg Trener: Kjetil Rekdal Plassering forrige sesong: 3. plass. Spillere inn: Sam Rogers (HamKam), Renzo Giampaoli (lån fra Boca Juniors), Victor Jensen (lån fra Ajax), Tobias Børkeeiet (Brøndby), Brian Fiabema (lån fra Chelsea), Ole Sæter (tilbake fra lån hos Ull/Kisa) og Håkon Røsten (egen juniorstall). Spillere ut: Gjermund Åsen (Lillestrøm), Mikkel Konradsen Ceïde (lån til Utsikten), Anders Konradsen (Bodø/Glimt), Alexander Tettey (lagt opp), Emil Konradsen Ceïde (Sassuolo), Holmar Örn Eyjolfsson (Valur), Dino Islamovic (Gangwon), Warren Kamanzi (Tromsø), Besim Serbecic (Aalesund), Even Hovland (Häcken) og Mikael Tørset Johnsen (Venezia).

Det gjenstår å se hvordan det går med Kjetil Rekdal på Lerkendal, men én ting er sikkert – det kommer til å bli interessant. Prestasjonene i treningskampene har vært helt forferdelige. Håpet i Trondheim må være at Rekdal får like mye ut av RBK, som han gjorde av HamKam i 2021. Lykkes han med det – da kan det virkelig bli moro å være RBK-supporter igjen.

Rosenborg har fortsatt Eliteseriens beste keeper i André Hansen. I tillegg til å være viktig på banen er han minst like viktig i garderoben. I Rekdals 3-4-3-formasjon skal Markus Henriksen spille midtstopper. Vi tror han kommer til å løse den oppgaven på en god måte. Henriksen får også en viktig jobb som leder i denne spillergruppen.

Hva så med Sam Rogers? Han var en gigant for HamKam og vi tror han kommer til å være solid også i Eliteserien. Dessverre for RBK er han ute med skade de første rundene. Vi er mer skeptisk til nykommeren Renzo Giampaoli. Den 22 år gamle midtstopperen fra Argentina har ikke imponert i vinter. Han er nødt til å heve seg mange hakk om han har planer om å bli en favoritt på Lerkendal.

LEDEREN: Markus Henriksens erfaring blir svært viktig i et ungt RBK-lag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Tobias Børkeeiet er hentet fra Brøndby for å spille defensiv midtbane. I likhet med mange av lagkameratene har heller ikke han sett god ut i vinter. Victor Jensen er lånt inn fra Ajax og har ferdighetene til å prege kamper i Eliteserien. Det tror vi også at han kommer til å gjøre. De som trener med ham hver dag er veldig imponert over mye av det han har vist.

På topp er det store spørsmålet hvor mange mål Noah Holm kommer til å score. 20-åringen har et fantastisk toppnivå, men scorer han nok mål til at RBK kan være med å kjempe helt i toppen? Bryan Fiabema er lånt inn fra Chelsea og er litt i samme kategori som Holm. Hans potensial er enormt, men hvor god kommer 19-åringen til å være i Eliteserien allerede nå?

Carlo Holse kommer til å være god, mens Stefano Vecchia ser ut til å trenge tid før han leverer slik han gjorde store deler av forrige sesong.

Nøkkelspiller: Markus Henriksen.

Henriksen blir nødt til å fungere som midtstopper om RBK skal innfri forventningene denne sesongen. I vinter har Rekdal sine menn sett forferdelige ut både offensivt og defensivt. Lederne i laget må virkelig stå frem om de skal snu dette når alvoret starter. Sammen med André Hansen er Markus Henriksen den viktigste lederen.

Legger press på gamle venner

Se opp for denne spilleren: Bryan Fiabema.

Fiabema har fart og ferdigheter som gjør at han kan skape problemer for hvem som helst i Eliteserien. Noah Holm ser ut til å være langt unna sin beste form. Dermed kan Fiabema få en enda viktigere rolle for RBK enn de kanskje trodde da de hentet ham. Han kommer nok til å bli brukt som både spiss og kant. Dersom han får bakrom å løpe i, vil han være veldig farlig.

Derfor er det ekstra viktig for RBKs nye juvel å slå Glimt

Begrunnelse for plassering:

Rekdal har selv vært ærlig på at treningskampene i vinter har vært milevis unna der RBK bør være. Med den kvaliteten i spillerstallen og de ressursene klubben har, så vil alt annet enn medaljekamp være en stor fiasko i 2022. Bodø/Glimt og Molde ser mer solide ut, men vi tror Rekdal får skikk på mannskapet sitt når alvoret starter– og det skulle jo bare mangle.

Kapteinens svar til plasseringen:

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, men er positiv til det tipset etter hvordan oppkjøringen vår har vært, sier Markus Henriksen.

2. plass: Molde Trener: Eling Moe. Tabellplassering forrige sesong: 2. plass. Spillere inn: Markus Kaasa (Odd), Benjamin Tiedemann Hansen (FK Haugesund), Johan Bakke (Sogndal), Eirik Haugan (Östersund), Mathis Bolly (tilbake fra lån hos Stabæk) og Jacob Karlstrøm (Tromsø). Spillere ut: Ohi Omoijuanfo (Røde Stjerne), Andreas Linde (Greuther Fürth), Fredrik Sjøstad (HamKam), Alex Craninx (lån til Seraing) og Eirik Hestad (Pafos).

I fjor så det lenge ut til at Molde skulle vinne gullet, men et par svake kamper på rad i august og september var det som skulle til for at Glimt tok det. Erling Moe har forlenget kontrakten med klubben og det ser vi på som positivt for Molde. Nå er det store spørsmålet om klubben klarer å være stabile nok til at de klarer det de sist klarte i 2019 – å vinne Eliteserien.

Ohi scoret 27 mål for Molde forrige sesong, men nå må de klare seg uten ham. Det sier seg selv at det er en klar svekkelse. Håpet til Molde er at de offensive spillerne som er igjen skal få mer plass og ta mer ansvar. Da kan det være at savnet av Ohi ikke blir like merkbart som man kanskje skulle tro.

Ola Brynhildsen og David Fofana spiller fremst i Moldes nye 3-4-3-formasjon. Magnus Wolff Eikrem kommer ofte til å spille i den «falske nierrollen». Det skal også nevnes at Eirik Ulland Andersen har sett bra ut i rollen like bak spissene.

NØKKELSPILLERE: Ola Brynhildsen og Magnus Wolff Eikrem blir viktige om Molde skal ende foran Bodø/Glimt denne sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Fofana og Brynhildsen spiller mer som brede spisser enn rene vinger og begge to får ansvaret for at savnet av Ohi blir minimalt. I treningskampene denne vinteren har begge vist mye positivt. Defensivt er Sheriff Sinyan veldig viktig og frem til han er frisk hviler mye av ansvaret på Birk Risa og Benjamin Tiedemann Hansen.

Helt bakerst på banen har Andreas Linde blitt erstattet av Jacob Karlstrøm. Selv om Karlstrøm er en god keeper på dette nivået, så tror vi at han trenger litt tid før han er like god og stabil som Linde var i Molde.

Nøkkelspiller: Magnus Wolff Eikrem.

Selv om Molde har endret formasjon er de offensive prinsippene stort sett de samme. Skal Molde vinne gull denne sesongen, så er Magnus Wolff Eikrem nødt til å være stabil på sitt beste nivå. Når Eikrem er i form er det ingen i Eliteserien som gjør det samme som ham.

Se opp for denne spilleren: David Fofana.

Forventningene til Fofana har vært enorme i ganske lang tid, men vi har ennå til gode å se ivorianeren slå ut i full blomst. Det tror vi fort kan skje i år. Dersom han får vist frem alt det han har av ferdigheter, så tar det ikke lang tid før Molde selger ham til utlandet for en veldig solid sum.

STORT POTENSIAL: David Fofana kan fort ende opp med å bli solgt i sommer om han herjer fra start denne sesongen. Foto: MARIUS SIMENSEN

Begrunnelse for plassering:

Molde ser ut som Bodø/Glimts største utfordrer om gullet. Alt annet enn gullkamp vil være en stor nedtur for Moe og hans disipler. De har vært stabile og gode over flere sesonger og toppnivået er det ingenting å utsette på. Et par viktige spillere har forsvunnet, og det blir spennende å se dem i deres nye formasjon. Molde kan fort vinne gull i 2022, men vi tror det ender med sølv for tredje år på rad.

Kapteinens svar til plasseringen:

– Det kan være greit å så nedenfra, men ambisjonene er jo høyere enn sølv, sier Eirik Ulland Andersen, som deltok på Eliteseriens kick off i Eikrems fravær.

1. plass: Bodø/Glimt Trener: Kjetil Knutsen. Plassering forrige sesong: 1. plass. Spillere inn: Ask Tjærandsen-Skau (Start, tilbake fra lån), Brice Wembangomo (Sandefjord), Gaute Vetti (Sarpsborg 08), Fredrik Sjøvold (Tiller), Japhet Sery Larsen (Brann), Runar Espejord (Heerenveen) og Anders Konradsen (Rosenborg). Spillere ut: Erik Botheim (Krasnodar), Patrick Berg (Lens), Fredrik Bjørkan (Hertha Berlin), Mattias Käit (Rapid), Elias Hoff Melkersen (Hibernian), Runar Hauge (Hibernian), Vegard Kongsro (HamKam), Vegard Leikvoll Moberg (Brann), Pernambuco (Lviv), Axel Lindahl (Kalmar).

Mye har blitt sagt og skrevet om de regjerende seriemesterne. Vi har kunnet se 2022-utgaven av Glimt i flere tellende Europa-kamper allerede. Den klassiske faren etter all suksessen er å bli selvtilfreds, men de som kjenner Kjetil Knutsen vet at alle tegn på selvtilfredshet slåes ned med både hammer og slegge.

Sulten innad i gruppen beskrives som større enn noensinne. Klubben er god på å søke mennesket bak spilleren, dermed glir nysigneringene fint inn i prestasjonsgruppen.

Selv om Glimt alltid har solgt nøkkelspillerne fremstår troppen faktisk bredere enn mange gir dem honnør for. Nikita Haikin er ubestridt førstevalg, men Joshua Smiths gjør seg ikke bort når han må steppe inn.

BURVOKTEREN: Nikita Haikin ble hentet for å være reservekeeper i Glimt. Det tok ikke lang tid før russeren kapret en plass i startelleveren til Kjetil Knutsen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

På backene utgjør Alfons Sampsted og Brice Wembangomo enkelt og greit et av de sterkeste back-parene i Eliteseriens nyere historie. De er helt avgjørende for måten Glimt ønsker å spille på.

På stopperplass peker mange på savnet av Marius Lode, men Brede Moe og Marius Høibråten har vist i Europa at de er meget solide, med Moe som den tydelige lederen. Dekningen på stopperplass er sterk. De har hentet Japhet Sery Larsen, som nok hadde startet hos de fleste andre lag i ligaen. I tillegg har de lovende Sigurd Kvile i bakhånd.

I ankerrollen har Elias Hagen allerede vist at han på sikt kan fylle de enorme skoene til Patrick Berg. Denne rollen er en nøkkel i Glimts spillestil.

I det stille har Glimt skaffet seg tredobbel dekning i denne posisjonen med Gaute Vetti, som har et enormt potensial. Men det avhenger av at Glimts kapable medisinske team klarer å få skikk på kroppen hans. De har også Ask Tjærandsen-Skau, som viste lovende takter på utlån hos Start forrige sesong.

Når man på indreløper-plass er nødt til å benke enten Ulrik Saltnes, Hugo Vetlesen eller Sondre Brunstad Fet, så sier det alt om konkurransesituasjonen i Glimt.

På kantene er Ola Solbakken og Amahl Pellegrino soleklare førstevalg. Glimt har også på en måte fått en «ny» spiller på kant ettersom Sondre Sørli er tilbake fra sin korsbåndskade.

TATT BODØ MED STORM: Ola Solbakken ble hentet for nesten ingenting da Glimt kjøpte ham fra Ranheim. Nå snakkes det om avslåtte bud på rundt 50 millioner kroner for kantspilleren. Foto: Terje Pedersen

På spissplass har Runar Espejord vist at han er til å stole på, men historisk sett er han en spiller som ikke holder 30 kamper. Da blir det spennende å se om Victor Boniface endelig kan få en lengre periode skadefri og at knærne hans holder.

Alt i alt fremstår Glimts tropp svært sterk. Rollespillerne er satt inn i et system hvor den enkeltes styrker blir satt i spill oftere enn svakhetene blir utfordret. Lode, Bjørkan, Berg og Botheim er ingen enkle spillere å erstatte. Selv om Glimts startellever på papiret nok var sterkere for et år siden, ser det likevel ut som et lag som vil være vanskelig å slå.

Nøkkelspiller: Ulrik Saltnes.

Et tegn på et godt lag er at vi her kunne skrevet Moe, Solbakken og Vetlesen. I et Bodø/Glimt-lag som hvert vindu selger viktige spillere, så er det likevel kontinuitetsbæreren som blir deres viktigste mann. Ulrik Saltnes blir igjen avgjørende for at Glimt leverer på samme nivå som tidligere.

Se opp for denne spilleren: Ask Tjærandsen-Skau.

Tjærandsen-Skau har sett meget spennende ut i vinter. Dessverre pådro han seg en skade som ødela deler av oppkjøringen. Glimt har både Hagen og Vetti i den dype rollen, så det er steintøff konkurranse for ham. Men dersom han får muligheten, så kan dette være spilleren som tar over om Hagen skulle bli solgt i løpet av 2022.

Kristiansand 20210911. Starts Ask Tjærandsen-Skau (t.v.) og KFUMs Bilal Njie under 1.divisjons kampen mellom Start og KFUM på Sør Arena i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Foto: Tor Erik Schrøder

Begrunnelse for plassering:

Glimt har solgt nøkkelspillere, men har som så mange ganger tidligere vist at de har planen klar med de riktige erstatterne. Sammenlignet med de andre klubbene, så er ikke dette laget svekket. De har allerede spilt flere tellende kamper, som kommer til å være en kjempefordel når de går fir en god start på sesongen.

Kjetil Knutsen sitt store mål i Glimt er gruppespill i Champions League. Én av få ting som kan bremse dette laget i Eliteserien kan være knallhard prioritering av spill i Europa. De velger å stille samme lag så ofte som mulig, som fører til stor slitasje på startelleveren.

Samtidig kan det oppstå en viss slitasje internt i troppen ettersom det er mange gode spillere som sjeldent får spille kamper. Dette må håndteres riktig for å opprettholde en treningskultur som per dags dato er best i Norge.

Kapteinens svar til plasseringen:

– Veldig kjekt å hære. Vi har gode muligheter i år, men alt kan skje, sier Ulrik Saltnes.

