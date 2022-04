Norge er ikke bare landet i verden hvor det selges flest elbiler i forhold til folketallet. Vi er også et svært populært reisemål når bilprodusentene skal teste ut nye biler som er under utvikling.

Godt utbygget ladeinfrastruktur er avgjørende her. Uten det, blir det fort mye mer komplisert og tidkrevende å få unnagjort mange kilometer på kort tid.

Men så er det også én stor utfordring med ladingen: Nemlig at det er vanskelig å ikke bli oppdaget når bilene nødvendigvis må stå stille og lade ganske lenge av gangen.

Kommer i 2023

Det fikk et følge av testbiler fra Porsche erfare denne uken. De rigget seg til for å lade ved Evinys lynladestasjon på Tinghusplassen i Voss. Der var også bilentusiasten Stig Andre Hisdal (40) – og var kjapp med å sikre seg bilder av bilene:

– Det var ingen problemer å gjøre det, heller ingen sure miner da de så at jeg helt åpenlyst tok bilder av bilene, forteller Stig Andre.

Hva er det så han kom over på ladestasjonen? Jo, dette er etter alt å dømme den kommende elektriske utgaven av SUV-en Macan. Porsche har har testet denne bilen ganske lenge allerede, etter planen skal den komme på markedet i 2023.

Nei – dette er vel egentlig ikke eksospotter..?

Denne fronten avslører seg selv, det er ikke vanskelig å se at det er en Porsche. Foto: Privat.

Startpris over en million

I modellprogrammet til Porsche er Macan «innstegs-SUVen». Den er en del mindre enn Cayenne, men med lengde på 4,72 meter og bagasjerom på 488 liter byr den på familiebilplass.

Dagens Macan har startpris på 1.125.000 kroner. Da med en 2-liters bensinmotor på 265 hestekrefter under panseret. Selv om det skulle bli innført moms på elbil her hjemme fra neste år, er det grunn til å forvente at en elektrisk Macan vil få startpris betydelig undet dette.

Å være på testtur med elbil betyr nødvendigvis en del venting. Og fare for at noen våkne og bilinteresserte forbipasserende oppdager bilene. Foto: Privat.

Stor batteripakke

Tilbake til Voss og Stig Andre, forsto han hva slags bil det var han kom over?

– Ja, jeg skjønte straks at det var ugler i mosen når det sto en Macan/Taycan SUV der og ladet. Porsche har jo ikke noen hybrid eller elbil i denne størrelsen fra før. Fronten minnet om Taycan og resten var veldig likt Macan. Bakparten kunne minne litt om nye Cayenne Coupe, forteller Stig Andre som beskriver seg seg selv som ihuga bilinteressert.

– Men ikke så veldig gira på elbiler. Bortsett fra at jeg følger med på hva de ulike fabrikantene spyr ut!

Elektrisk Macan skal for øvrig bygges på en plattform også Audi skal bruke. Her er det snakk om en batteripakke på hele 100 kWt, også lading på 800 volt. Det siste gjør at bilene kan ta imot mye strøm på kort tid.

