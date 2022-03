– Russland vil «drastisk» redusere angrepene mot Kyiv og Tsjernihiv

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti og flere andre medier er beslutningen om nedtrappingen fattet av det russiske forsvarsdepartementet.

– Russland vil drastisk nedskalere militær aktivitet utenfor Kyiv og Tsjernihiv, sier Russlands viseforsvarsminister Alexandr Fomin, ifølge BBC, som siterer nyhetsbyrået TASS.

Russlands viseforsvarsminister Alexander Fomin avbildet i etterkant av forhandlinger med den ukrainske delegasjonen, da partene møttes i Hviterussland 7. mars. Foto: Maxim Guchek / Belta

Vil øke tillit

Fomin sier at beslutningen om å trappe ned angrepene mot de to ukrainske byene er tatt for «å øke den gjensidige tilliten slik at det kan forhandles fram og undertegnes en fredsavtale med Ukraina», ifølge Financial Times' korrespondent i Moskva, Max Seddon.

Uttalelsen fra russisk side kommer kort tid etter at møtet mellom russiske og ukrainske forhandlingsdelegasjoner i Istanbul tirsdag var over. Partene diskuterte blant annet våpenhvile og sikkerhetsgarantier.

Mykhailo Podoljak, som er en av de nærmeste rådgiverne til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, sier ifølge Reuters at partene diskuterte bindende garantier for Ukrainas sikkerhet.

Dette skal gjøre det mulig for Ukraina å forholde seg nøytrale, samt gi mulighet for en våpenhvile for å løse den humanitære krisen som har oppstått i store deler av Ukraina.

– Åpner for møte mellom Putin og Zelenskyj

Ifølge et medlem av den ukrainske delegasjonen åpner tirsdagens samtaler mellom Russland og Ukraina i Istanbul for at Putin og Zelenskyj møtes.

Ukrainas president har lenge uttrykt et ønske om å møte sin russiske motpart Vladimir Putin ansikt til ansikt for å forhandle fram en slutt på krigen mellom landene.

Den russiske forhandlingslederen Vladimir Medinskij har uttalt at forhandlingene i Istanbul tirsdag var konstruktive og meningsfulle, og at han mente det hadde vært framgang.

MØTE? Et møte mellom Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan nærme seg. Foto: Tiziana Fabi / Ludovic Marin / AFP

Børsene opp – oljeprisen ned

Oljeprisen faller kraftig etter at Russlands viseforsvarsminister sa at de vil «drastisk redusere» angrepene mot Kyiv og Tsjernihiv.

Oljeprisen lå i 13.30-tiden på rundt 114 dollar fatet for nordsjøolje. Etter uttalelsene fra Istanbul, falt prisen med rundt 7 prosent til 106 dollar fatet.

Samtidig er det oppgang på børsene etter gode nyheter fra Istanbul.

Aksjekursene stiger på børsene i Frankfurt og Paris – begge steder blir det meldt om 3 prosents kursoppgang tirsdag ettermiddag.