Den store hundeflukten

Når ukrainerne tvinges til å legge ut på flukt, er det også tusenvis av ukrainske kjæledyr som har mistet hjemmene sine.

BÆRES UT: En kvinne bærer hunden sin under evakuering av den ukrainske byen Irpin utenfor Kyiv. Foto: Marko Djurica / Reuters

Byen Irpin, som ligger like utenfor Kyiv, har vært utsatt for store russiske angrep. Gjennom de internasjonale bildebyråene har det blitt publisert mange bilder av mennesker som flykter fra ruinene.

EVAKUERING: En kvinne på vei ut av byen Irpin utenfor Kyiv med sine to hunder. I bakgrunnen sees en bro som har blitt ødelagt av de russiske angrepene. Foto: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Også storbyen Mariupol har vært utsatt for store russiske angrep. Mange av de sivile som har forsøkt å flykte via de humanitære korridorene har tatt med seg sine firbeinte venner på ferden.

Fulger, kaniner, hamstre, katter og hunder. Men også mer sjelden dyrearter.

BIBEL: En ukrainsk kvinne holder en bibel mens hun klapper hunden sin på et sjekkpunkt like utenfor Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov / AP Photo TRYGGHET: En hund har fått plass innenfor jakken på sin eier mens de venter på et tog som skal frakte dem fra stasjonen i Lviv og til sikkerhet i Polen. Foto: Marko Djurica / Reuters

For mange av dem som flykter er kjæledyret kanskje det kjæreste de har. Ikke bare tusenvis av hunder, men også katter, kaniner og andre dyr har blitt med på reisen mot et tryggere europeisk land.

TILFLUKT: En kvinne har søkt tilflukt med hunden sin under evakuering av byen Irpin utenfor Kyiv. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Det er imidlertid ingen selvfølge at alle dyrene som ankommer grensene får lov til å bli med videre.

BUSSFLUKT: En hund ombord med sin eier på en av bussene som evakuerte lokale innbyggere til Russland fra den opprørskontrollerte byen Donetsk. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters

For at en hund skal få lov til å passere den norske grensen kreves i utgangspunktet både vaksiner, behandling mot bendelorm, ID-merking og en blodprøve som viser at rabiesvaksinen fungerer som den skal.

SOVER UT: En ukrainsk kvinne og hunden hennes hviler ut i en gymsal på en skole i polske Przemysl etter å ha kommet i sikkerhet. Foto: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Etter at ukrainske flyktninger begynte å ankomme landet med sine kjæledyr har imidlertid Mattilsynet lempet på kravene, slik at flere av disse kravene kan ordnes i etterkant av ankomst.

POSEHUND: En polsk soldat bærer på en pose med en hund tilhørende ukrainske flyktninger på vei gjennom grenseposten Medyka i Polen. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

Dyrene må imidlertid fremdeles kontrolleres ved grensepassering, samt ta diverse prøver og vaksiner ved ankomst, blant annet for rabies. Etter vaksinasjon må dyret være i karantene i minst fire måneder etter ankomst.

LEK: En ukrainsk kvinne leker med hunden sin i en gymsal i polske Przemysl. Gymsalen ved den lokale skolen fungerer som midlertidig flyktningmottak. Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

I motsetning til her hjemme, er det slett ikke uvanlig med løshunder i gatene enkelte steder i Øst-Europa.

LENIN: En lokal innbygger med hunden sin foran en statue av den tidligere sovjetiske lederen Lenin i Comrat i Moldova, tett på den ukrainske grensen. Foto: Sergei Grits / AP Photo

Enkelte steder har løshundene blitt et hyggelig innslag for soldatene.

MELLOM SLAGENE: En ukrainsk soldat klapper en løshund i byen Irpin utenfor Kyiv, som har fått hard medfart av de russiske angrepene. Foto: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Noen av innbyggerne som har flyktet har trolig også sluppet løs kjæledyrene sine i håp om at de skal kunne klare seg på egen hånd.

RUINER: En løshund vandrer mellom ruinene i den ukrainske byen Irpin utenfor Kyiv. Foto: Felipe Dana / AP Photo

Andre tar kjæledyrene sine med seg ned i bomberommene når flyalarmene uler.

BOMBEROM: En kvinne har søkt tilflukt sammen med hunden sin på en metrostasjon i Kharkiv, som nå benyttes som bomberom. Foto: Aris Messinis / AFP

I Polen har det i tillegg til flyktningmottak blitt satt opp minst en provisorisk veterinærklinikk som tar hånd om ukrainske kjæledyr som har blitt forlatt eller skadet i krigssonen.

PÅ OPERASJONSBORDET: En hund som har blitt hentet fra den ukrainske krigssonen gjøres klar for operasjon etter å ha fått alvorlige skader. Øst i Polen har det blitt satt opp en provisorisk veterinærklinikk som tar hånd om ukrainske kjæledyr som har blitt forlatt i krigssonen. Så langt har hundrevis av dyr blitt reddet av veterinærene. Foto: Daniel Cole / AP Photo

Så langt har hundrevis av dyr blitt reddet av veterinærene, ifølge nyhetsbyrået AP.

OPPVARMING: En ukrainsk mann varmer hunden sin på innsiden av jakken mens de venter på toget som skal frakte dem fra Lviv til den polske grensen. Foto: Vadim Ghirda / AP Photo

Også inne i de ukrainske byene har enkelte tatt på seg jobben med å evakuere eierløse og vanstelte dyr til tryggere omgivelser.

PÅ FLUKT: En kvinne på flukt med hunden sin etter at den ukrainske byen Irpin utenfor Kyiv ble angrepet av russerne. Foto: Marko Djurica / Reuters

– Dette er tragedie både for mennesker og dyr. Og dyrene er prisgitt de omstendigheter vi har skapt for dem, har ukrainske Ihor Nykolyn tidligere uttalt til TV 2. Han driver en bjørnepark utenfor Lviv og har åpnet dørene for traumatiserte dyr fra krigssonene.

ELVEKRYSSING: Innbyggere på flukt krysser elva ved en ødelagt bru etter at byen deres har blitt utsatt for russiske angrep. Foto: Gleb Garanich / Reuters

– Nå er russerne i ferd med å ødelegge alt som står i deres vei. Vi har en plikt til å passe på dyrene også, uttalte han.

MATFAT: En hund kikker opp på eierens matfat mens de venter på transport etter å ha flyktet fra Ukraina til slovakiske Vysne Nemecke. Foto: Lukasz Glowala / Reuters ULIKE DYR: Det er ikke bare hunder som kommer over grensen. Alle slags kjæledyr er med på lasset. Her hjelper veterinær Redeslew Fediczynsk ved ADA-senteret i Polen en liten geitekilling. (AP Photo) Foto: Sergei Grits

Tiden vil vise hvor mange hunder og andre dyr som får nye europeiske hjem.