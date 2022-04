Kommer hjem til sandstrand i hagen: – Dette så jeg ikke for meg!

Tid for hage fikk litt å bryne seg på de de tok på seg å fikse familiens paddeflate og helt innholdsløse hage. Her var nemlig ingenting annet enn en platting, litt grus og en påbegynt mur.

FØR: Kun platting og grus, med svaberg på sidene Foto: Pandora Film/TV 2

– Vi har lagt ned mye arbeid. Vi har fjernet alt som var her, planert og fylt på med grus, men så sa det litt stopp. Vi visste ikke helt hvordan vi skulle gjøre det videre. Derfor søkte vi «Tid for hage», forteller familien.

Tid for hage stilte med helt ny designer – Janne Narvestad. Hun er ny designer denne sesongen. Janne kommer fra Jæren, der hun driver et hagedesignkontor. Hun jobber med privathager og med oppdrag for skoler, parker og lignende.

I fire dager jobbet Janne og Tid for hage-gjengen hardt – så var området totalforvandlet.

Begeistringen var tydelig hos familien som kom hjem til noe helt annet enn det tomme området de hadde forlatt, noen dager tidligere.

ETTER: Den flate hagen har fått mange fine plasser. Foto: Pandora Film/TV 2

– Det kunne ikke blitt bedre! Jeg er helt skjelven. Det er ikke så ofte jeg er målløs, men dette var helt rålekkert, sier Elisabeth de Lange Gjesdal.

Designer Jannes tanker

Janne ville lage en hage med flere rom, slik at alle i familien kunne få sin egen plass å være på, om de ville det. En stund ute for seg selv er nemlig gull verdt, ifølge Janne.

Hagen var fra før av helt flat, men med bare svaberg som rammet inn på begge sidene.

For å skape disse ulike rommene ville Janne bryte opp på bakken ved å bruke forskjellige elementer av beplanting, heller, stein og sand.

ULIKE MATERIALER: Sand, stein, heller og sedumplanter lager ulike områder. Foto: Pandora Film/TV 2

Familien hadde fra før av signalisert ulike ønsker for hagen sin, men de var enige om at et utekjøkken med spiseplass var viktig. Pluss et godt område for avslapping, og gjerne fin beplanting.

Se produktliste for oversikt over alt som er brukt av planter og materialer her.

Klokkeklar visjon

Det er mulig du må komme fra Jæren for å tenke at i denne hagen skal det være en sandstrand. Men Janne var klokkeklar i visjonen: Fremst i hagen skulle det lages glassrekkverk, for å se og føle seg nær havet. Så skulle det anlegges sandstrand her.

STRAND: Den ultimate sommerfølelsen med sand mellom tærne? Foto: Pandora Film/TV 2

Dermed ble det lagt fiberduk på det planerte området, og kjørt på med sand. Sanden er fin, akkurat slik man vil ha den på en sandstrand ved havet.

– Å kunne gå barfot i sand gjør at man blir glad, påstår Janne.

Sedumfelt

I overgangen fra sandområdet og til der familien fra før av hadde laget platting, ble det brukt sedummatter.

Det er ferdigproduserte matter av levende planter som man legger rett på dand eller grus, eller veldig mager jord. Prinsippet er som ferdigplen, bare at sedumen kommer i matter og ikke på rull.

Sedum er en samlebetegnelse på en rekke små hardføre planter. De er litt kjøttfulle i stilk og bladverk, og signaliserer med det at de er som skapt for å klare seg i tørre og magre omgivelser. I disse mattene finner vi ulike typer Bergknapp. De fleste vil blomstre med gule blomster.

GULT TEPPE: Sedumplantene lager et farget teppe mellom hellene. Foto: Pandora Film/TV 2

Slike matter brukes ofte på tak, og plantene er ganske tandre. Det er ikke meningen at man skal tråkke for mye på dem. Derfor blir det lagt ut rektangulære heller på en slik måte at man kan bevege seg mellom sandområdet og terrassen.

«Ibiza»

Området ble under arbeidet kalt for «Ibiza», og det hadde kanskje med himmelsengen å gjøre. For Janne bestilte en egen liten platting i nærheten av sandområdet. Den skulle kles i hvite tekstiler, og være omtrent som en himmelseng.

Altså en firkantet platting med stolper i hvert hjørne, og bjelker mellom disse slik at det kunne henges opp tekstilvegger.

HIMMELSENG: Liten platting i treverk pyntet med sommerlige hvite tekstiler. Foto: Pandora Film/TV 2

Unektelig litt Ibiza-stemning av det elementet.

Terrasseområde med pergola og utekjøkken

Ved huset, der den eksisterende plattingen lå, ble det bygget et staselig utekjøkken med både grill og pizzaovn. Her ble det også plassert et stort spisebord. Denne avdelingen ble skilt fra resten av terrassen ved hjelp av beplanting i en stor blomsterkasse.

UTEKJØKKEN: Eksklusivt kjøkken med pizzaovn og grill. Foto: Pandora Film/TV 2

Blomsterkassen er laget i cortenstål og går i en vinkel, langs og ut fra husvegg.

I denne kassen ble det plantet fargerike blomster, pålangter som liker seg i sol, der de aller fleste vil komme igjen, år etter år.

Loungeområdet ble plassert under en åpen pergola. Denne ble bygget med en skrå bakmur og spilevegg mot nabo, og med spilevegg og stort vindu mot utsikten. Slik vil det bli lunt på kveldstid, uten at utsikten blir forstyrret.

PERGOLA: Åpent tak, men vindu i vegg for å skjerme mot vind. Foto: Pandora Film/TV 2

Bålplass

Det ble også plass til en bålplass i hagen – omkranset av en inviterende benk i rund form. Benken er bygget i treverk, og det kan meldes om at den var både tidkrevende, og vanskelig å lage.

HYGGE: Plass til mange på den runde benken ved bålplassen. Foto: Pandora Film/TV 2

Men benken ble til slutt ferdig. Da er den både en flott sitteplass, og en avslutning på et digert blomsterbed som blir anlagt i tilknytning til svabergene.

BLOMSTER- JANNE: Blomster er viktig for både mennesker og innsekter! Foto: Pandora Film/TV 2

Beplanting

I hovedsak ble det plantet med blomstrende, sol-elskende stauder i cortenstålbedet ved spisebordet. Her ble det fargerikt med Sophatt i ulike farger, lilla Steppesalvier og Lavendel, Løvemunn, Kattemynte, Sjokoladecosmos og diverse gresstyper.

BLOMSTERKASSER: De blomstrende plantene blir satt i kasser ved vegg og pergola. Foto: Pandora Film/TV 2

Ved pergola ble det, i tillegg til nevnte planter, også satt ned askveronika og ryllik.

LETT SKYGGE: Ulikt bladverk har fokus ved berget, der trærne lager skygge. Foto: Pandora Film/TV 2

I det store bedet bak benken var det mer skyggefullt. Her ble det plantet ulike typer hosta, heuchera, bregner, haakonegress og store alium med kulerunde lilla blomster.

PRYDGRESS: Ulike typer prydgress gir sommerfølelse ved svabergene. Foto: Pandora Film/TV 2

Bak pergola ble det plantet grønn viftelønn, himalayabjørk og rogn.

FORMFIN: Denne furuen er nøye frisert i mange år for å få en slik form. Foto: Pandora Film/TV 2

Det formklippede bonsai-aktige treet er en klippet furu. Mange år gammel allerede, og må stelles nøye for å beholde dette utseendet.

Førstemann til mølla

Snart et år etter hageforandringen kan familien melde om suksess.

– Alle sonene er i bruk etter som solen flytter seg – og den himmelsengen er booket på alle fine dager. Der gjelder førstemann ut-prinsippet, forteller Elisabeth.

Ellers starter fine dager i solstolene «på stranden», og ender gjerne rundt bålet på kveldstid, ifølge Elisabeth.

– Sandområdet har fungert fint! Det er deilig å gå barfot i sand. Og minstemann tar gjerne med seg piknik-teppet dit, og rigger seg til for dagen.

Se Tid for hage på TV 2 søndager fra klokken 20.00 og når du vil på TV 2 Play.