Presidentens geniale knep

Zelenskyj har holdt tale for nasjonalforsamlingene blant annet i USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Japan, og tirsdag talte han for nasjonalforsamlingen i Danmark.

Onsdag skal Ukrainas president tale for det norske Stortinget, i en videooverført tale klokken 14.

– Vi står overfor den største krigen og verste humanitære katastrofen i Europa siden andre verdenskrig. President Zelenskyjs tale til Stortinget er en sjelden og historisk begivenhet som reflekterer dette store alvoret, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Zelenskyj har blitt hyllet av mange for hvordan han snakker til folket i Ukraina og verden utenfor. TV 2 har spurt ekspertene om hva som gjør presidenten til en god taler.

TALE: Tirsdag talte Ukrainas president til det danske parlamentet. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP

– Man vil være kompis med ham

Retorikkekspert og førstelektor Kjell Terje Ringdal ved Høgskolen Kristiania beskriver Zelenskyjs taler til nasjonalforsamlingene som en form for moderne, massemedial propagandakrigføring.

– Det å holde disse talene til nasjonalforsamlinger rundt om i verden er en kommunikativ genistrek. Han har lagt ut på en slags turné. Det er smart tenkt som fenomen, og ingen som har gjort det før, sier Ringdal.

Retoriker Andreas Birger Johansen mener presidenten gjennom talene har etablert seg som en tydelig, sterk og omsorgsfull leder.

– Måten han snakker på, ordene han bruker og bildene han maler opp, er enkle å forstå og leve seg inn i. Vi vil jo være kompis med denne karen! Han bruker anekdoter og referanser vi kjenner, og som setter i gang følelsesapparatet i oss, sier Johansen.

Kontraster

Ringdal sier Zelenskyj bruker talene som en anledning til å skaffe seg venner.

– Han trenger hjelp til å bedrive krigen, og han trenger hjelp til å gjenoppbygge landet. Det er de to hovedtemaene i talene han holder til andre land, sier Ringdal.

Retorikkekspert og førstelektor Kjell Terje Ringdal ved Høgskolen Kristiania. Foto: Martin Leigland / TV 2

Johansen mener den personaen som trer fram i Zelenskyjs taler står i sterk kontrast til den man ser i Putins taler.

– Og det er hele poenget: Det er to sider i denne saken, nemlig den gode siden og den andre. Når Zelenskyj taler til nasjonalforsamlinger på denne måten, skaper han sterkere fellesskap rundt våre felles verdier. Ukraina er jo helt avhengig av at vi føler fellesskap med dem for at vi skal trå til der det trengs, sier Johansen.

Også Ringdal peker på enorme kontraster mellom de to statslederne.

– Der Zelenskyj er varm og moderne, er Putin kald og utilgjengelig. Der Zelenskyj er nær, er Putin fjern. Der Zelenskyj er en ubarbert tøffing i grønn t-skjorte, ser Putin ut som en glatt og ond begravelsesagent, sier Ringdal.

POPULÆR: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj holder de fleste talene sine iført en enkel, grønn t-skjorte. Foto: AFP

Bruker særlig ett grep

Retorikerne har lagt merke til ett hovedgrep Zelenskyj bruker i sine taler til nasjonalforsamlingene.

– Han forteller mottakeren at han kjenner din historie, at han kjenner din smerte, og sier at «nå har vi det på samme måte». Til USA snakket han for eksempel om Pearl Harbor og 11. september. Dette er retorisk brobygging mellom avsender og mottaker, sier Ringdal.

Johansen sier Zelenskyj bruker historier og bilder vi kjenner, og som betyr noe for oss.

– I talen til den amerikanske kongressen snakket han om 11. september og verdens kanskje mest kjente tale, «I have a dream». Gjennom å snakke om sin fortvilte situasjon, og i samme åndedrag trekke inn amerikansk patriotisme, prøver han å få krigen i Europa til å bety noe for amerikanerne, sier Johansen.

Ser likheter med Churchill

Ringdal sammenligner Zelenskyj med en av historiens største talere, Winston Churchill, som er kjent for sine inspirerende taler som Storbritannias statsminister under andre verdenskrig.

– Zelenskyj bruker kontraster i talene sine. Det er Winston Churchill på nytt, som også brukte kontraster som virkemiddel. Mørket mot lyset og andre naturmetaforer – dette er språklig sterke og tydelige virkemidler, sier Ringdal.

Winston Churchill var Storbritannias statsminister fra 1940 til 1945, og igjen fra 1951 til 1955. Her avbildet under en radiosendt tale november 1942. Foto: AP

For å nå fram med et budskap, er det ifølge Johansen tre ting som gjelder: Identifikasjon, autentisitet og engasjement.

– Zelenskyj er en mester på alle tre områdene. Han snakker ikke til oss fra prangende rom de færreste av oss noen gang vil kunne sette fot i. Han sitter i en enkel, militærgrønn t-skjorte i et enkelt, hvitt rom. Det kunne vært hjemme hos hvem som helst av oss – vi kunne vært ham, sier Johansen.

Nettopp det at Zelenskyj ikke «jåler seg til» med dresser, uniformer og ordener, gjør også at han framstår som et ekte, ærlig menneske, mener retorikeren.

– Han er autentisk, og fremstår dermed som troverdig og pålitelig. Til sist har vi engasjementet. Gjennom å tilpasse talene sine til publikummet han taler til og bruke historier og bilder som betyr mye for dem, oppnår han en sterk emosjonell effekt. Som vi vet, er det følelsene som sporer oss til handling, sier Johansen.

SKURKEN I FORTELLINGEN: Retorikerne mener Zelenskyjs framtoning står i sterk kontrast til Russlands president Vladimir Putin. Foto: Sputnik

– Det vil ikke overraske meg

Retorikerne er samstemte i at Zelenskyj er en eksepsjonelt god taler.

– Zelenskyj kommer til å gå inn i historien som en av vår tids viktige talere, uansett hvordan dette utvikler seg videre, mener Johansen.

Når det gjelder hva presidenten vil snakke om i sin tale til det norske Stortinget, tror Johansen at Zelenskyj vil ta i bruk det samme knepet han har brukt i taler til andre land.

– Det vil ikke overraske meg om han snakker om 22. juli, og måten vi som land og folk håndterte den situasjonen. Han vil nok også snakke om Norge som fredsnasjon, med utdeling av fredspris og rolle som fredsmekler, sier Johansen.

Ringdal mener det kan bli et viktig øyeblikk å høre en mann som kan minne oss om livets brutalitet.

– Vi vil sannsynligvis få oppleve et norsk storting som får satt politikken i perspektiv. Det å få høre en mann som har langt større problemer enn sammenslåing og deling av fylkeskommuner, blir et spesielt øyeblikk både for stortingsrepresentantene og oss andre som ser på.