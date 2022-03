Freste mot dommerne: – Jeg har nok for ofte fokus på det

Han raste mot dommerne og følte seg snytt. Sjur Robert Nilsen står for det han sa, men tar også selvkritikk. Nå har han lagt planen for å unngå en ny marerittperiode.

De ble rundspilt av serievinneren i første periode av mandagens semifinale i DNB Arena. Så slo de tilbake og var nære å ta første stikk, men det gikk ikke.

Etter kampen raste Sparta-trener Sjur Robert Nilsen mot dommerne.

I et intervju med TV 2 innrømmet også dommer Tommy Søstumoen at situasjonen Nilsen reagerte på i sluttminuttene, kunne vært vurdert annerledes.

Treneren står for det sa han, og mener også at det var andre to andre viktige situasjoner underveis som burde blitt dømt på.

– Jeg synes at det var tre soleklare situasjoner underveis som ikke ble dømt på. I løpet av hele kampen får vi kun ett overtall med oss. Den første situasjonen er en takling som ikke er pen på Calle Spaberg Olsen, så er det en soleklar køllebruk på masken til Jake Paterson, før den avgjørelsen i sluttminuttene da det sto 5-4. Jeg synes det er for dårlig, uansett hvordan du vrir og vender på det så er det for dårlig, sier Nilsen.

MISFORNØYD: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen ga tydelig uttrykk for sin frustrasjon etter semifinalekampen mot Stavanger Oilers mandag. Foto: Carina Johansen

– Feil fokus

Han ønsker ikke å si for mye om dommeravgjørelser eller standeren på den norske dommerstanden.

Sparta-treneren jobber nemlig med seg selv for ikke å bruke for mye energi på dommernes avgjørelser.

– Nå er det fokus på ny kamp. Jeg vet at jeg antageligvis har for ofte fokus på det dommerne gjør, og det blir ofte feil fokus, sier treneren som nylig avslørte i podkasten Hockeypodden at han ikke ønsker å bli Norges neste landslagstrener.

Her kan du se intervjuet som ble gjort med Sparta-spiller Emil Lundberg etter kampslutt mandag:

Lua i hånda

Sparta-treneren likte dårlig det han så av sitt lag i første periode mandag. Oilers vant perioden 3-0 og rundspilte sarpingene som kun hadde ett skudd på mål.

Nilsen tror den svake perioden kan skyldes flere ting.

– Vi har ikke så mange spillere som har spilt slike kamper før. Etter at vi slo ut Frisk Asker i kvartfinalen, hadde vi noen dager uten kamper. Kanskje begynte man å tenke for mye. Det var veldig viktig at vi kom et slags comeback, sier treneren og sikter til at de i de to neste periodene var fullt på høyde med Oilers.

Han håper eget lar lærer av hva de gjorde feil i første periode.

– Vi må ta med oss perioden og ha en hundre prosent forståelse av hva som gjelder i et sluttspill om vi skal ha sjanse mot serievinneren. Vi kan ikke stå med lua i hånda, sier Nilsen.

PLANEN KLAR: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen har planen klar for hvordan hans lag skal slå ut Stavanger Oilers av NM-sluttspillet. Foto: Carina Johansen

Må unngå utvisninger

Treneren peker spesielt på utvisningsstatistikken når han får spørsmål om hvilke konkrete ting som må forbedres.

– Vi kan ikke få for mange unødvendige utvisninger. Mot et så godt Stavanger-lag har vi ikke råd til det. Selv om de ikke nødvendigvis scorer i overtallet, så ender man ofte med å ligge i angrepssonen og man får et visst momentum, sier han.

– Hva er det Sparta er bedre enn Oilers til?

– Det får andre vurdere. Vi må våge å spille vårt spill og må løse presset deres bedre. Vi gir ikke bort så mye når de spiller med lavt press, som de er kjent for å ha når de leder. Det synes jeg vi løser greit, men det er vanskelig å være gode de velger å ligge i et så lavt press. Da må vi unngå at de får raske spillevendinger derfra, svarer Nilsen.

