Sammenlignes med Sánchez og Özil: – Blant de beste kjøpene på 15 år

Arsenal-reporter mener at Martin Ødegaard (23) er blant The Gunners' aller beste signeringer i moderne tid. Det er det spesielt én god grunn til.

Martin Ødegaard har virkelig funnet seg til rette i Nord-London etter fjorårets overgang fra Real Madrid. Nå skal drammenseren og Arsenal gjøre alt de kan for å sikre klubben Champions League-spill for første gang på seks sesonger.

FootballLondon-journalist Kaya Kaynak mener at Norges landslagskaptein mener skal ha mye av æren for The Gunners' gode sesong til nå.

– Når man snakker om røverkjøp, så er nok Arsenal klubben som traff best på overganger, og Ødegaard er nok den aller beste signeringen. Han har tatt Arsenal fra et lag som er bra til et lag som dominerer og vinner kamper komfortabelt, sier Kaynak til TV 2, og tilføyer:

– Med tanke på de beste Arsenal-overgangene, så kan vi sammenligne ham med Mesut Özil og Alexis Sánchez. Han er kanskje ikke helt på høyde med toppnivået deres ennå, men han er fortsatt ung og kan bli like god. Ødegaard er en av de beste Arsenal-signeringene de siste 15 årene.

– Hvorfor synes du det?

– Man må huske på hvordan Arsenal var da han kom. Arteta var nær sparken, de var nummer 16 i ligaen, scoret fjerde færrest mål ... de skapte kun sjanser fra innlegg. Nå skaper de sjanser overalt, og Ødegaard er hovedgrunnen til det, sier journalisten, og legger til:

– Han er regissøren i Arsenal-orkesteret. Han har forvandlet Arsenal. Han er den viktigste spilleren i Arsenal, kanskje ved siden av Thomas Partey. Arsenal har blitt et lag som skaper sjanser, og det er utelukkende på grunn av Ødegaard.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener at det er vanskelig å sammenligne Ødegaard-overgangen med tidligere Arsenal-stjerner. Han mener sånne ting må vurderes over tid, og at Ødegaard har til gode å oppleve en stor nedtur i Arsenal.

– Han er midt i en fantastisk periode, og da er det lett å slå fast sånn og sånn, men at han foreløpig er i den kategorien, er jeg enig i. Ting ser dritbra ut for Arsenal, og Martin har all grunn til å være stolt over sesongen sin til nå, sier Thorstvedt.

HERJET: Alexis Sánchez og Mesut Özil var blant Arsenals aller beste spillere da duoen spilte sammen på The Emirates. Foto: GLYN KIRK

Tror Ødegaard kan komme på årets Premier League-lag

Kjærlighetsforholdet til fansen tok litt tid for Ødegaard å bygge opp. Kaynak forklarer at ikke alle var overbeviste om at man burde hente nordmannen etter forrige sesongs lån.

– I sommer var Arsenal-fansen litt usikre da han signerte permanent. Han skuffet litt på utlånet forrige sesong med to mål og to målgivende, som ikke var fantastisk. Samtidig, det var mye med spillet hans som gikk under radaren. Arsenal var ryktet til James Maddison og Emiliano Buendía og man kan trygt si at Ødegaard var det rette valget, sier Kaynak.

Denne sesongen har det blitt fem mål og tre målgivende pasninger i Premier League. Kaynak mener at Ødegaard har muligheten til å komme på årets lag i Premier League denne sesongen om han fortsetter storspillet ut sesongen.

ARSENAL-REPORTER: FootballLondons Kaya Kaynak. Foto: Privat

– Han kan absolutt komme på årets lag. Manchester City har mange gode midtbanespillere, mens Liverpool har andre typer. Ødegaard har gjort mer på egen hånd. Jeg vil si at han er en som kan kjempe om prisen som årets spiller i Arsenal også, men Bukayo Saka vil nok ha et ord med i laget der. Ser man på formen hans nå, så er han definitivt å regne med.

Thorstvedt er enig med den britiske Arsenal-journalisten.

– Han har vel vært nominert til månedens spiller også. Det er mulig det, altså! Det er flere muligheter å komme på et sånt lag, for man har jo både journalistenes lag og spillernes lag. Så er det jo vanskelig å sammenligne Rodri og Rice med Ødegaard. Det er uansett gøy å ha en spiller som kan være aktuell, mener TV 2s fotballekspert.

Ødegaaard til TV 2: – Vi bygger noe spesielt

– Om de ikke klarer topp fire er det en gedigen nedtur

Kaynak er klar på at nå er alt annet enn Champions League-spill neste sesong vil være en stor skuffelse.

– Ja, jeg tenker det. Om du tilbydde Arsenal-fansen Champions League før sesongen, hadde de blitt sjokkerte. Manchester United og Tottenham virket sterkere og topp-tre virket umulig å ta igjen. Dette er en mulighet Arsenal er nødt til å ta.

Journalisten sier at Arsenal er ute etter en spiss og en midtbanespiller i sommer. For å få spillerne de ønsker seg, vil Champions League-spill neste sesong være en avgjørende faktor, tror han.

– United vil nok handle en del i sommer, og vi vet jo at Antonio Conte ønsker nye spillere til Tottenham. Det er en mye større sjanse for å sikre seg CL-spill denne sesongen enn den neste, tror jeg. Arsenal er et lag på gang, og om de ikke klarer topp fire nå vil det være en gedigen nedtur.

Neste hinder på veien dit er Crystal Palace mandag kveld, som ledes av Arsenal-legende Patrick Vieira.

ARSENAL-HELT: Patrick Vieira storspilte for Arsenal under storhetstiden på begynnelsen av 2000-tallet. Mandag kan han påføre gamleklubben nederlag. Foto: David Davies

– Det er potensielt bananskall. Crystal Palace er i FA-cupsemifinale og så utlignet Arsenal i det 95. minuttet mot dem sist. Arsenal var heldige som fikk poeng i den kampen. Om de skal klare topp fire, så kan de ikke tape kamper mot Palace, mener Kaynak.

Det er Thorstvedt enig i, men minner om at Crystal Palace nylig spilte uavgjort mot Manchester City på Etihad.

– Jeg vil si at Arsenal er knappe favoritter, men jeg vil ikke bli overrasket om Palace tar ett poeng.

