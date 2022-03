Prissjokk for bøndene: Vurderer å slakte kyr for å spare penger på diesel

– Bønder ønsker å få takst på traktor og redskap, forteller Erik Haaen som er maskinselger ved Felleskjøpet Agri i fjellbygda Tynset.

– Det er en næring som nå spisser seg til å avvikle hvis det ikke skjer noen store løft til våren. Økonomien er så presset at mange ikke ser noen andre løsninger.

– Har du sette dette her før?

– Nei, aldri, det er helt nytt. Det er rett og slett for å begynne å regne på hva det vil koste dem å avvikle, sier Haaen.

I tillegg til å få henvendelser om taksering fra bønder som vil legge ned, opplever maskinselgeren også stopp i salget av nytt utstyr.

– Vi har veldig mye tilbud ute, men svaret fra de aller fleste er at de vil vente til våren og se hva som skjer.

Erik Haaen frykter at flere bønder må avvikle gårdsdriften på grunn av de høye prisene.

Ser ikke den samme trenden på landsbasis

Pressekontakt i Felleskjøpet Agri, Sigbjørn Vedeld, forteller at de sentralt får tilbakemeldinger på at mange opplever tøffe tider med stigende priser på innsatsmidler som gjødsel og kraftfôr.

– Trenden med at det blir færre og større gårdsbruk har vært faktum i den vestlige verden i en årrekke, også her i Norge, sier Vedeld.

– Vi kan derimot ikke se en økende trend hvor bonden kontakter oss for å få taksert utstyr for å regne på evt nedleggelse av drift. Jeg har også vært i kontakt med vårt bruktsenter. De forteller at omsetningen av brukt landbruksutstyr er på det normale. Vi ser heller ikke store svingninger i salget på nytt landbruksutstyr.

Vil gå i minus etter prisøkningene

Tynset-bonden Martin Ruud Rehder har regnet ut at utgiftene hans på diesel, kunstgjødsel, kraftfor og strøm har steget med over 385.000 kroner det siste året.

– Når vi tar med de fire store innsatsfaktorene som jeg bruker i driften min, som er diesel, kraftfor, gjødsel og strøm, så blir det 385.000 i prisøkning fra i fjor, forteller Ruud Rehder.

Krever tiltak fra regjeringen

– Og når jeg da har en skattbar inntekt på 271.000 i fjor, så sier det seg selv at det er ganske enkel matte at det blir «litt» for lite penger.

Varsler høye jordbrukskrav

Leder Bjørn Gimmingen i Norges Bondelag varsler at det ligger an til å bli høye krav til årets jordbruksoppgjør.

– Det er rett og slett bare sånn verdenssituasjonen er nå, det får konsekvenser, sier Gimmingen.

– Det andre er at vi forventer jo å ha en inntektsutvikling på linje med andre, og så er det dette med at vi ligger langt bak økonomisk. Og dette inntektsgapet opp til gjennomsnittet i Norge, det må starte å bli tettet i år.

– Hvis man legger alle disse elementene sammen, så er det klart det ligger an til et betydelig jordbruksoppgjør i år.

FORVENTER STØTTE: Leder i Norges Bondelag ber regjeringen sørge for at norske bønder kan produsere for fullt. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Bondelagslederen frykter at usikkerheten skal føre til at mange bønder vil redusere aktiviteten for å spare penger.

– Dieselprisen er i dag cirka det dobbelte av hva den var for et år siden, kunstgjødselprisen ligger nå på to- til tregangeren i fjor. Det er prisnivåer som vi aldri har opplevd før. Og det er klart det setter matproduksjonen i en vanskelig situasjon sier Gimmingen.

– Den eksplosive kostnadsveksten gjør det direkte ulønnsomt for mange bønder å produsere.

Etterlyser tydelige signaler fra regjeringen

Nå ber han regjeringen om tydelige signaler på at bøndene skal få støtte til å produsere for fullt.

– Vi er jo inne i et veldig vanskelig år globalt sett, et år hvor det på ingen måte er tiden for å spare eller redusere norsk matproduksjon. Så det må tydelige signaler på plass, ikke minst i jordbruksoppgjøret, for å sikre at norske bønder kan produsere så mye som mulig og at vi blir så lite importavhengige som mulig i dette året som kommer til å bli preget av krigen i Ukraina.

Lover hjelp i sommer

Landbruks- og matminister Sandra Borch henviser til jordbruksoppgjøret i mai. Vanligvis utbetales resultatet fra forhandlingene året etter. Men på grunn av den vanskelige situasjonen lover hun utbetalinger i år.

SSIGNAL: Landbruks og matminister Sandra Borch (Sp) lover støtte til landbruket i sommer. Foto: Per Haugen / TV 2

– Jeg har stor forståelse for at veldig mange norske matprodusenter står i en vanskelig økonomisk situasjon. Og så har jo vi sagt at vi i årets jordbruksoppgjør, på de ekstraordinære kostnadene, er innstilt på å betale dem ut i 2022, selv om vi forhandler for 2023, sier Borch.

– Det har meg bekjent ikke vært gjort tidligere med den modellen vi har nå. Så det er jo et kraftig signal fra regjeringen om at vi er innstilt på å utbetale allerede til sommeren, høsten.

Ikke kjøpe maten ut av hendene på de som trenger den mer

For bonden på Tynset er ikke det bra nok. Han trenger svar nå for å kunne regne på om det blir lønnsomt å bruke penger på gjødsel, og med det få mye større avling som må kjøres hjem med dyr diesel. Eller om han tvert i mot sparer mest på å la være å gjødsle og slakte unna deler av kyrne.

– De signalene bør de komme rimelig kjapt for nå, som dere ser, er snøen snart borte og vi venter på ny sesong og vi planlegger den så vi vet hva vi skal produsere.

Han er opptatt av at vi i rike Norge også har et moralsk ansvar for å produsere mer av maten vår selv.

– Vi i Norge, som har den økonomien vi har, bør kunne klare å produsere mat til oss selv, mest mulig da, så vi slipper å kjøpe maten ut av hendene på den som kanskje trenger det enda mer enn oss, som ikke har de ressursene til å importere i så stor grad.