Sjefredaktør åpner opp om diagnosen: – Det ble stille i hodet mitt for første gang

Hele livet har Ida Eliassen-Coker, sjefredaktør og gründer av magasinet «Altså», følt seg annerledes. Hun har hatt et tankekjør som har gjort det vanskelig å fokusere og sove om nettene.

Som barn beskriver hun seg selv som vanskelig. Hun var uregjerlig, rappkjeftet og var ikke redd for å si sin mening. Det å bli sett på som et «problem» allerede i ung alder, har preget sjefsredaktøren.

– Jeg tok det innover meg at jeg var en dårlig person. Jeg fikk et dårlig selvbilde og følte meg ikke noe bra, sier hun til God morgen Norge.

ET «PROBLEMBARN»: Allerede som liten jente fikk Ida Eliassen-Coker ofte høre at hun var et problem. Foto: Privat

I tenårene eskalerte oppførselen hennes. Uskyldige rampestreker utviklet seg til mer alvorlige ting.

– Jeg tok mange dumme avgjørelser. Jeg gjorde ting som kunne ha vært farlig, og var farlig. Jeg utsatte meg selv for ting og havnet i mye dumt, innrømmer hun.

En brikke falt på plass

Eliassen-Coker forteller at hun alltid har hatt mange ideer og innfall. Det er kanskje derfor hun også har hatt langt flere jobber enn folk flest – og reist mer enn de fleste.

Som da hun dro på utveksling til Argentina allerede som 16-åring, eller da hun tok jobben som resepsjonist på et legekontor i USA i et halvt år. Det var også her hun skulle finne ut av hvorfor hun er som hun er.

– Der er ting veldig annerledes med tanke medisiner og diagnoser. Hver dag kom det representanter fra ulike legefirmaer som delte ut vareprøver.

Eliassen-Coker, som da var 22 år gammel, fikk et spørreskjema som handlet om ADHD. Hun kjente seg igjen i symptomene og fikk noen vareprøver av legen.

– Det synes jeg er helt vilt, for sånn gjør vi ikke det her og det synes jeg er bra, men jeg fikk prøve den medisinen og da ble det stille i hodet mitt for første gang. Jeg husker fortsatt veldig godt det øyeblikket mens jeg satt på sofaen og kjente at medisinen begynte å virke. For første gang fikk jeg litt luft i hodet og jeg hadde ikke tusen tanker på en gang.

En liten stund senere ble hun utredet og fikk påvist ADHD. Da var det som at den siste brikken falt på plass. Mange av sidene hun mislikte ved seg selv kunne forklares.

– Det var veldig fint og endelig få vite hva som feilet meg, eller hva som var problemet i livet mitt.

En ny hverdag

Gründeren har vært skeptisk til medisiner fra oppveksten av.

Selv om hun hadde god effekt av ADHD-medisinen, Strattera, forsøkte hun derfor i mange år å finne andre måter å bli kvitt symptomene på. Blant annet kuttet hun ned på matvarer som sukker, melk og gluten. Hun forteller at livsstilstiltak som trening, meditasjon og yoga roet henne ned.

– Mye av det har hjulpet, men nå har jeg, etter 18-19 år, slått meg til ro med at medisinen fungerer for meg og at den eneste bivirkningen jeg har er at jeg kan få litt dårlig matlyst og det går greit, sier hun lattermildt.

I dag er det medisinen Ritalin som blir mest brukt i Norge. Også Eliassen-Coker har testet ut dette.

– Da var det som at jeg kjente at jeg hadde tatt noe – litt sånn du kjenner når du drikker alkohol. Du kjenner at det gjør noe med hodet ditt. Jeg var ikke rusa i den forstand, men jeg kjente at hodet mitt var helt annerledes, sier hun og utdyper:

– Jeg ble hyperfokusert på den jobben jeg skulle gjøre, og jeg kunne sitte i tolv timer i strekk. Det er unaturlig for meg. Og da tror jeg at jeg mistet personligheten min, kreativiteten og de tingene som er bra og spesielt med meg, sier hun, og forteller hun har bevart disse kvalitetene med Strattera, selv om det er noe dempet.

Før jul skrev også Eliassen-Coker en kronikk om nettopp dette på nrk.no.

Den ble godt tatt imot og i ettertid ble hun oppsøkt både i innboksen og på gata av fremmede som takket henne. Både for åpenheten, men også for at hun hadde opplyst om at Ritalin ikke er det eneste legemiddelet som finnes mot ADHD, slik mange tror.

Vil ha mer åpenhet

Selv om Eliassen-Coker er åpen og stolt over sin diagnose i dag, har det ikke alltid vært sånn. I mange år holdt sjefsredaktøren sykdommen for seg selv. Hun var redd for hvordan folk skulle se på henne, dersom de fikk vite at hun hadde ADHD.

GJØR SUKSESS: Ida Eliassen-Coker har gjort stor suksess med magasinet «Åltså». Foto: Privat

Som gründer var hun avhengig av at ingen stilte spørsmål ved henne og hennes kompetanse. Også i oppstarten av «Altså», papirmagasinet som drives uten reklameinntekter, holdt hun diagnosen skjult.

Etter å ha vunnet «Årets magasin» og blitt kåret til «Årets nyskaper» av Redaktørforeningen i Oslo i løpet av tre år, gjorde hun en helomvending.

– Jeg føler at jeg har hevdet meg nok, og jeg har bevist hva jeg kan gjøre. Så nå tenker jeg det bare er en fordel hvis jeg kan fortelle til folk at jeg har ADHD og at jeg bruker til noe positivt, avslutter hun og påpeker at ADHD kan være en superkraft, bare man får kontroll på diagnosen.