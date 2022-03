Mangler flere timer Trump-logg fra da kongressen ble stormet

Den undersøkende komiteen nedsatt av Representantenes hus har fått overlevert telefonloggene som viser samtaler til og fra Det hvite hus den 6. januar i fjor.

Komiteen jobber med en full utredning av hva som skjedde dagen da Trump-tilhengere brøt barrierene utenfor Kongressen og tok seg inn Representantenes hus og Senatet da presidentvalget skulle bli formelt godkjent.

The Washington Post og NBC News har fått tak i en logg på 11 sider som har blitt overrukket til komiteen.

STORMING: Trump-tilhengere brøt seg inn i Kongressen den 6. januar 2021. Foto: SHANNON STAPLETON

I loggene mangler informasjon om hva som skjedde på daværende president Donald Trumps telefon mellom klokken 11.17 og 18.54. Med andre ord har ikke komiteen noen informasjon om telefonsamtaler verken til eller fra Trump i det aktuelle tidsrommet.

I det samme tidsrommet ble Kongressen stormet.

Ifølge The Washington Post undersøker komiteen nå om Trump kommuniserte via andre kanaler, som såkalte «burner»-telefoner eller med andre metoder.

En medlemmene i komiteen sier ifølge avisen at de også undersøker om noen forsøker å tilbakeholde informasjon, og at de åpner for at komiteen ikke har fått de fullstendige telefonloggene fra den 6. januar.