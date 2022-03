Flyktninger i Norge er ikke trygge

Å hjelpe er viktig, men det må gjøres riktig. Hvis ikke kan de som flykter fra krigen møte nye former for utrygghet også her i Norge.

De siste ukene har nyhetsbildet vært preget av krigen i Ukraina. Krigens brutalitet kommer plutselig tett på oss. Bilder av kvinner, barn og familier på flukt vekker medfølelse og et ønske og behov for å hjelpe.

Det store engasjementet vi har sett i hele Norge for å hjelpe, hente og ta imot flyktninger er fantastisk. Å hjelpe er viktig, men det må gjøres riktig. Hvis ikke kan de som flykter fra krigen møte nye former for utrygghet også her i Norge.

Utnytter sårbare mennesker

Krig er brutalt, krig er vold. I flukten fra volden oppstår det nye risikoer. Familier splittes, situasjonen er kaotisk, og alle har et desperat behov for å komme seg bort.

Dette er et drømmescenario for de som vil utnytte sårbare mennesker for eksempel igjennom menneskehandel. Dette advarte FN mot tidligere denne måneden. Også politiet her i Norge er bekymret for at mennesker i krise og en sårbar situasjon skal bli utnyttet når de kommer til Norge. De som flykter har lite forutsetninger for å skille mellom de som oppriktig er der for å hjelpe, og de som har andre motiv.

Det er lett å tenke at så snart flyktningene kommer hit, så er de trygge. Vi som jobber tett på voldsutsatte vet at det ikke er tilfellet.

Det er flere faktorer vi av erfaring vet gjør flyktningene svært sårbare også i Norge. Vi vet at traumatiske opplevelser og høy grad av stress kan øke sannsynligheten for både fysisk og psykisk vold i nære relasjoner. I tillegg er det å komme til et nytt sted, uten språkkunnskaper og kjennskap til systemet i seg selv en risiko.

Når man ikke vet hvor man kan søke hjelp blir man også mer sårbar for å bli utnyttet og utsatt for vold, og for at det tar lengre tid før volden oppdages og stoppes.

Frivillig hjelp utgjør en risiko

En tredje risikofaktor vi ønsker å trekke frem er maktforholdet i en hjelpesituasjon. Det er inspirerende å se hvor mange enkeltmennesker som ønsker å hjelpe og bidra, og selv hente ut mennesker fra Ukraina, eller som åpner sine hjem for de som har mistet sitt. Samtidig utgjør dette en risiko for vold og seksuelle overgrep.

Når man er avhengig av en person for å komme seg i trygghet, ha tak over hodet eller å få informasjon, kan det føles vanskelig – for ikke å si umulig - å si nei, og å si ifra om situasjoner som oppstår der grenser tråkkes over.

Norske myndigheter jobber på spreng for å få på plass systemer for å hente, registrere, skaffe nok sengeplasser og bosette flyktninger fra Ukraina. Vi mener det samtidig må jobbes med tiltak for å forebygge at nyankomne flyktninger blir utsatt for vold også her i Norge. Vi har tre forslag til tiltak vi mener bør komme på plass fortløpende.

Grundig oppfølging

For det første, det må på plass grunnleggende rutiner for å sikre at gode hjelpere faktisk er gode hjelpere. Det må lages et system, med nasjonale føringer, for å innhente politiattest og gi opplæring til alle frivillige og ansatte som skal bistå flyktninger med transport, bolig og andre aktiviteter om hvordan ivareta barn og familier på flukt i en spesiell sårbar sitasjon.

Dette er et viktig tiltak for å forhindre at personer med volds- og overgrepshistorikk kan utnytte denne nye situasjonen. Politiattest i seg selv er ikke nok, i og med at de færreste voldsutøver blir dømt. Derfor er det også nødvendig med gode rutiner for å forebygge vold og overgrep i hele apparatet, og et godt system for å registrere og følge opp alle privatpersoner og organisasjoner som bistår.

Det må være kjent i hjelpeapparatet, hos frivillige og hos flyktningene at det finnes et krisesenter for de som opplever vold eller hvor det er mistanke om menneskehandel.

Kompetanse

I tillegg vet vi at barn og ungdom som kommer alene er en ekstra sårbar gruppe, som trenger å ivaretas av trygge voksne med god barnefaglig kompetanse. Her er vi særlig bekymret for de enslige mindreårige i alderen 15-18 år som ikke ivaretas av barnevernet, men som bor på større mottak med lavere voksentetthet og mindre oppfølging. De har behov for trygge voksne som er tett på. Her bør voksentettheten og den barnefaglige kompetansen økes, slik at de unge som kommer blir ivaretatt best mulig og eventuell utnytting kan forebygges eller oppdages og stoppes raskt.

Informasjon

Til sist vil vi fremheve viktigheten av tidlig informasjon på eget språk om vold, overgrep og menneskehandel, hvilke rettigheter man har og hvordan man kan søke hjelp i Norge. Dette må gis tidlig i prosessen, og gjentatte ganger. Og det må tilpasses til barn og unge. Det er også viktig å se på tilgjengeligheten i hjelpeapparatet, og sikre rask hjelp og tilgang på tolk ved behov.

For å gi god og riktig hjelp – enten det er til voldsutsatte eller til mennesker på flukt, trenger vi et godt samarbeid mellom offentlige aktører og frivilligheten.

Givergleden, engasjementet og innsatsviljen fra enkeltmennesker, bedrifter og frivillige organisasjoner er et strålende utgangspunkt for å kunne hjelpe best mulig. Men gode intensjoner alene er ikke nok – vi må ha gode systemer for å sikre at barn og voksne som må flykte fra hjemlandet også er trygge og beskyttet her i Norge.

