Vedum advarer bensinstasjonene mot å utnytte krigen i Ukraina

De siste månedene har det vært stor misnøye ved pumpene. Rekorddyrt drivstoff er ikke kjent for å skape god stemning.

Men ifølge drivstoffbransjens største aktør, Circle K, er det ikke mye som kan lette på bilistenes humør med det første.

Kommunikasjonsdirektør Pål Heldaas i Circle K sier det er motviljen mot å kjøpe fra Russland som er grunnen til de økte prisene.

– Så lenge man ikke øker produksjonskapasiteten raskt eller det blir fred i Ukraina, så vil denne tilstanden vedvare, sier kommunikasjonsdirektør Pål Heldaas til TV 2.

Han ser kun to mulige løsninger.

STOR MARKEDSANDEL: Til tross Circle Ks markedsandel på om lag 30 prosent i Norge, mener kommunikasjonsdirektør Pål Heldaas de ikke kan sette ned prisene. Foto: Terje Pedersen

– Skal man få ned prisen på kort sikt, må myndighetene sette ned avgiftene, og på lengre sikt må tilstanden i verdensmarkedet normalisere seg.

Men det er ikke bare innkjøpspris og avgifter som avgjør prisen. En del av prisen er også andelen selskapet sitter igjen med.

En halv milliard i overskudd

Circle K hadde i 2021 et driftsresultat på 661 millioner kroner, og gikk med et overskudd på 470 millioner kroner. De største drivstoffselskapene har stort sett siden 2016 klart å komme over 100 millioner i overskudd, viser tall TV 2 har samlet inn.

Tross store overskudd avviser Circle K at de har noen mulighet til selv å kutte i prisene.

– Vi er kommersielle virksomheter. Drivstoffselskapene har som mandat å tjene penger. Men vi tjener lite penger på hver liter drivstoff, sier Heldaas.

– Kan dere leve med mindre marginer i en periode for at prisene skal gå ned?

– Vi konkurrerer med de andre kjedene hele tiden, så marginene er der de skal være. Det er ikke så mye å gå på.

– Feil regnestykke

Ifølge selskapet er fordelingen på hva du betaler i literpris 60 prosent i avgifter, 30 prosent i innkjøpspris og 10 prosent går til selskapet.

– FEIL: Vedum mener denne oppdelingen, der avgiftene står for 60 prosent av literprisen, er feil.

– Regnestykket er feil, sier Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til TV 2.

Han mener drivstoffselskapene prøver å skylde på staten for de høye prisene.

– Propagandaen deres sier at 60 prosent av drivstoffprisen er avgift, og det er feil, sier Vedum.

Finansministeren mener enkel regning viser at bransjens oppdeling av literprisen er en myte.

– For en lastebileier som får igjen momsen, så ville drivstoffprisen da vært i underkant av ni kroner, hvis det skulle vært riktig, anslår Vedum.

Heldaas i Circle K mener finansministeren har behov for å legge skylden for de høye drivstoffprisene på noen andre.

– Han tar inn 18,3 milliarder i særavgifter, så kommer momsen i tillegg og har økte avgiftsinntekter som følge av det prisnivået vi har nå. Jeg tror ikke han misforstår, men han bruker tallene i sin favør, sier Helgaas

Advarer mot å utnytte krigen

Vedum advarer drivstoffbransjen mot å utnytte Ukraina-krisen til å kunstig drive opp prisene.

– Det er enklere for den enkelte å ta ut litt ekstra margin når det er så mye uro rundt pris, men summen av det er så negativ. Spesielt for dem som er avhengig av transport eller folk som har dårlig råd, sier Vedum.

Derfor mener han ingen må utnytte muligheten krigen gir til å ta ut ekstra margin.

– Man må være åpen på hva som er de reelle kostnadene. Vi må prøve å sørge for at vi har et avgiftsnivå som ikke gjør at vi girer prisene opp, og så må bransjen sørge for at de har en konkurranse og ikke tar ut ekstra gevinster, sier Vedum.

Heldaas aviser at Circle K utnytter krigssituasjonen.

– Vi bruker ikke krigen for å øke våre marginer. Vi gjør et forsøk på å drive en like lønnsom bedrift i en perioder der prisene svinger veldig, noe som er krevende for oss, sier Helgaas.