– Det var skremmende å se

Storhamar-spiller Sander Vold Engebråten opplevde lagets prestasjoner som bekymringsverdige, men han tvilte aldri på at det ville snu. Nå tror han Storhamar blir norgesmestere.

Det var lenge lite å smile for på Hamar vest. Laget presterte ikke i nærheten av hva som var forventet, og lenge lå de nærmere nedrykksplassene enn serielederen på tabellen.

Treneren, Anders Gjøse, måtte svare på om han var rett mann til å lede laget.

Supportere rev seg i håret over styrelederens uttalelser til Hamar Arbeiderblad om at de skulle være en utviklingsklubb, og resten av hockey-Norge sperret opp øynene.

Nå var ikke de uttalelsene ment som at de ikke lenger hadde ambisjoner om å kjempe i toppen hvert år, men det hele virket defensivt.

Det var mye som ikke stemte for storklubben på Hamar. Rasmus Ahlholms overfall av egen lagkamerat, Ján Brejčák sin biting og kapteinens flørt med gamleklubben Djurgården er blant sakene som har tatt bort sportslig fokus for Storhamar denne sesongen.

Men det er ikke over. Det har snudd for Hamar-laget, og selv om Anders Gjøse ikke fortsetter som hovedtrener etter sesongen, kan han fortsatt gi fra seg stafettpinnen som en helt på Hamar.

– Skremmende

Sander Vold Engebråten spilte en viktig rolle i kvartfinaleserien mot erkerivalen Vålerenga, og ble blant annet matchvinner i kampen hvor Storhamar satte seg i førersetet.

Han er full av optimisme og tro på eget lag før semifinaleserien mot Stjernen, men store deler av sesongen har vært frustrerende for unggutten og lagkameratene.

– Det var veldig mye som ikke stemte en periode, og det gikk ganske trått for oss. Vi var enige om at det ikke var bra nok. Den eneste måten for oss å komme ut av det på var å gjøre det sammen, sier Vold Engebråten.

Det ble mange møter, mye snakk om hva de måtte endre og mange timer hvor de gjennom å se på video så hva som kunne forbedres.

– Vi slapp inn altfor mye mål. Det defensive var dårlig. Vi måtte starte med å forbedre det.

– Begynte du å tvile på deg selv og laget?

– Jeg trodde hele tiden at det var mulig. Da jeg så meg rundt i garderoben, så jeg hvor mye ferdigheter som satt rundt meg. Det var skremmende å se hvor lite av det vi klarte å ta ut på isen. Det var bekymringsverdig, men jeg visste hele tiden at det en gang ville snu, svarer han.

Skryter av lagkamerat

Storhamar hentet flere forsterkninger. Vold Engebråten mener målvakten som ble hentet, Evan Buitenhuis, fortjener ros.

– Han har vært enestående. Jeg synes han varter opp med noen helt sinnssyke redninger! Det er godt å vite at vi har tre gode keepere som vi kan stole på, sier Vold Engebråten.

19-åringen mener det å ha tre så gode keepere på hver trening, er positivt for keepernes utvikling og med på å heve lagets prestasjoner.

– Jeg tror at det gjorde noe med de to andre keeperne også å få inn han, sier han.

Ikke overrasket

Som serievinner har Stavanger Oilers fått velge først hvilken motstander de har ønsket i kvartfinale og semifinale.

Etter kvartfinalene sto valget mellom Sparta og Storhamar. Til tross for at Sparta ble nummer 3. denne sesongen og Storhamar nummer 6. valgte siddisene å møte sarpingene.

– Det kom ikke som noe sjokk. Hvis ikke jeg tar feil, er vi det eneste laget som har slått de mer enn vi har tapt mot dem denne sesongen. Det er ikke bare enkelt å møte Storhamar for tiden, jeg føler de hadde god grunn til å ta det valget, sier Vold Engebråten.

– De fleste mener at Stavanger Oilers er favoritter til å vinne NM-gull. Hvem mener du er favoritt?

– Det er vanskelig å ikke si Oilers etter den sesongen de har levert, men sluttspill er noe annet. Først må vi fokusere på den kommende semifinaleserien, men tar vi oss videre så ser jeg på oss som favoritter, helt klart, svarer han.

– Klokkertro

Han er sånn passe fornøyd med eget spill så langt i sluttspillet. Vold Engebråten mener han har vært bedre uten puck enn han har vært med den. Det er motsatt av hva han som oftest mener at han er.

– Jeg føler at jeg har et par nivå til inne. I semifinalene må jeg få tilbake selvtilliten i spillet med puck sier han.

Storhamar tok seg videre til semifinaler etter seier i kamp 6. Stjernen måtte gjennom en kamp til, og kunne først juble for avansement etter en intens sluttperiode i kamp 7.

Vold Engebråten tror de ekstra to "fridagene" kan gi Storhamar en liten fordel.

Han er veldig optimistisk på eget lags vegne før kampene mot Stjernen.

– Vi kommer med mye selvtillit etter en ganske solid og sterk kvartfinaleserie hvor vi slo ut et bra lag. Jeg har klokkertro på laget vårt, sier han.

– Hvor mange kamper trenger dere på å slå ut Stjernen?

– Stjernen har hjemmebanefordel. Vi må uansett vinne en kamp der nede, så det synes jeg vi skal starte med i dag, svarer Vold Engebråten.

