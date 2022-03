Rektor etter dobbeltdrap: – Vi vet at det ble filmet og tatt bilder

Mandag ble to kvinner drept i Kristiansand, like i nærheten av en skole. Rektor Jarle Ausland oppfordrer elever til å slette bilder og videoer fra åstedet. Politiet advarer mot å dele bilder.

Mandag klokken 13.20 fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse i en bolig på Søm i Kristiansand. To kvinner ble funnet hardt skadd.

Begge kvinnene ble erklært døde kort tid etter ankomst på akuttmottaket. En mann i 50-årene er siktet for drap. Alle tre er av syrisk opprinnelse.

Hendelsen fant sted like i nærheten av Haumyrheia skole, som er en ungdomsskole. Rektor Jarle Ausland forteller at en elev ved skolen er nært berørt av hendelsen.

– I dag har vi snakket med elevene med den lille informasjonen vi har. Vi har møtt elevene i klassen og stilt trygge voksne til rådighet for dem som ønsker å snakke mer om det tragiske som skjedde ikke langt fra skolen vår, sier Ausland.

Se intervjuet med rektor Ausland i videovinduet øverst i saken.



Alvor

Rektoren forteller at elevene virket rolige da de kom til skolen tirsdag morgen, samtidig som de kjenner på alvoret over at noe slikt kan skje like ved skolen midt på dagen.

– Men de er kjent med at en person har meldt seg, og har slikt sett ikke noen frykt for at det kan skje igjen, sier Ausland.

Skolen har samarbeidet med kommunens kriseteam, som er de som håndterer den berørte familien.

– De har gitt oss råd om hvordan vi skal legge opp dagen og følge saken videre. Vi nådde målet om å innføre innføre normal timeplan og normal hverdag så fort det lot seg gjøre. Men for de som kjenner på noe, er det mulighet for å snakke med en voksen, sier Ausland.

BERØRT: Dobbeltdrapet fant sted like i nærheten av Haumyrheia skole på Søm i Kristiansand. En elev er nært berørt. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Vet det ble filmet

Rektoren og lærerne har snakket med elevene, mens foreldre får informasjon tilsendt skriftlig.

– Hendelsen skjedde midt i skoletiden i går. Noen elever sluttet tidlig og kom til åstedet på det mest kaotiske, sier Ausland, og fortsetter:

– Vi vet at det ble filmet og tatt bilder fra åstedet på det tidspunktet. Om det var våre elever eller andre vet vi ikke, men vi vet at det er gjort. Da må vi snakke med elevene om dette, og be om hjelp til å få slettet slike ting.

Rektoren sier de elevene som selv har bilder eller videoer eller som kjenner til andre som har det, kan bidra til at det blir slettet.

– Og i hvert ikke dele det videre.

Politiet: – Kan være straffbart å dele bilder

Ausland opplever at elevene tar skolens oppfordring på alvor.

– Hvorfor er det viktig at skolen går ut med en slik oppfordring?

– Det er en del av formålet vårt. Vi skal lære opp elevene våre til å bli gode mennesker framover, og det handler om hvordan man oppfører seg i slike situasjoner. Det handler om hvordan man bruker det kraftige verktøyet man har i hendene hver dag, og hva man ikke bruker det til, sier Ausland, med henvisning til mobilen.

– Nå oppfordrer vi elevene til å være gode venner, heie på den berørte gutten, sende gode meldinger til han og ønske han hjertelig velkommen tilbake.

Politiadvokat Bernt Olav Bryge sier politiet ser alvorlig på deling av bilder og videoer, ettersom det kan skade etterforskningen.

– Videre kan deling av bilder som viser personer i kompromitterende situasjoner kan være straffbart. Vi ber om at disse bildene ikke spres, sier Bryge.