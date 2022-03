Mann fikk 174.000 kroner i bot etter promillekjøring

Mannen fikk motorstans i Valderøytunnelen i Ålesund i november i fjor og da politiet dukket opp blåste han til langt over lovlig verdi. Utåndingsprøven viste hele 1,92 promille en time etter kjøringen.

Møre og Romsdal tingrett rettssted Ålesund har lagt mannens inntekt til grunn når de har utmålt bøtestraffen. I tillegg til ubetinget fengsel i 24 dager må sunnmøringen punge ut 174.000 kroner i bot.

– . Det er vist til at siktede har opplyst om en brutto månedsinntekt på kroner 116.000. Retten fastsetter boten til kroner 174.000 i samsvar med veiledende norm, skriver tingrettsdommer Hanne Ombudstvedt i tilståelsessaken.

Retten mener at siktedes kjøring hadde høy faregrad.

– Det vises til at kjøringen foregikk med høy påvirkningsgrad over en lengre strekning med bysentrum, motgående trafikk og med en kjøreatferd et par ganger over sperrelinjen, heter det i dommen.

Mannen må også være uten førerkort i en periode på 2 år og 3 måneder.

Domfelte vedtok straffen som ble utmålt.