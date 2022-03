Forsvarer seg selv: – Det ble tatt ut av kontekst

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et nytt intervju med Good Morning America forsvarer Kim Kardashian seg etter å ha bedt kvinner om å «lette på ræva og jobbe».

Tidligere denne måneden stilte fire av profilene i familien Kardashian-Jenner opp i et intervju med det amerikanske bladet Variety i forbindelse med deres nye serie «The Kardashians».

I den anledning fortalte Kim Kardashian om hvordan de har kommet seg dit de er i dag, samtidig som hun ga sitt beste tips til kvinner i arbeid.

– Lett på ræva og jobb. Det virker som at ingen vil jobbe i disse dager, sa Kim til Variety.

Etter dette mottok stjernen kritikk fra folk som mente at rådet er uoppnåelig for mange, ifølge Complex.

Mener det ble tatt ut av kontekst

Nå forsvarer Kardashian seg i et nytt intervju på ABC-talkshowet Good Morning America.

Til programleder Robin Roberts sier hun at kommentarene hun kom med var «tatt ut av kontekst», og at «det ikke var en generell uttalelse».

– Det var ikke en generell uttalelse overfor kvinner, eller en måte å si at jeg ikke respekterer arbeidet deres, eller tror at de ikke jobber hardt. Det vet jeg at de gjør, sier reality-stjernen til Roberts.

– Det ble tatt ut av kontekst, men jeg beklager virkelig hvis det ble mottatt på den måten.

Satt ut av spørsmål

Kardashian forklarer at hun tidligere i Variety-intervjuet ble spurt om det å være «kjent for å være berømt», som hun mener bidro til at hun senere svarte så kraftig.

– Den uttalelsen som jeg kom med var uten spørsmål og samtale rundt den, og det ble rett og slett dratt ut av kontekst. Hele tonen og holdningen min endret seg med det forrige spørsmålet som gikk inn i det spørsmålet om hvilke råd du vil gi kvinner i arbeidslivet, utdyper hun til Good Morning America.

Intervjuet er enda ikke sendt, da det skal inn i en spesialsending på ABC den 6. april. Good Morning America skriver at Kardashian også snakker om hennes nylige skilsmisse fra Kanye West og baksidene av å ha søkelyset rettet mot hennes personlige liv og familie.