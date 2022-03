På leting etter bonderomantikk? Nå kan du sende brev til årets Jakten-bønder

Jakten på kjærligheten kommer nå tilbake for sin 19. sesong, og denne måneden ble det klart hvem de nye bøndene er:

Jørgen Heen Brovold (29), Janne Bull Bakk (31), Frank Sigvaldsen (35), og Tormod Bakke (61) er bøndene som forhåpentligvis skal finne kjærligheten gjennom programmet.

Se video av bøndene lenger ned i saken!

Ønsker du å bli bedre kjent med en av årets bønder? Da kan du sende brev her eller sende e-post til jaken@tv2.no!

Fristen for å sende brev er 10. april.

Her er video av bøndene

Jørgen Brovold (29) er sauebonde, og tok i 2020 over familiegården i Isfjorden, Møre og Romsdal.

29-åringen ser på seg selv som en omtenksom mann som har masse kjærlighet for både dyr og mennesker. Derfor har han klare tanker om hva han leter etter i en potensiell kjæreste.

– Jeg ser etter en snill og god dame som er omtenksom, og som gjerne har interesse for natur og friluftsliv.

Se videoen av Jørgen her!

Janne Bull Bakk (31) driver et hundehotell i Melhus i Trøndelag. Hun tok over gården til søsteren for rundt to år siden, og i fjor startet hun hundehotellet.

31-åringen er en energisk dame som er glad i fart og spenning. Hun liker å kjøre både snø- og vannscooter, og å hoppe i fallskjerm. Hun bruker også mye tid sammen med sønnen på fire år, som hun har delt omsorg for.

– Jeg ser etter en mann som er snill, ærlig og tillitsfull. En som er utadvendt, har humor og ikke tar seg selv så høytidelig. En «handyman» som det er tak i, hadde ikke vært feil.

Se videoen av Janne her!

Frank Sigvaldsen (35) er ammekubonde, og er bosatt i Froland i Agder sammen med datteren som han har delt omsorg for.

Sigvaldsen startet gårdsdrømmen for fire år siden, da han kjøpte tomten til gården. Han har siden bygd bolighus, fjøs og våningshus. Sigvaldsen er en samfunnsengasjert mann, og jobber i ambulansetjenesten de ukene han ikke har datteren.

– Jeg ser etter en dame som er snill, omtenksom, livlig og har humor. En som er hel ved.

Se videoen av Frank her!

Tormod Bakke (61) er hestebonde, og er bosatt i Halden i Viken. Bakke kjøpte gården i 2011, men har alltid vært veldig aktiv i hestemiljøet. 61-åringen har levd et spennende liv, og har jobbet som alt fra skredder til barnehageonkel og rosenterapeut.

– Jeg er en veldig åpen person som ikke har noen spesielle preferanser. Jeg ser etter en livsglad mann. Jeg vil ikke ta sjansen på å gå glipp av noen flotte menn fordi de ikke passer inn i min boks, sier han.

Se videoen av Tormod her!

Jakten på kjærligheten startet på TV 2 til høsten.