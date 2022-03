Utenlandsferier utsolgt – men her er det fortsatt plass i påskeferien

Til tross for fulle flyseter er fortsatt noen muligheter for etternølerne, ifølge reiseaktørene.

Etter en kald og lang vinter, pandemi og stengte grenser er reiselysten stor blant nordmenn i påskeferien.

Allerede i januar kunne noen reiseselskap melde om utsolgte flybilletter, og etter at Norge fjernet koronarestriksjonene i februar solgte charterselskapet Ving hele 10.000 sommerreiser på en knapp uke.

Men for etternølerne som lengter etter å komme seg på storbyferie eller sydentur er det fortsatt noen muligheter, ifølge reiseaktørene.

SOMMERDRØM: Flere velger å reise til Kanariøyene og Middelhavsdestinasjonene i påskeferien. Foto: Aris Messinis / AFP / NTB

Mye utsolgt

– Det er kun noen få plasser igjen, så man må være rask dersom man vil på tur i påskeferien, sier presseansvarlig Marie-Anne Zachrisson i Ving til TV 2.

Hun forteller at salget av charterreiser skøyt i været da Norge lettet på koronarestriksjonene i februar, og til tross for en demper i salget etter invasjonen i Ukraina, har etterspørselen forblitt stor.

POPULÆRT: Lanzarote er blant de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn i påskeferien. Foto: Halvard Alvik / NTB

I løpet av påsken har Ving alene 28 charteravganger fra Norge.

– Folk har et behov for å reise utenlands på ferie, og det opplever vi også. Mange har lengtet etter dette i over to år, sier Zachrisson.

VING: Presseansvarlig i Ving, Marie-Anne Zachrisson. Foto: VING

Det samme gjelder charterselskapet TUI. De har nesten ingen ledige flybilletter igjen for påskeuka.

– Påsken er så og si fullbooket. Dersom man kan reise inn i påskeuken, så finnes det noen alternativer igjen. Bortsett fra det er det aller meste helt fullbooket, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Aspengren i TUI til TV 2.

Charterselskapet har totalt 15 flyavganger i påskeferien, og Kanariøyene har de mest populære feriedestinasjonene. Der er det Gran Canaria som tar førsteplassen, etterfulgt av solrike destinasjoner som Tenerife og Lanzarote.

– Veldig mange har ikke reist de siste to årene, reiselysten bobler over og mange planlegger nå endelig en uke eller to i varmen. Det blir enklere å reise dag for dag, så det har nok mye å si, sier hun.

PARIS: Den franske hovedstaden er blant de mest populære storbydestinasjonene for nordmenn. Foto: Erik Johansen / NTB

De heteste destinasjonene

For det er de solrike destinasjonene som er mest populære blant nordmenn i april. Øverst på lista ligger Spania, selv om også Middelhavsdestinasjoner som Kypros og Hellas også selger bra.

– Det er typisk for skandinaver å lengte etter sol etter en lang vinter, og den trenden er lik i år, understreker presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm, overfor TV 2.

NORWEGIAN: Presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm, sier flere nordmenn planlegger storbyferie i påsken. Foto: Norwegian

Likevel er også storbydestinasjonene populære hos nordmenn, og mange av Norwegians reisende skal i påsken til Paris, London, Berlin eller København.

Storbylengselen reflekteres også hos konkurrentene SAS og Ving, hvor spesielt billettsalget for Roma og London går så det suser.

–Roma har vært veldig populært, og nå som England har lettet på innreisereglene er det mange som reiser til London noen dager også, sier Zachrisson i Ving.

POPULÆRT: Storbyfavoritten London er tilbake for fult, og etter lettelser i Englands innreiseregler velger mange nordmenn å reise til den britiske hovedstaden. Foto: Kevin Coombs / Reuters / NTB

Her er det plass

Men til tross for at mange nordmenn tradisjonen tro planlegger hyttetur på fjellet i påsken, er det fortsatt noen muligheter for dem som fortsatt drømmer om litt sol, vår og varme.

– Det har skjedd mye siden pandemien startet, og vår kapasitet er litt mindre, men likevel ser vi ut til å få enda flere passasjerer per fly denne påsken sammenlignet med 2019, sier Hjørnholm.

NEW YORK: Det er fortsatt noen ledige flybilletter med SAS til New York i påsken for dem som er fleksibel på avreisedag. Foto: Spencer Platt / AFP / NTB

Fremdeles er det ledige flybilletter med Norwegian til Nice, Malaga, Barcelona og Mallorca, og det er et par ledige seter med Ving til Mallorca på langfredag.

Samtidig kan SAS by på billetter til de som vil på storbyferie til London, Dublin eller Brussel, hvor billettene enda ikke er utsolgt.

– Og så er det gode muligheter til en fin New York-tur, spesielt utenom de travleste reisedagene, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til TV 2.

– Et sparetips er å reise i selve påskeuka og bestille returbillett midt i uka etter påske.