TV 2 hjelper deg og God kveld Norge tas av TV-skjermen – blir nettsatsinger

Etter henholdsvis 28 år og 25 år, skal ikke TV 2 hjelper deg og God kveld Norge være en del av TV 2s lineære sendeskjema lenger. Det melder Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2, i en pressemelding tirsdag.

– I dagens medieverden forventer publikum å få forbrukerstoffet effektivt fortalt til enhver tid. Det er stor interesse for sakene TV 2 hjelper deg går inn i, og vi ser at forbrukerstoffet leses svært godt på TV2.no. Derfor mener vi denne merkevaren vil få et meget godt liv på TV2.no, sier Haldorsen.

Satsingen vil på mange områder bli lik den som ble gjort med God kveld Norge høsten 2020.

– Nettsatsingen vi gjorde med God kveld Norge har vært en stor suksess. Dette har bidratt til at stoffområdet har fått et stort løft på TV2.no og dette vil fortsette med uforminsket styrke, forteller Haldorsen.

Fortsetter i TV 2

Solveig Barstad fortsetter i TV 2 hjelper deg-redaksjonen og kommer til å være fast forbrukerekspert på TV 2 sine plattformer.

– Med 28 år på lufta er TV 2 hjelper deg det lengstlevende programmet på TV 2. Jeg er takknemlig for at jeg har fått lede programmet i 22 av disse årene, og stolt over hva vi har fått til, sier Barstad.

Hun setter pris på at TV 2 hjelper deg vil leve videre i et digitalt univers, men røper samtidig at hun på sikt ønsker seg andre arbeidsoppgaver.

– Jeg er også glad for at vaktbikkje-funksjonen skal fortsette på TV2.no, og at jeg kan bidra til at norske forbrukere fortsatt skal få vår hjelp. I tillegg har jeg gitt uttrykk for at jeg også ønsker meg andre arbeidsoppgaver, og ser med stor glede fram til å gå løs på det, sier TV 2 hjelper deg-programleder Solveig Barstad.

– Komfortabel

Verken TV 2 hjelper deg eller God kveld Norge blir en del av TV 2 sitt lineære sendeskjema fra høsten. God kveld Norge-programleder Dorthe Skappel sier hun har vært forberedt på en slik utvikling den siste tiden.

– Jeg har vært forberedt på denne utviklingen en stund, og er komfortabel med at dette skjer nå. Jeg opplever det som naturlig at dette stoffområdet flytter seg mer og mer digitalt.

Hun legger likevel ikke skjul på at det er trist at det snart er over.

– Selvfølgelig er det vemodig at en epoke er slutt, men det har vært en gradvis prosess som gjør at jeg nå forlater en rolle på en fin og naturlig måte. Jeg feirer forandring og blir i TV 2 en stund til, sier Skappel.