To kvinner drept i Kristiansand – drapssiktede innlagt på sykehus

Mannen i 50-årene som er siktet for å ha drept to kvinner på Søm i Kristiansand mandag er innlagt på sykehus, det bekrefter politiet overfor TV 2.

Politiet har derfor ikke kunnet avhøre den drapssiktede mannen.

– Han er innlagt og får behandling ved Sørlandet sykehus. Og grunnen til at vi ikke har kommet i posisjon til å avhøre ham er primært hans mentale helsetilstand, sier politiadvokat i Agder politidistrikt, Bernt Olav Bryge, til TV 2 tirsdag.

– Kommer dere til å gjøre en prejudisiell observasjon av ham?

– Jeg vil ikke kommentere de enkelte etterforskningsskritt som vi vurderer sånn fortløpende.

Politiadvokat, Bernt Olav Bryge. Foto: Tor Erik Schrøder

– Har han forklart noe om foranledningen for disse drapene?

– Det ønsker jeg foreløpig ikke å utdype.

Politiadvokaten sier det ikke blir aktuelt å fremstille mannen for varetektsfengsling så lenge han mottar behandling på sykehuset.

– Har et rimelig godt bilde

Det ble slått full drapsalarm da to voksne kvinner ble funnet hardt skadd på en adresse på Søm i Kristiansand ved 13.20-tiden mandag ettermiddag. Begge ble fraktet til sykehus, men ble erklært døde kort tid etter ankomst.

Kvinnene ble funnet etter at den drapssiktede mannen i 50-årene selv møtte opp på politivakta i Kristiansand og meldte seg for politiet. Han ble deretter pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet.

På spørsmål om hvor politiet står i etterforskningen av saken sier Bryge at de har bedt om bistand fra Kripos.

– Status på etterforskningen er at den pågår for fullt, vi driver et større teknisk og taktisk etterforskningsarbeid. Vi har bedt Kripos om bistand til kriminaltekniske undersøkelser, og de er i gang eller i sluttfasen av de.

Bryge sier til TV 2 at politiet har tegnet seg et bilde av det de mener er hendelsesforløpet.

– Vi er nokså tidlig i etterforskningen og vi vurderer flere hypoteser og innfallsvinkler. Vi har ikke låst oss til noe bestemt ennå, men vi mener å ha et rimelig godt bilde av situasjonen.

POLITIHUSET: Politiet møtte tirsdag pressen for å gi siste nytt om drapssaken på Søm. Her er politihuset i Kristiansand avbildet. Foto: Kristian Myhre/TV 2

Har gjort «interessante» beslag

Bryge bekrefter overfor TV 2 at det er gjort «interessante» beslag, da han svarer på spørsmål om det er beslaglagt et drapsvåpen.

– Politiet har gjort beslag på stedet og de er etter vår vurdering interessante.

– Hva legger du i det?

– Ikke noe annet enn at det er gjort beslag som vi mener er interessante.

Både drapssiktede og de to ofrene er av syrisk opprinnelse, og politiet har uttalt at det er en relasjon mellom dem. Til TV 2 tirsdag vil ikke politiadvokaten utdype nærmere hvilken relasjon det er snakk om.

– Vi har ikke per nå en sikker ID på de fornærmede og av den grunn vil vi ikke kommentere denne relasjonen eller utdype den nærmere.

Det er foreløpig ukjent hvordan drapssiktede stiller seg til siktelsen.