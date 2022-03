Godfølelsen tilbake etter trøblete sesongstart

Casper Ruud har hatt en sesongstart preget av skadeavbrekk. Etter nærmere to uker i Miami spiller han tirsdag om en kvartfinale i ATP 1000-turneringen Miami Open.

– Det har ikke vært helt det man hadde håpet på når man tenker på avbrekk og skader.

Slik beskriver Casper Ruud årets sesongstart til TV 2. Som kjent måtte han kaste inn håndkle i Australian Open på grunn av en overtråkk. Siden fikk han seg imidlertid en solid opptur med turneringsseier i Argentina Open.

Men samtidig som han vant turneringen pådro han seg også en strekk i magen. Det førte til at han måtte stå over to turneringer i både Brasil og Chile i ukene etter.

Ruud var så tilbake på banen igjen da Norge møtte Kasakhstan i Davis Cup i Oslo tidlig i mars. Der røk Norge ut etter at Ruud tapte mot Alexander Bublik. Rett etter Davis Cup dro nordmannen til «Tennis Paradise» i Indian Wells hvor det ble en tidlig exit i Ruuds andre kamp hvor Nick Kyrgios var motstander.

– Nå prøver jeg å snu den trenden. Både Bublik og Kyrgios er spillertyper jeg synes er vanskelig å spille mot egentlig, sa Ruud til TV 2 i forkant av turneringen i Miami.

Og forsøket på å snu trenden ser foreløpig ut til å fungere bra for Ruud. Søndag slo nemlig nordmannen nevnte Bublik overlegent med 6-3 og 6-2 i sett.

Ruud forteller at treningsdagene mellom Indian Wells og Miami endelig ble gjennomført uten smerter. Før Miami følte Ruud på en optimal oppladning.

– Jeg fikk Davis Cup-kampene men hadde ikke en optimal oppkjøring til de med litt smerter etter skaden. Så har jeg nok kommet til turneringer i bedre form enn det jeg var i før Indian Wells.

Tirsdag kveld møter nordmannen Cameron Norrie. Briten, som er født i Sør-Afrika, er rangert som nummer tolv i verden. Ruud har imidlertid hundre prosent seiersprosent mot Norrie fra tidligere oppgjør.

De har møttes to ganger tidligere. Og det i kamper av stor betydning. Første gang de møttes var i finalen i San Diego i 2021. Deretter i ATP-sluttspillet i Torino i november i fjor.

Miami Open er også en fin mulighet for Ruud til å hente poeng. Det er en av få turneringer han ikke har noe å forsvare i. Det på grunn av at han i fjor måtte stå over turneringen på grunn av en skade i håndleddet.

Allerede har han et greit utgangspunkt ettersom Andrej Rublev (rangert som nummer syv i verden) og Felix Auger-Aliassime (nr. 9) tapte sine første kamper i turneringen.

Med seier mot Norrie tirsdag kveld vil nordmannen få 90 poeng til rankingen sin. Da vil Ruud stå i kvartfinalen hvor motstanderen blir vinneren av kampen mellom australske Thanasi Kokkinakis (nr. 97 i verden) og Alexander Zverev (4 i verden).