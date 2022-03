Podkast-aktuelle Tangen: – Har tid til mye rart

– Det som er fint med det podkast-studioet, er at det er åpent om kvelden, så jeg kan ta det på vei hjem, sier Nicolai Tangen (55) til God morgen Norge.

I forrige uke lanserte oljefondssjefen podkasten In Good Company, der han intervjuer lederne for noen av verdens største selskaper. De tre første gjestene er BP-sjef Bernard Looney, David Solomon fra Goldman Sachs og Mary Barra fra General Motors.

– Jeg synes det er et spennende prosjekt, sier Tangen.

– Vi gjør det fordi vi forsøker å være så gjennomsiktige og transparente som vi kan. Det er jo det norske folk som eier Oljefondet. Det er viktig at de ikke bare tenker på det som en pengesekk. Vi eier faktisk de største selskapene i verden på vegne av det norske folk, og da tenkte jeg at: «Det er jo fantastisk hvis alle sammen kan bli bedre kjent med disse selskapene og disse lederne».

Oljefondet er investert i alle selskapene som er med i podkasten, noe som har vært en døråpner.

– Det ikke så mange som har anledning til å intervjue disse folka. Og grunnen til at vi har det, er fordi vi har så store investeringer og så mye penger. Og da er det jo en utrolig mulighet, forklarer Tangen.

– Alle de menneskene vi snakker med tenker vi er med på å forandre verden, og derfor er det spesielt gøy å snakke med dem.

TUNGVEKTERE: I sin nye podkast intervjuer Tangen noen av verdens mektigste toppledere. Foto: Norges Bank Investment Management

Påvirket av krigen

Siden september 2020 har Nicolai Tangen hatt det øverste ansvaret for Oljefondet, med en verdi på over elleve tusen milliarder kroner. Og i likhet med resten av samfunnet blir også det påvirket av krigen i Ukraina.

– For det første må jeg si at det er en forferdelig tragedie. Det er vi jo alle enige om. Så var vi jo investert i Russland på begynnelsen av året, og de verdiene har gått ned betraktelig. Det som påvirker hele fondet er at det er knapphet på en rekke matvarer, hvete, gjødsel og så videre, som drar prisene opp. Og sterk prisstigning er generelt ikke greit, sier Tangen.

I fjor var fondet opp 14 prosent, mens det så langt i år er ned seks prosent, noe som delvis skyldes krigen. 0,2 prosent av Oljefondet er investert i det russiske markedet, men regjeringen har besluttet at alt skal selges. Det er imidlertid en komplisert affære.

– Det må skje i henhold til sanksjonsregler, som betyr at det er mange vi ikke kan selge til. Vi kan ikke selge til oligarkene, og poenget er at hvis du selger på børsen, så vet du ikke hvem som kjøper aksjene dine. Derfor er dette litt vanskelig og kommer til å ta litt tid, og det er vi helt åpne på.

Deltok i skrei-VM

Når Nicolai Tangen ikke er på jobb, liker han å bruke tid utendørs, og han angrer ikke på at han flyttet tilbake til Norge.

– Jeg elsker å være her. Jeg er masse på ski, masse ute i naturen og på fjorden. Det er helt supert.

Senest i helgen fikk han brukt tid på en av sine store interesser, da han deltok på VM i skreifiske i Svolvær.

– Det gikk jo veldig dårlig naturligvis, fordi jeg er ikke så innmari god til å fiske. Men jeg var oppi Lofoten og det er selvfølgelig verdens fineste sted. Så det er nesten godt gjort å fiske en hel dag uten å få en eneste fisk. Men jeg hadde det veldig gøy, forteller Tangen.

SVOLVÆR: Det ble lite fangst på oljefondssjefen under VM i skreifiske i Lofoten. Foto: Privat

Han takker gode kolleger for at han rekker å gjøre andre ting enn bare jobb.

– Jeg driver ikke Oljefondet alene, det er 500 fantastiske mennesker der.

– Det som er fantastisk med Oljefondet er at det er en svær pengesekk som vi sender rundt jorda. Den begynner i Europa, så går den til Amerika, så til Asia og så får vi den tilbake om morgenen. Pengene sover én time i døgnet. De jobber 23 timer i døgnet på vegne av det norske folk. Poenget er at det er veldig mange flinke mennesker der, som gjør en så god jobb at jeg har tid til mye rart.

Tangen er en aktiv bruker av det sosiale nettverket LinkedIn, og han tar seg gjerne tid til å svare de mange følgerne sine der.

– Hvis de spør om råd, så svarer jeg.